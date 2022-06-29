Создана технология, которая поднимет графику в смартфонах до уровня игровых ПК

В ближайшем будущем в смартфонах появится функция трассировки лучей – отличительная особенность топовых видеокарт для ноутбуков и ПК для радикального улучшения графики. Первые устройства с ее поддержкой могут выйти в начале 2023 г. Трассировка лучей станет частью видеоподсистемы Immortalis-G715, разработанной компанией ARM для флагманских мобильных процессоров.

Гигантский шаг вперед для мобильной графики

Анонсирована новейшая видеоподсистема Immortalis-G715 для мобильных процессоров, первая в мире получившая интегрированную поддержку технологии трассировки лучей (Ray Tracing). Раньше она присутствовала лишь в современных видеокартах для настольных ПК.

Трассировка лучей дает возможность в значительной степени улучшить графику видеоиграх и сделать ее более реалистичной. Уместить ее в мобильную графику Immortalis-G715 смогла британская компания ARM, разработчик одноименной процессорной архитектуры.

Технология позволяет создавать реалистичное освещение, а также обрабатывать отражения и тени, тоже делая их максимально реалистичными в сравнении с другими существующими способами рендеринга графики.

Для примера, лидер рынка видеокарт для ПК и ноутбуков, компания Nvidia, впервые интегрировала трассировку лучей в свои видеокарты GeForce серии 2000, появившейся в августе 2018 г. Это была их основная отличительная особенность, и, чтобы подчеркнуть это, Nvidia даже отказалась от привычной аббревиатуры GTX в названии в пользу RTX.

Польза трассировки лучей очевидна

В 2020 г. технология трассировки лучей «переехала» в карты GeForce RTX 3000. Также она реализована в современных адаптерах AMD Radeon. Однако за все эти годы ни один графический ускоритель в мобильных процессорах так и не получил ее поддержку. Новая видеоподсистема Immortalis-G715 стала первой в этом плане.

Что задумала ARM

Immortalis – это новая серия видеоподсистем ARM, а G715 – первый ее представитель. По информации профильного ресурса Tom’s Hardware, ARM не стала закрывать линейку интегрированных карт Mali, а просто разделила их по направлениям.

Так, Immortalis-G715 и более современные карты этой линейки будут частью только самых топовых – флагманских процессоров. Такие используются в самых дорогих смартфонах крупнейших производителей, а также в мобильниках, ориентированных на портативные видеоигры. К таковым можно отнести все поколения моделей Xiaomi Black Shark и Asus ROG Phone.

Пример работы трассировки лучей в графике ARM

Immortalis-G715 будет существовать в нескольких модификациях, различающихся количеством ядер – не менее 10. Также она поддерживает несколько технологий, в дополнение к трассировке лучей, выполняющих единую цель – улучшающих графику в играх. Таким образом, ARM создала видеоподсистему, способную, в теории, превратить геймерский или просто флагманский смартфон в полноценное игровое решение, не уступающее по графическим возможностям многим современным ПК и ноутбукам.

Придется немного подождать

На момент анонса Immortalis-G715 ни один из разработчиков мобильных процессоров не заявил о готовности выпустить CPU с этой графикой внутри. На небольших игроков рынка рассчитывать пока не приходится, поэтому вся надежда только на MediaTek и на Qualcomm.

4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании Цифровизация

Обе эти компании показали свои топовые мобильные процессоры еще в конце 2021 г., почти одновременно перейдя на 4 нм. Летом 2022 г. они выпустили их улучшенные версии с более высокими показателями производительности.

Вероятнее всего, следующие свои флагманские CPU MediaTek и Qualcomm покажут в конце 2022 г. По прогнозам аналитиков Tom’s Hardware, первые смартфоны с графикой Immortalis-G715 могут увидеть свет в начале 2023 г. Как раз на этот период предварительно запланировано появление новых топовых смартфонов Samsung, Xiaomi и других производителей. Премьера новинок может состояться на CES 2023 в январе или на MWC 2023 в феврале.

Mali никто не отменял

Решив не закрывать линейку графики Mali, ARM сразу дополнила ее двумя новыми решениями, одно из которых может запутать пользователей, поскольку тоже имеет индекс G715. Второе называется G615.

В первом случае количество ядер может варьироваться от семи до девяти. G615, как видно из индекса, вместит в себя не более шести графических ядер.

Сравнение новинок ARM

Immortalis-G715 ARM называет флагманской видеоподсистемой. В то же время Mali-G715 и Mali-G615 – это, по ее классификации, премиальные решения». К моменту выхода материала не было известно, на какие именно смартфоны они ориентированы.

Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России Импортозамещение

Более подробные спецификации всех трех своих новинок ARM пока не раскрывает. По всей видимости, они перестанут быть тайной в день анонса первых процессоров с ними в составе.