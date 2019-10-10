Начались продажи сверхдешевого смартфона Xiaomi с огромным аккумулятором. Цена

Xiaomi добавила в линейку Redmi новую модель смартфона под названием Redmi 8. От старших моделей аппарату достались дизайн и аккумулятор повышенной емкости, 5000 мАч, но стоит он при этом не дороже $127 в максимальной комплектации. Смартфон поступил в продажу в Индии, но Xiaomi не сообщила, когда планирует привезти его в Россию или хотя бы в Китай.



Демпинг Xiaomi

Компания Xiaomi сообщила о старте продаж смартфона Redmi 8 – ее нового бюджетного смартфона стоимостью меньше $130. На момент публикации материала он был доступен для приобретения исключительно в Индии – сроки его поступления в китайскую и международную розницу названы не были.

Redmi 8, несмотря на низкую стоимость, своим внешним видом напоминает более дорогие модели, в том числе и вышедший в России камерофон Redmi Note 8 Pro. Напомним, что Xiaomi выделила линейку Redmi в отдельный бренд в январе 2019 г. для конкуренции с Honor (принадлежит Huawei) и Realme («дочка» китайской Oppo).

Redmi 8 доступен в трех цветах корпуса - красном, черном и синем

Redmi 8 существует в двух комплектациях, младшая из которых стоит 8000 индийских рупий ($112, 7250 руб. по курсу ЦБ на 10 октября 2019 г.). В ее состав входят 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Более мощная модификация отличается увеличенным до 4 ГБ объемом оперативной памяти, тогда как штатный накопитель этого смартфона вмещает 64 ГБ данных. Стоимость Redmi 8 в этой версии составляет 9000 рупий ($127, 8200 руб.).

Гигантский аккумулятор

На фоне других бюджетных смартфонов Redmi 8 выделяется не только дизайном, но и аккумулятором очень высокой емкости – 5000 мАч. Время автономной работы производитель не уточняет, но практически такая же батарея используется в фаблетах Xiaomi Mi Max 2 (5300 мАч) и Mi Max 3 (5500 мАч), тогда как более компактные смартфоны довольствуются батареями 4500 мАч и меньше. К слову, компания Sharp нашла способ заставить смартфон с АКБ 4000 мАч работать до семи дней без подзарядки.

Ключевые особенности Redmi 8

Xiaomi оснастила Redmi 8 поддержкой быстрой зарядки до 18 ватт и современным симметричным интерфейсом USB-C, но зарядное устройство такой мощности в комплект поставки не входит. В коробке покупатель обнаружит 10-ваттный блок питания (5 В, 2 А), но он в любом случае вдвое мощнее в сравнении с зарядником из комплекта смартфона Apple iPhone 11, оцененного в России минимум в 60 тыс. руб.

Добавим, что наличие порта USB-C не лишило Redmi 8 отдельного разъема под наушники – 3,5-миллиметровый интерфейс здесь есть.

Дисплей и процессор

Xiaomi собрала свой новый бюджетник на 8-ядерном процессоре начального уровня Qualcomm Snapdragon 439. Это однокристальная система, ядра в которой расположены в двух кластерах по четыре в каждом. Энергоэффективные ядра работают на частоте до 1,45 ГГц, тогда как высокопроизводительный кластер разгоняется до 1,95 ГГц.

В нижней части экрана присутствует широкий «подбородок» с названием бренда

Процессор, который, в отличие от предшествующего ему 28-нанометрового Snapdragon 435, выполнен по нормам более современной 12-нанометровой технологии, содержит встроенную видеокарту Adreno 505, которая в данном смартфоне выводит изображение на IPS-экран с диагональю 6,22 дюйма. Он поддерживает разрешение 1520х720 точек (HD+), и поверх него установлено защитное стекло Gorilla Glass 5 с закругленными гранями (формат 2,5D).

Фотокамеры и прошивка

С завода Redmi 8 поставляется с предустановленной ОС Google Android 9 Pie и прошивкой MIUI 10. Xiaomi пока не сообщает, получит ли когда-нибудь этот смартфон более современную Android 10, но в список на получение MIUI 11, которая выйдет до конца 2019 г., он точно входит, в отличие от целого ряда смартфонов Xiaomi 2016-2017 гг.

Основная камера смартфона расположена по центру тыльной панели корпуса, в отдельном модуле, который включает в себя и сканер отпечатков пальцев. Светодиодная вспышка вынесена за его пределы. Главный сенсор камеры – это Sony IMX363 с разрешением 12 МП и светосильной оптикой f/1.8. Вторая матрица носит здесь дополняющий характер и располагает разрешением 2 МП. Основная камера смартфона пишет видео в формате Full HD – 4K пока не поддерживается.

Фронтальная камера размещена в Redmi 8 в небольшом каплевидном вырезе в дисплее, нехватка места в котором не позволила Xiaomi дополнить ее отдельной вспышкой. Разрешение сенсора – 8 МП при диафрагме f/2.0.

Дополнительные спецификации

В те 7250 руб., что Xiaomi просит за Redmi 8 на индийском рынке, входят два слота под SIM-карты, поддержка карт памяти microSD (отдельный слот), LTE –модем и ресиверы GPS, ГЛОНАСС и Beidou (китайская навигационная система). В качестве оперативной памяти здесь применен чип LPDDR3, а встроенный накопитель представлен модулем eMMC 5.1 – отказ от более современной и скоростной памяти стандарта UFS и позволил Xiaomi снизить цену Redmi 8 до минимума.

Комплект поставки Xiaomi Redmi 8

Дополнительно смартфон оснащен модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n. В коробку с ним, помимо зарядки и кабеля USB-C, Xiaomi положила силиконовый чехол-бампер. Размеры Redmi 8 составили 156х75х9 мм при весе 188 граммов.