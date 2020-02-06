Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с гигантской батареей. Цена. Видео

Компания Oppo под дочерним брендом Realme создала смартфон С3 стоимостью в пределах 6000 руб. с аккумулятором 5000 мАч. Его основной соперник – смартфон Redmi 8 производства Xiaomi со схожими спецификациями.

Долгоиграющая новинrа Oppo

Компания Realme, дочерний бренд китайского техногиганта Oppo, анонсировала очень дешевый смартфон С3. Аппарат нацелен на конкуренцию с доступными моделями Xiaomi линейки Redmi, и его продажи начнутся 14 февраля 2020 г.

В первую очередь релиз Realme C3 состоится в Индии, сроки его прибытия в другие страны на момент публикации материала установлены не были. Смартфоны этой марки продаются и на российском рынке, что делает вероятным появление в России и нового C3.

Смартфон наделен пластиковым корпусом красного или синего цвета на выбор и предлагается в двух конфигурациях с различиями в объемах памяти. Базовая версия стоит 7000 рупий (6200 руб. по курсу ЦБ на 6 февраля 2020 г.) и включает 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Realme C3 вышел в двух цветах и двух комплектациях

В модификации за 8000 рупий (7100 руб.) емкость накопителя увеличится до 64 ГБ, а объем оперативной памяти – до 4 ГБ. Обе версии поддерживают установку карт microSD до 256 ГБ.

Система питания

Аккумулятор позиционируется производителем как основная особенность Realme C3. Его емкость составляет 5000 мАч, и одного заряда смартфону должно хватить на 30 дней ожидания.

Основные особенности Realme C3

По данным Realme, без подзарядки С3 «проживет» 439 часов в режиме разговора или 19,4 часа в режиме воспроизведения музыки. Он также способен продержаться 20,8 часа в режиме просмотра YouTube или 10,8 часа в онлайн-игре PUBG.

Разработчики упомянули наличие в смартфоне 10-ваттной «быстрой» зарядки и порта USB-C для восполнения энергии. Еще одна особенность смартфона – поддержка реверсивной (обратной) зарядки, за счет которой он может использоваться в качестве внешнего аккумулятора.

Процессор, фотокамеры и экран

Realme C3 располагает дисплеем с соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+. В смартфоне используется IPS-матрица со 178-градусными углами обзора и диагональю 6,5 дюйма, она занимает почти 90% фронтальной панели и имеет каплевидный вырез под одинарную селфи-камеру. Присутствуют сравнительно широкие рамки сверху экрана и по бокам, а также очень широкий «подбородок» без сенсорных кнопок и логотипа бренда.

Не замечать широкие рамки экрана Realme C3 попросту невозможно

В смартфоне установлен один из новейших процессоров компании MediaTek – Helio G70, анонсированный в середине января 2020 г. Чип построен по 12-нанометровой технологии FinFET и содержит восемь вычислительных ядер – высокопроизводительные Cortex A75 (2 ГГц) и энергоэффективные Cortex-A55 (1,7 ГГц). Встроенная графика – Mali-G52 MC2 с частотой 820 МГц, есть LTE-модем Cat13, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и ресиверы спутниковых систем Beidou, Galileo, Glonass и GPS.

Realme C3 оснащен тремя фотокамерами базового уровня. Фронтальный модуль основан на 5-мегапиксельной матрице без дополнительной вспышки, но с программным улучшением фотокамер, а тыльный модуль состоит из главного сенсора 12 МП (оптика f/1,8) и сенсора глубины 2 МП для размытия фона при портретной съемке. Смартфон позволяет записывать видео в Full HD-разрешении и вести замедленную съемку (частоту кадров производитель не указывает).

Прошивка и дополнительные особенности

Realme C3 из коробки работает на Android 10 с новой фирменной оболочкой Realme UI, и это первый смартфон компании, на котором данная прошивка установлена по умолчанию. Раньше Oppo устанавливала на все свои смартфоны (в том числе и Realme) интерфейс Color OS, который теперь будет присутствовать лишь на смартфонах, выпускаемых под ее основным брендом. Для сравнения, Xiaomi устанавливает на все свои мобильники (за исключением моделей с «чистым» Android) прошивку MIUI, а Huawei – EMUI.

Realme оставила С3 без дактилоскопа

Смартфон располагает тройным слотом под карты (два SIM-слота и отдельный microSD), однако он лишен сканера отпечатков пальцев – его нет ни в экране, ни сбоку, ни на задней панели корпуса.

Главный конкурент

Сражаться за потенциальных покупателей Realme C3 будет со смартфоном Redmi 8 (Redmi – дочерний бренд Xiaomi). Он вышел в октябре 2020 г. и на момент старта продаж в базовой версии стоил те же 8000 рупий, сколько Realme просит за топовую версию C3. Максимальная комплектация Redmi 8 оценивалась в 9000 рупий (8000 руб.) при идентичных с С3 объемах памяти.

Сравнение спецификаций Realme C3 и Redmi 8

Redmi 8 располагает батареей 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, но зарядное устройство такой мощности в комплект поставки не входит, плюс у смартфона нет обратной зарядки. В отличие от С3, данный аппарат построен на 8-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 439, у него есть сканер отпечатков пальцев, а вариантов расцветки корпуса три – красный, синий и черный. Параметры основной фотокамеры Redmi 8 идентичны Realme C3, но разрешение переднего модуля выше – 8 МП. В то же время вместо Bluetooth 5.0 в новинке Xiaomi используется Bluetooth 4.2.