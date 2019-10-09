В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена

В России готовится к релизу Xiaomi Redmi Note 8 Pro – один из первых смартфонов в мире с камерой на 64 МП. По части разрешения получаемых снимков, а также по общему количеству и разнообразию модулей новинка Xiaomi значительно превосходит новейший Apple iPhone 11 Pro, который стоит ровно в пять раз дороже.



Российский дебют

На территории России начались продажи новейшего камерофона Redmi Note 8 Pro на компании Xiaomi. Премьера смартфона в Китае состоялась 29 августа 2019 г., а его продажи в Европе начались во второй половине сентября 2019 г. Итого, до России аппарат добрался с опозданием на полтора месяца.

По пути из КНР в Россию смартфон потерял одну из трех комплектаций – самую максимальную, с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, то есть выбирать придется из двух версий с 6 ГБ оперативной памяти флеш-памятью на 64 или 128 ГБ. В то же время заявленные во время анонса оттенки доступны без ограничений – градиентный зеленый, перламутровый белый и классический черный.

Наценка и подарки

Российские продажи Redmi Note 8 Pro стартуют 17 октября 2019 г., а с 10 октября 2019 г. смартфон будет доступен для предварительного заказа. В сравнении с Китаем стоимость Redmi Note 8 Pro завышена довольно сильно. В России за младшую комплектацию смартфона просят 18 тыс. руб, а на старте продаж в КНР, как сообщал CNews, она оценивалась в $195 (12,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 октября 2019 г.). Модификация со 128 ГБ внутренней памяти в России стоит 20 тыс. руб. против $225 (14,7 тыс. руб.) в Китае.

Распаковка Redmi Note 8 Pro

Напомним, что предшественник Redmi Note 8 Pro в лице Redmi Note 7 дебютировал в России весной 2019 г. практически без наценки, чем заслужил высокий спрос.

Процессор и фотокамеры

Модуль основной камеры смартфона расположен по центру тыльной панели и включает три сенсора – 64 МП Samsung ISOCELL Bright GW1 (f/1,8), 8 МП с широкоугольной оптикой (угол обзора 120 градусов, f/2,2) и 2-мегапиксельную ToF-камеру (f/2,4). Четвертый сенсор – это 2 МП камера для макросъемки с расстояния от 2 см, расположенная сбоку от модуля (диафрагма f/2,4). Сзади также присутствует классический сканер отпечатков пальцев.

Для сравнения, в новейшем смартфоне Apple iPhone 11 Pro, вышедшем в сентябре 2019 г. и оцененном в России минимум в 90 тыс. руб., используется тройной 12-мегапиксельный модуль на основе сенсоров Sony Exmor IMX333 с диафрагмами f/1,8, f/2,0 и f/2,4. Камера дополнена фазовым автофокусом и пятиосевой оптической стабилизацией в основном и телемодулях.

Основная фотокамера смартфона

Максимальное разрешение снимков, сделанных на основную камеру Redmi Note 8 Pro, составило 9248х6936 пикселей при весе файлов с фотографиями свыше 20 МБ, плюс телефон может записывать видео с частотой 960 кадров в секунду. Фронтальную камеру с разрешением 20 МП Xiaomi дополнила алгоритмами искусственного интеллекта.

Redmi Note 8 Pro собран на процессоре MediaTek Helio G90T, шестиядерном чипе с ядрами Cortex-A55 на частоте до 2,05 ГГц и встроенной видеокартой Mali-G76 3EEMC4, частота которой не превышает 800 МГц. Helio G90T выпускается по нормам 12-нанометрового техпроцесса и позиционируется производителем в качестве решения для игровых смартфонов. Тем не менее, сам Redmi Note 8 Pro к игровым мобильникам не имеет никакого отношения – по-настоящему геймерские гаджеты имеют при себе гораздо более производительные процессоры. К примеру, Asus ROG Phone 2 собран на Qualcomm Snapdragon 855 Plus – самом мощном мобильном процессоре 2019 г. Впрочем, нельзя не отметить, что в данном смартфоне процессор дополнен жидкостной системой охлаждения, что может пригодиться в требовательных мобильных видеоиграх. К тому же видеоподсистема самого процессора может автоматически подстраивать яркость, контрастность и четкость изображения за счет технологии MiraVision.

Корпус и дисплей

Redmi Note 8 Pro, в отличие от ранних поколений модели, включая Redmi Note 4, не может похвастаться цельнометаллическим корпусом. Вместо него он располагает металлической рамкой и стеклянной задней поверхностью, выполненной из высокопрочного стекла Gorilla Glass 5. Оно же используется здесь для защиты экрана от царапин и иных повреждений.

Redmi Note 8 Pro вышел в трех цветах

Сам экран в данном случае выполнен на базе матрицы IPS и поддерживает стандартное для выбранного ценового сегмента разрешение Full HD+ при диагонали 6,53 дюйма. Дисплей располагает сертификатом TUV Rheinland, подтверждающим защиту глаз владельца от синей части спектра света.

В экране Redmi Note 8 Pro есть небольшой вырез под селфи-камеру

По заявлениям Xiaomi, Экран занимает 91,4% лицевой панели за счет сильно уменьшенной в сравнении с Redmi Note 7 толщины верхней (2 мм) и нижней (4,2 мм) рамок и небольшого выреза под камеру. И все же, это не рекордный показатель – экран Xiaomi Mi Mix Alpha занимает без малого 181% передней панели.

Программное обеспечение

Redmi Note 8 Pro в версии для России поставляется с глобальной прошивкой на основе ОС Android 9 Pie. Xiaomi не сообщает, получит ли он апдейт до выпущенной в августе 2019 г. Android 10, но обновление оболочки MIUI до версии 11, анонс которой состоялся в сентябре 2019 г. ему гарантированно полагается. Релиз MIUI 11 состоится ближе к концу 2019 г.

Глобальная версия ПО в случае смартфонов Xiaomi означает в первую очередь полноценную поддержку всех сервисов Google, которые, как известно, не работают в Китае и, соответственно, в китайской версии MIUI. Напомним, что в сентябре 2019 г. компания Huawei, один из основных конкурентов Xiaomi на рынке смартфонов, анонсировала на мировой арене свои топовые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, в которых Google-сервисов нет и быть не может.

Также присутствие именно глобальной прошивки в Redmi Note 8 Pro означает наличие большого количества языков интерфейса. Русский входит в их число.

Прочие спецификации

Версия Redmi Note 8 Pro для России укомплектована модулем Wi-Fi с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth, на верхнем его торце присутствует ИК-порт для управления домашней техникой, а внутри скрывается чип NFC для бесконтактных платежей. Работает смартфон от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки по USB-C – Xiaomi утверждает, что на полную подзарядку уходит около двух часов, а до 50% АКБ зарядится за 36 минут. В оснащение смартфона, помимо перечисленного, вошли два слота под SIM-карты, поддержка microSD и расположенный на нижнем торце корпуса 3,5-миллиметровый разъем под наушники.