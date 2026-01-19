Разделы

ASUS ROG Phone Игровой смартфон


СОБЫТИЯ

19.01.2026 Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
29.06.2022 Создана технология, которая поднимет графику в смартфонах до уровня игровых ПК 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
05.11.2020 Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM 1
04.05.2020 Новый суперфлагман Samsung получит процессор от смартфонов Xiaomi 2
10.12.2019 Названы самые мощные в мире смартфоны 2
09.10.2019 В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена 1
29.08.2019 Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена 1
07.08.2019 Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10 1
22.07.2019 Вышел сверхмощный смартфон с двумя дисплеями и гигантской батареей, превращаемый в ПК 4
10.07.2019 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года 3
05.02.2019 Январские гонки за AnTuTu 1
23.01.2019 10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки! 1
21.01.2019 В Россию привезли сверхфункциональный модульный смартфон. Фото 1
14.12.2018 Гендиректор ASUS ушел в отставку 1
24.10.2018 Всё ради игры 2
05.07.2018 Продажи смартфонов в России ускорились за счет удачного старта новых флагманов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

ASUS ROG Phone и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10657 10
Xiaomi 1989 10
Huawei 4244 9
Apple Inc 12676 8
Qualcomm Technologies 1915 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2105 7
Google LLC 12301 5
BBK OPPO Electronics 433 5
MediaTek - Ralink 571 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 3
Sony 6637 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 828 2
BBK OnePlus 261 2
Lenovo Group 2369 2
ZTE Corporation 776 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1034 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 496 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Doogee 32 1
Leica Camera 267 1
BBK vivo iQOO 33 1
AKG 65 1
Blizzard Entertainment 334 1
MobileFun 6 1
Pegatron - ASRock 56 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Nvidia Corp 3758 1
Victor Hasselblad AB 54 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
Dell EMC 5101 1
LG Electronics 3680 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5745 1
HP Inc. 5766 1
AMD - Advanced Micro Devices 4483 1
Razer Inc 80 1
BBK Electronics Corp 324 1
Acer Group - Acer Inc 2667 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
HTC Corporation 1505 1
Mali 36 1
TÜV Rheinland Group 164 3
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 1
Tesla Motors 432 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5283 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 6
Аксессуары 4133 6
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 5
Cameraphone - Камерофон 465 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13021 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2185 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 755 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 4
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3136 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 4
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 796 3
Наушники - Headphones 4301 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1601 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4203 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 3
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 219 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 9
Samsung Galaxy Note 697 8
Huawei Mate - серия смартфонов 407 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7390 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 6
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 5
Google Android 14753 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 288 5
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 5
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 26 5
Google Android 9 - Android Pie 213 5
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 5
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 459 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 512 4
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 421 4
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 4
Asus ROG - Republic of Gamers 31 3
Honor Magic 66 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 3
Apple iOS 8290 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 3
Samsung Galaxy 997 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 3
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 3
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 3
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 57 3
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 35 3
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 44 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 404 3
Samsung S-Pen - Стилус 141 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 2
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 2
ZTE Nubia 37 2
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 54 2
Apple iPhone 13 176 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Суханов Дмитрий 12 1
Сухоруков Сергей 24 1
Hu Samson - Ху Самсон 1 1
Zhiqiang - Чжицян Ван 1 1
Гуцериев Михаил 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 4
Южная Корея - Республика 6868 4
Европа 24658 3
Китай - Тайвань 4139 3
Индия - Bharat 5713 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Япония 13557 1
Швеция - Королевство 3718 1
Канада 4989 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1782 1
Америка Латинская 1887 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Китай - Пекин - Beijing 1056 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Спорт - Футбол 753 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 1
DxOMark - Издание 36 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
GSM Arena 76 1
SlashLeaks 10 1
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
OnLeaks 19 1
GizmoChina 155 1
Tom’s Hardware 528 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
DigiTimes - Издание 1326 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
Samsung Unpacked 33 1
