Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов

MediaTek впервые за 23 года своего существования удалось вырваться на первое место среди поставщиков мобильных процессоров. Компания известна тем, что годами предоставляла производителям смартфонов завышенные показатели производительности своих чипов, что тоже могло сказаться на ее успехе, но уже через несколько месяцев Qualcomm, смещенная MediaTek на второе место, может вернуть себе пальму первенства.

Новый лидер

Компания MediaTek, годами обманывавшая производителей смартфонов, стала крупнейшим поставщиком чипов для мобильных гаджетов. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, она впервые возглавила этот рейтинг, потеснив даже Qualcomm.

По данным Counterpoint Research, MediaTek в III квартале 2020 г. заняла почти треть рынка мобильных процессоров – она удерживает 31-процентную его долю против в 26% за аналогичный период 2019 г. Qualcomm сместилась на вторую строчку с результатом 29% вместо 31% годом ранее.

MediaTek была основана в 1997 г. в Тайване. Она занимается поставками ARM-процессоров для мобильных устройств, в число ее клиентов входят многие крупные вендоры – Xiaomi, Oppo, Vivo, Sony и др., и всем им, как сообщал CNews, она предоставляла неверную информацию о производительности своих чипов.

MediaTek использовала различные методы для выхода на первое место

Обман затянулся на многие годы и был раскрыт в апреле 2020 г. экспертом профильного портала AnandTech Андреем Фрумусану (Andrei Frumusanu).

Как распределились доли

В рейтинге крупнейших поставщиков мобильных процессоров по итогам III квартала 2020 г. нельзя выделить третьего по величине игрока. Третье место поделили между собой сразу три компании – китайская Huawei, корейская Samsung и американская Apple, получившие по 12% рынка каждая.

Qualcomm может вернуть себе первое место уже в IV квартале 2020 года

При этом Huawei, несмотря на усиливающееся давление со стороны США и запрет на сотрудничество с крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции TSMC, сумела удержаться на тех же позициях, что и в III квартале 2019 г.

Samsung, в отличие от Huawei, долю рынка немного подрастеряла – год назад у нее было 16%. В этой тройке лишь Apple удалось нарастить долю – с 11% до 12% за год.

Замыкает рейтинг компаний китайская Unisoc, в прошлом известная как Spreadtrum. Изначально она специализировалась только на процессорах начального уровня, но позже решила открыть для себя средний и даже топовый сегменты рынка, для чего в 2018 г. и сменила название. Но эффект от этого пока незначительный – в III квартале 2019 г. ее доля составляла 3%, а в III квартале 2020 г. увеличилась до 4%.

Почему MediaTek на первом месте

Процессоры MediaTek чаще всего можно встретить в устройствах базового уровня, что, по версии экспертов Counterpoint Research, и помогло ей вырваться на первое место. В III квартале 2020 г. мировой спрос на смартфоны, снизившийся во II квартале из-за пандемии коронавируса, снова вырос, а жители Китая и Индии обеспечили производителям высокие продажи устройств в ценовой категории от $100 до $250, где и царствует MediaTek.

В общей сложности в период с 1 июля по 30 сентября 2020 г. во всем мире было продано свыше 100 млн смартфонов на платформе MediaTek. Для примера, на индийском мобильном рынке доля таких гаджетов выросла с 35% в III квартале 2019 г. до 46% год спустя.

Смартфоны на MediaTek ценятся в развивающихся странах

Комментируя увеличение доли рынка MediaTek, директор по исследованиям Counterpoint Research Дейл Гай (Dale Gai) сказал: «Значительное увеличение доли рынка MediaTek в III квартале 2020 г. произошло по трем причинам: высокие показатели в среднем ценовом сегменте смартфонов ($100-250) и развивающиеся рынки, такие как LATAM и MEA, запрет США на Huawei и интерес OEM-производителей, таких как Samsung, Xiaomi и Honor. Доля чипсетов MediaTek в Xiaomi увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Дейл Гай добавил: «MediaTek также смогла использовать разрыв, образовавшийся из-за запрета США на деятельность Huawei. Доступные по цене чипы MediaTek, производимые TSMC, стали для многих OEM-производителей первой возможностью быстро заполнить пробел на рынке, оставленный отсутствием Huawei. Сама Huawei тоже успела закупить значительное количество чипов перед санкциями США».

Qualcomm по-прежнему на коне

Уступив MediaTek первенство в общем зачете, Qualcomm сохранила лидерство в другом не менее важном рейтинге. Она – крупнейший поставщик чипов с 5G-модемом, на ее продукцию приходится 39% в этой области.

Спрос на смартфоны с поддержкой 5G-сетей удвоился в III квартале 2020 года - 17% всех смартфонов, проданных за этот период, имели доступ к сетям пятого поколения. Рост интереса к ним со стороны потребителей продолжится, считают эксперты, тем более что Apple запустила свою линейку 5G-смартфонов – серию iPhone 12, премьера которой состоялась в октябре 2020 г.

По прогнозам Counterpoint Research, что треть всех смартфонов, поставленных в IV квартале 2020 г., получат 5G-модем. Кроме того, по их мнению, у Qualcomm есть вполне реальные шансы не только сохранить лидерство в сегменте мобильных процессоров с 5G, но и сместить с первого места MediaTek в общем рейтинге.