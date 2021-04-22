Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mali
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 68
Mali упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евдокимов Андрей 54 4
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Титов Борис 27 2
|Махсон Михаил 13 2
|Сизов Григорий 13 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Панов Сергей 14 1
|Мартыненко Александр 14 1
|Пименов Андрей 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
|Коган Алексей 2 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
|Русский язык 1000 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 4
|GizChina - Издание 40 3
|GSM Arena 54 2
|GizmoChina 77 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|PhoneArena 68 1
|Liliputing 27 1
|The Korea Herald 25 1
|Xiaomishka 3 1
|91Mobiles 7 1
|Android Authority 33 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru