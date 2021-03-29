Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов

MediaTek, много лет обманом завышавшая возможности своих процессоров в бенчмарках и тем самым подставившая Xiaomi и Oppo, неожиданно стала крупнейшим производителем мобильных чипов по итогам 2020 г. Ее обман вскрылся в начале 2020 г., но именно Xiaomi на пару с Oppo стали ее крупнейшими клиентами. Повышать продажи MediaTek активно помогала и Samsung.

Новый лидер

Компания MediaTek впервые в своей истории стала крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов по итогам целого года. Согласно статистике Omdia, пишет Digitimes, по результатам четырех кварталов 2020 г. доля MediaTek составила 27,2%, хотя еще год назад она занимала лишь 17,2% мирового рынка.

Всего за год MediaTek удалось отгрузить 351,8 млн систем на чипе. Для компании это действительно успех – к примеру, основанная в 1987 г. в Тайване, в 2019 г. она поставила своим клиентам лишь 238 млн чипов, то есть на 47,8% меньше.

Резкий рост продаж MediaTek привел к падению американской Qualcomm на второе место по объему отгруженных мобильных процессоров по итогу всего 2020 г. В III квартале 2020 г. наблюдалась аналогичная ситуация – именно тогда MediTek впервые за все время своего существования смогла добиться лидерства в своем сегменте, хотя на тот момент лишь за четверть года. Тогда у нее был 31% рынка против 29% у Qualcomm, хотя в III квартале 2019 г. 31% был именно у Qualcomm, а MediaTek довольствовалась 26% и вторым местом в рейтинге.

Кто помог MediaTek

В 2020 г. основным клиентом MediaTek была китайская Xiaomi, занявшая третье место среди поставщиков смартфонов в 2020 г. после Apple и Samsung. В течение всего 2020 г. Xiaomi произвела более 63,7 млн смартфонов на чипах MediaTek – компания, как сообщал CNews, даже собиралась полностью отказаться от продукции Qualcomm, и MediaTek была в числе претендентов на ее замену.

Число устройств на чипах MediaTek исчисляется сотнями миллионов

Число смартфонов Xiaomi на базе MediaTek всего за год выросло на 223,3%, пишет Digitimes, но, тем не менее, многие из них по-прежнему выпускаются на Qualcomm Snapdragon. Один из последних примеров – игровые Black Shark 4 и 4 Pro, появившиеся в марте 2021 г.

На втором после Xiaomi месте по числу заказанных чипов MediaTek оказалась китайская Oppo, которая вместе с Xiaomi собиралась бойкотировать продукцию Qualcomm. Из общего числа выпущенных ею в 2020 г. смартфонов 55,3 млн получили чипы MediaTek, хотя в 2019 г. таковых было 46,3 млн.

В число компаний, «распробовавших» процессоры MediaTek вошла и корейская Samsung. Она стала лидером по скорости роста доли гаджетов, построенных на элементной базе тайваньского вендора – таковых устройств у нее в 2020 г. было 43,3 млн, и это на рекордные 254,5% больше, чем в 2019 г.

A7 Lite может стать одним из первых MediaTek-планшетов Samsung в 2021 году

В 2021 г. Samsung, несмотря на наличие у нее собственных процессоров Exynos и, более того, собственного полупроводникового производства (продукцию MediaTek выпускает тайваньская TSMC, главный конкурент Samsung в этой сфере), продолжит собирать устройства на MediaTek. Одной из ближайших таких новинок, пишет The Verge, может стать бюджетный 8,7-дюймовый планшет Tab A7 Lite на основе MediaTek Helio P22T (MT8768T) – восьмиядерном ARM-процессоре с ядрами Cortex A53 на частоте до 2,3 ГГц.

Обман, который привел к успеху

В своем стремлении к первому месту и перемещению Qualcomm на вторую строчку в рейтинге мировых производителей мобильных чипов MediaTek далеко не всегда использовала честные методы борьбы. История ее успеха связана с грандиозным многолетним обманом, от которого пострадали именно те компании, которые в итоге купили у нее больше всего процессоров.

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В апреле 2020 г. CNews писал, что MediaTek умышленно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках, чтобы они были не хуже конкурентов. Факт подлога был подтвержден, но MediaTek долго не спешила признавать свою вину и в итоге заявила, что искусственное завышение частот в синтетических тестах – это «фишка» ее процессоров.

Масштабы мошеннической схемы MediaTek

По словам специалиста портала AnandTech Андрея Фрумусану (Andrei Frumusanu), для завышения показателей MediaTek манипулировала настройками параметра DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, динамическое масштабирование частоты и напряжения). Эксперты AnandTech провели масштабное расследование и выяснили, что MediaTek подделывала результаты тестирования как минимум на устройствах Xiaomi, Oppo, Realme, Sony и iVoomi – смартфоны первых четырех из них доступны в российской рознице, то есть MediaTek обманывала и россиян. Число бенчмарков, в которых ее чипы показывали заведомо ложный результат, перевалило за 10.

Но, несмотря на это, Xiaomi, Oppo и другие лишь нарастили объемы закупок у MediaTek. Связано ли это со стремлением меньше связываться с американской Qualcomm из-за санкций США против КНР (Oppo и Xiaomi – китайские компании), остается неизвестным. Прогнозы на 2021 г. относительно объемов отгрузок MediaTek аналитики Digitimes пока не делают.