Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов
MediaTek, много лет обманом завышавшая возможности своих процессоров в бенчмарках и тем самым подставившая Xiaomi и Oppo, неожиданно стала крупнейшим производителем мобильных чипов по итогам 2020 г. Ее обман вскрылся в начале 2020 г., но именно Xiaomi на пару с Oppo стали ее крупнейшими клиентами. Повышать продажи MediaTek активно помогала и Samsung.
Новый лидер
Компания MediaTek впервые в своей истории стала крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов по итогам целого года. Согласно статистике Omdia, пишет Digitimes, по результатам четырех кварталов 2020 г. доля MediaTek составила 27,2%, хотя еще год назад она занимала лишь 17,2% мирового рынка.
Всего за год MediaTek удалось отгрузить 351,8 млн систем на чипе. Для компании это действительно успех – к примеру, основанная в 1987 г. в Тайване, в 2019 г. она поставила своим клиентам лишь 238 млн чипов, то есть на 47,8% меньше.
Резкий рост продаж MediaTek привел к падению американской Qualcomm на второе место по объему отгруженных мобильных процессоров по итогу всего 2020 г. В III квартале 2020 г. наблюдалась аналогичная ситуация – именно тогда MediTek впервые за все время своего существования смогла добиться лидерства в своем сегменте, хотя на тот момент лишь за четверть года. Тогда у нее был 31% рынка против 29% у Qualcomm, хотя в III квартале 2019 г. 31% был именно у Qualcomm, а MediaTek довольствовалась 26% и вторым местом в рейтинге.
Кто помог MediaTek
В 2020 г. основным клиентом MediaTek была китайская Xiaomi, занявшая третье место среди поставщиков смартфонов в 2020 г. после Apple и Samsung. В течение всего 2020 г. Xiaomi произвела более 63,7 млн смартфонов на чипах MediaTek – компания, как сообщал CNews, даже собиралась полностью отказаться от продукции Qualcomm, и MediaTek была в числе претендентов на ее замену.
Число смартфонов Xiaomi на базе MediaTek всего за год выросло на 223,3%, пишет Digitimes, но, тем не менее, многие из них по-прежнему выпускаются на Qualcomm Snapdragon. Один из последних примеров – игровые Black Shark 4 и 4 Pro, появившиеся в марте 2021 г.
На втором после Xiaomi месте по числу заказанных чипов MediaTek оказалась китайская Oppo, которая вместе с Xiaomi собиралась бойкотировать продукцию Qualcomm. Из общего числа выпущенных ею в 2020 г. смартфонов 55,3 млн получили чипы MediaTek, хотя в 2019 г. таковых было 46,3 млн.
В число компаний, «распробовавших» процессоры MediaTek вошла и корейская Samsung. Она стала лидером по скорости роста доли гаджетов, построенных на элементной базе тайваньского вендора – таковых устройств у нее в 2020 г. было 43,3 млн, и это на рекордные 254,5% больше, чем в 2019 г.
В 2021 г. Samsung, несмотря на наличие у нее собственных процессоров Exynos и, более того, собственного полупроводникового производства (продукцию MediaTek выпускает тайваньская TSMC, главный конкурент Samsung в этой сфере), продолжит собирать устройства на MediaTek. Одной из ближайших таких новинок, пишет The Verge, может стать бюджетный 8,7-дюймовый планшет Tab A7 Lite на основе MediaTek Helio P22T (MT8768T) – восьмиядерном ARM-процессоре с ядрами Cortex A53 на частоте до 2,3 ГГц.
Обман, который привел к успеху
В своем стремлении к первому месту и перемещению Qualcomm на вторую строчку в рейтинге мировых производителей мобильных чипов MediaTek далеко не всегда использовала честные методы борьбы. История ее успеха связана с грандиозным многолетним обманом, от которого пострадали именно те компании, которые в итоге купили у нее больше всего процессоров.
В апреле 2020 г. CNews писал, что MediaTek умышленно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках, чтобы они были не хуже конкурентов. Факт подлога был подтвержден, но MediaTek долго не спешила признавать свою вину и в итоге заявила, что искусственное завышение частот в синтетических тестах – это «фишка» ее процессоров.
По словам специалиста портала AnandTech Андрея Фрумусану (Andrei Frumusanu), для завышения показателей MediaTek манипулировала настройками параметра DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, динамическое масштабирование частоты и напряжения). Эксперты AnandTech провели масштабное расследование и выяснили, что MediaTek подделывала результаты тестирования как минимум на устройствах Xiaomi, Oppo, Realme, Sony и iVoomi – смартфоны первых четырех из них доступны в российской рознице, то есть MediaTek обманывала и россиян. Число бенчмарков, в которых ее чипы показывали заведомо ложный результат, перевалило за 10.
Но, несмотря на это, Xiaomi, Oppo и другие лишь нарастили объемы закупок у MediaTek. Связано ли это со стремлением меньше связываться с американской Qualcomm из-за санкций США против КНР (Oppo и Xiaomi – китайские компании), остается неизвестным. Прогнозы на 2021 г. относительно объемов отгрузок MediaTek аналитики Digitimes пока не делают.