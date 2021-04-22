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Mali


22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 1
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 1
19.05.2020 Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики 1
18.05.2020 Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео 2
28.04.2020 Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей 1
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
16.04.2020 Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить 2
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества 1
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 2
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 2
30.03.2020 Xiaomi выпускает смартфон с квадрокамерой и огромной батареей за $100 1
16.03.2020 Huawei представила в России новые смартфоны серии P40 lite. Цена 1
12.03.2020 Российская версия сверхдешевого смартфона Realme C3 окажется лучше международной 1
25.02.2020 Huawei представила складной смартфон Huawei Mate Xs. Цена 1
20.02.2020 Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал» 1
20.02.2020 Рассекречен дешевый смартфон Samsung с огромной батареей 1
06.02.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с гигантской батареей. Цена. Видео 1
24.01.2020 Рассекречен облик новых флагманов Samsung Galaxy S20 c гигантской камерой. Цена 1
13.12.2019 ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 2
22.10.2019 Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена 1
22.10.2019 «Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000 2
09.10.2019 В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена 1
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 1
01.10.2019 Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США 2
20.09.2019 Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены 1
06.09.2019 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G 1
29.08.2019 Китайский гигант вывел на рынок дешевых смарт-ТВ огромную новинку. Цена 1
27.08.2019 Характеристики и цена дешевого смартфона Xiaomi рассекречены за два дня до анонса 1
15.08.2019 Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1
12.08.2019 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на базе собственной ОС. Цена 1
26.06.2019 Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей 1
21.06.2019 Huawei выпустила дешевые «почти флагманы» с новейшим процессором. Цена 2
20.06.2019 Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов 1
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 2
28.02.2019 Samsung выпустила смартфон с тройной камерой по цене дешевого Xiaomi 1
15.02.2019 Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней 1
14.02.2019 В продажу в России поступил сверхдешевый смартфон с NFC. Цена 2

Публикаций - 54, упоминаний - 68

Mali упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 904 18
Google LLC 7177 17
Samsung Electronics 5730 13
Huawei 2733 13
MediaTek 315 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 6
Apple Inc - Эппл Рус 7737 6
Qualcomm Technologies 1004 6
Facebook 3768 4
LG Electronics 1875 4
Realme 79 4
Intel Corporation 4204 4
Amlogic 16 4
Т-Платформы 274 4
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Microsoft Corporation 11168 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
OPPO Electronics 222 3
Doogee 11 2
Leica Camera 158 2
Oukitel 12 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Pine64 - Pine Microsystems 8 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Базальт СПО 206 2
Nokia Corporation 2453 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 1
Vivo 125 1
PUBG Corporation 23 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
Gigaset Communications GmbH 31 1
Элвис-Плюс 69 1
Элвис-НеоТек 30 1
Jinga 11 1
Flipkart 13 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
TÜV Rheinland Group 63 2
AliExpress 275 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Porsche Design GmbH 12 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Роснано 456 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 22
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 17
ARM64 - Архитектура процессора 1020 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 10
USB Type-C - USB-C 901 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 8
Smartphone - Смартфон 774 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 6
ARM - Advanced RISC Machine 225 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 6
MP3 681 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 5
DDR - Double data rate 1077 5
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 4
ToF camera - Time-of-flight камера 54 4
ARMv8 - Архитектура процессора 60 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 3
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 3
3G - Стандарт мобильной связи 3753 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 33
Google Android 10751 26
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 25
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 22
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 11
Google Android 10 172 9
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 9
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 9
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 7
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 7
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 6
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 6
Google Android 9 Pie 159 6
Linux OS 4276 6
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 6
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 6
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 43 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 5
Apple iOS 5742 5
Xiaomi PatchWall 30 5
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 4
Google Android TV 173 4
Google Android 8 Oreo 139 4
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 32 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 4
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 25 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 4
Linux - Debian GNU 273 4
Google YouTube - Видеохостинг 1734 4
Microsoft Windows 10 6676 4
Евдокимов Андрей 54 4
Опанасенко Всеволод 101 2
Титов Борис 27 2
Махсон Михаил 13 2
Сизов Григорий 13 1
Белоусов Андрей 53 1
Смирнов Алексей 142 1
Новодворский Алексей 95 1
Панов Сергей 14 1
Мартыненко Александр 14 1
Пименов Андрей 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Коган Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 19
Индия - Республика 2181 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Европа 3788 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Китай - Тайвань 596 2
Испания - Барселона 537 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Армения - Республика 690 1
Испания - Королевство 1258 1
Германия - Мюнхен 168 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
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