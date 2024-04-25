Qualcomm чуть не обманула весь мир, чтобы сравниться с Apple по крутости процессоров. Фокус не удался

Qualcomm уличили в искусственном завышении результатов тестирования ее новых процессоров Snapdragon X Elite и X Plus. Она хотела показать, что они лучше М-чипов Apple, но ее раскрыли. Брать во внимание аналогичный опыт своего прямого конкурента – MediaTek, она не стала.

Qualcomm попалась

Компанию Qualcomm обвинили в попытке обвести весь мир вокруг пальца и заставить всех думать, что ее процессоры Snapdragon X Elite и X Plus лучше чипов М-серии компании Apple. Как пишет издание SemiAccurate, результаты тестирования этих CPU были сфабрикованы.

Эксперты издания утверждают, что о фальсификации тестов Snapdragon X Elite и X Plus им рассказали инсайдеры в Qualcomm, а также сотрудники OEM-производителей ноутбуков. Процессоры Qualcomm предназначены именно для установки в мобильные ПК – у компании есть немалый опыт по выпуску таких чипов, хотя больше она известна как производитель CPU для смартфонов и планшетов.

Премьера Snapdragon X Plus состоялась в конце апреля 2024 г., X Elite же показали на полгода раньше – в октябре 2023 г. Ни один пока не поступил в по-настоящему массовое производство, и в продаже нет ноутбуков на их основе. Со слов Qualcomm, эти процессоры наделяют ноутбуки под управлением Windows большей производительностью в сравнении новейшими Apple MacBook.

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Как именно Qualcomm удалось подделать результаты, эксперты издания не сообщают. Зато, ссылаясь на своих источников, они пишут, что реальная производительность топового Snapdragon X Elite настолько далека от флагманских Intel Core, AMD Ryzen и Apple M, что сравниться он может, разве что, с базовыми Intel Celeron.

Спецификации процессоров

По данным портала Tom’s Hardware, новый процессор X Plus имеет при себе 10 ядер с частотой до 3,4 ГГц, 42 МБ кэш-памяти, поддержку до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8448, а также встроенный 5G-модем Qualcomm X65. Также внутри него есть модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а производительность его нейромодуля (для искусственного интеллекта и нейросетей) достигает 45 TOPS. Производительность видеоподсистемы – 3,8 TFLOPS,

Производится X Plus, как и X Elite, по техпроцессу 4 нм на фабриках TSMC. У X Elite есть несколько модификаций – самая топовая называется X1E-84-100. Это 12-ядерное решение с частотой от 3,8 до 4,2 ГГц и производительностью GPU на уровне 4,6 TFLOPS.

Ровня, или все же нет

В SemiAccurate настаивают, что все опубликованные в Сети результаты синтетических тестов Snapdragon X Elite и X Plus не соответствуют действительности. В них процессоры весьма достойно выступают на фоне топовых ARM-решений компании Apple, а также процессоров AMD и Intel с архитектурой х86.

При этом вины журналистов эксперты портала в подлоге не углядели – по их мнению, Qualcomm передавала на тест исключительно заранее отобранные результаты бенчмарков. К тому же у СМИ не было возможности провести полноценные независимые тесты, поскольку Snapdragon X Elite и X Plus на данный момент существуют лишь как отдельные микросхемы – ни один производитель ноутбуков еще не успел наладить массовое производство готовых решений на их основе.

По отдельному запросу Qualcomm была готова предоставить журналистам специальную референсную платформу для тестов, но сильно ограничивала их в выборе бенчмарков для проведения тестирования.

Виновата Windows?

Источники SemiAccurate в нескольких компаниях по производству ноутбуков в один голос утверждают, что опубликованные результаты на самом деле недостижимы. Повторить их пока не сможет ни один ноутбук на Snapdragon X Elite и X Plus.

Вендоры ноутбуков оказались не в состоянии реабилитировать Qualcomm. Компания выделила им несколько образов своих новых процессоров, но в их собственных тестах итоговая производительность более чем на 50% ниже той, что демонстрируют результаты самой Qualcomm, пишет SemiAccurate.

Собеседники издания полагают, что всему виной плохая оптимизация ОС Windows, хотя поддержка ARM-процессоров появилась в ней еще во времена Windows 10. Также они пеняют на слабое охлаждение в ноутбуках, но тут следует напомнить, что в современных MacBook Air на М-чипах вовсе нет активного охлаждения. Впрочем, у этих моделей есть проблемы с перегревом и троттлингом (искусственным снижением частоты процессора при повышенных температурах).

К слову, в октябре 2023 г. Qualcomm, демонстрируя миру Snapdragon X Elite, показывала результаты его тестов, и они были ощутимо хуже нынешних. На тот момент представители Qualcomm неофициально ссылались на плохую оптимизацию ПО для этого процессора.

Еще есть время

Потребители пока не могут достоверно узнать, обманывает их Qualcomm или все же нет. Ноутбуки на базе новых Snapdragon X Elite и X Plus, по предварительным данным, поступят в продажу лишь летом 2024 г., так что у Qualcomm, если проблема в самих CPU, Microsoft, если дело в Windows, или у производителей ноутбуков, если дело в охлаждении, еще есть время, чтобы исправить ситуацию.

Как только первые лэптопы поступят в продажу, появятся и независимые тесты их производительности, и тогда сразу станет понятно, на что действительно способны X Elite и X Plus.

Напомним, что в современной истории ARM-процессоров нечто подобное уже происходило. В начале 2020 г. появились неопровержимые доказательства того, что тайваньская компания MediaTek, производитель процессоров для смартфонов и планшетов, годами искусственно повышала производительность своих чипов в бенчмарках, чтобы те выдавали более высокий результат. Компания, разумеется, отрицала это, но все улики были против нее. Это был грандиозный удар по ее репутации, от которого она, впрочем, моментально оправилась – уже через несколько месяцев MediaTek, фактически, обманувшая весь мир, стала крупнейшим вендором мобильных процессоров, отобрав первое место у Qualcomm.