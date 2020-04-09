Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo

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MediaTek умышленно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках, чтобы они были не хуже конкурентов. Обман затронул популярные модели смартфонов Xiaomi, Vivo и ряда других компаний, в том числе бестселлер Redmi Note 8 Pro и новейший Realme C3. Факт подлога подтвержден, но MediaTek не спешит признавать свою вину и продолжает обманывать потребителей.



MediaTek-обманщица

Компанию MediaTek уличили в умышленном завышении производительности ее процесссоров в синтетических тестах (бенчмарках). По словам специалиста портала AnandTech Андрея Фрумусану (Andrei Frumusanu), для завышения показателей MediaTek манипулировала настройками параметра DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, динамическое масштабирование частоты и напряжения).

MediaTek – это основанный в 1997 г. крупный тайваньский производитель ARM-процессоров для мобильных устройств, ее продукция используется в смартфонах многих известных брендов и их дочерних компаний – Xiaomi, Oppo, Vivo, Sony и др.

Смартфон, позволивший вывести MediaTek на чистую воду

Подозрения аналитиков AnandTech сперва пали лишь на европейскую версию китайского смартфона Oppo Reno3 Pro, базирующуюся на процессоре MediaTek Helio P95 – в тесте PCMark этот смартфон непостижимым образом обогнал китайскую версию телефона Reno3 (без приставки Pro), внутри которой находится намного более производительный чип Dimensity 1000L. Для сравнения, в составе Helio P95 есть лишь два ядра с высокой таковой частотой Cortex-A75, тогда как Dimensity 1000L располагает квартетом таких ядер, притом на два поколения более современных – Cortex-A77.

Подлинная (слева) и искусственно завышенная (справа) производительность Oppo Reno3 Pro на Helio P95

Факт ведения MediaTek нечестной игры был подтвержден еще и тем, что Reno3 на базе процессора Snapdragon 765G в этом же тесте показал стандартные для этого чипа результаты. Это исключило вину Oppo и не оставило MediaTek шанса доказать свою непричастность.

Несмотря на то, что Helio P95 объективно слабее Dimensity 1000L, в результатах тестирования PCMark он опережал своего соперника на 30%, а в ряде задач его производительность оказывалась выше на 75%.

Доказательства неопровержимы

MediaTek развернула целую кампанию по обману бенчмарков, а через них – и потребителей. Специалисты AnandTech обнаружили в файлах прошивки Oppo Reno3 Pro файл power_whitelist_cfg.xml, название которого уже само по себе вызывает подозрение. Его содержимое пролило свет на то, что PCMark – далеко не единственный синтетический тест, который MediaTek хотела контролировать.

Содержимое файла power_whitelist_cfg.xml

Обнаруженный файл включает в себя настройки управления питанием процессора для тестов GeekBench, AnTuTu, 3DBench и др., в том числе и GFXBench. Для каждого из них файл менял настройки параметра «спортивный режим» (Sports Mode), в котором процессор мог быстрее развить максимальную частоту процессора и удерживать ее в течение длительного времени, тем самым выдавая на выходе более высокую производительность и, соответственно, большее количество баллов по итогам тестирования.

Смартфонами Oppo все не ограничивается

После шокирующей правды об обмане MediaTek специалисты AnandTech протестировали ряд смартфонов на различных ее процессорах и выяснили, что проблема затронула не только Oppo Reno3 Pro. Как оказалось, ложные результаты тестирования в большинстве известных бенчмарков выдает и очень популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro, вышедший в августе 2019 г. Он построен на чипе Helio G90, и завышенные оценки ему поставили все 12 бенчмарков, в которых его тестировали в AnandTech, включая AnTuTu и GeekBench.

MediaTek завышает производительность как минимум девяти своих процессоров

В список попали еще три смартфона Oppo: Reno Z (Helio P90), Oppo F15 (Helio P70) и Oppo F9 Pro (Helio P60). Вместе с ними присутствуют Vivo S1 (Helio P65), новейший Realme С3 (продается в России, процессор Helio G70), малоизвестный iVoomi i2 Lite (Helio A22), а также Sony XA1. Последний смартфон вышел еще в 2016 г., и это значит, что MediaTek могла водить весь мир за нос годами.

MediaTek вину не признает

Компания MediaTek, несмотря на очевидные доказательства ее вины, не признается в попытках накрутки результатов тестирования. Ее представители сообщили AnandTech, что баллы, которые бенчмарки выставляют ее процессорам, полностью соответствуют их истинным возможностям.

MediaTek пока не планирует прекращать практику обмана потребителей

MediaTek переложила вину на производителей устройств, заявив, что настройки питания процессора меняют они. Между тем, файл power_whitelist_cfg.xml, обнаруженный в ранних версиях прошивки европейского Oppo Reno3 Pro, исчез из новой ревизии ПО, хотя результаты тестирования смартфона не изменились. По мнению сотрудников AnandTech, теперь MediaTek скрывает настройки питания CPU где-то еще, продолжая тем самым обманывать потребителей.