Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Mali

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.04.2026 Вредонос из Google Play охотился за пользователями WhatsApp* на старых смартфонах 1
17.09.2024 Уязвимости в GPU для мобильных устройств позволяют шпионить за пользователями 1
29.06.2022 Создана технология, которая поднимет графику в смартфонах до уровня игровых ПК 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 1
18.05.2020 Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео 1
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 1
22.10.2019 «Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000 1
01.10.2019 Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США 1
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках» 1
14.02.2019 В продажу в России поступил сверхдешевый смартфон с NFC. Цена 1
05.12.2018 Россияне выпустили сверхдешевый смартфон на Android 1
31.08.2018 Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм 1
01.06.2018 ARM выпустила мобильный процессор, способный в ПК заменить чипы Intel 4
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года 1
27.02.2017 Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G 1
08.02.2016 Самые ожидаемые планшеты 2016 года 1
25.12.2015 Обзор смартфона Jinga Hotz M1 4G: приятный сюрприз 1
29.06.2015 Обзор Huawei MediaPad T1: недорогой планшет с функцией телефона 1
17.02.2015 Обзор смартфона Explay Tornado 1
04.02.2015 Новый процессор ARM: В 2016 г. смартфоны станут в 3,5 раза быстрее и в 4 раза экономичнее 1
14.01.2015 Samsung против всех 1
26.12.2014 ZOOM рекомендует: отличные подарки к Новому году 1
22.10.2014 Восемь дюймов планшета Explay Cosmic 1
15.10.2014 «Бюджетник» Explay Air поднимает флаг LTE 1
01.10.2014 Тест смартфона Explay Pulsar: три дня без розетки 1
23.09.2014 Смартфоны Haier W867, W757 и W701: как подготовить ребенка к школе? 1
11.06.2014 Обзор смартфона Explay Rio: яркий и доступный 1
08.11.2013 Kurio 7S — новый детский планшет на базе Android 1
15.08.2013 Senkatel Smartbook 6: обзор цветного ридера с сервисом ЛитРес 1
10.06.2013 Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM 1
03.06.2013 ARM анонсировала антипиратский чип для смартфонов и планшетов 1
30.05.2013 Новинки iconBIT показали в Киеве 1
29.10.2012 Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy SIII mini: флагман для лилипутов? 1
14.11.2011 Представлен 8-ядерный графический процессор для смарфонов 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Mali и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 11
Samsung Electronics 11065 11
Huawei 4677 7
Apple Inc 13156 7
Fly - Explay - Эксплей 243 6
Qualcomm Technologies 1974 6
MediaTek - Ralink 595 6
Xiaomi - Сяоми 2232 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
LG Electronics 3735 4
Nvidia Corp 4002 3
ARM Holdings 95 3
BBK OnePlus 298 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
Intel Corporation 12811 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 3
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 3
Allwinner Technology 23 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
Jinga 27 2
Haier Group 230 2
Edelweiss - Эдельвейс 71 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 2
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
iconBIT 39 2
Ростелеком 10948 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Sony 6739 2
HTC Corporation 1512 2
Huawei - HiSilicon Technologies 70 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Carl Zeiss AG 307 1
SoftBank Group 284 1
Верный - торговая сеть 326 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Hyundai Motor Company 436 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 13
Наушники - Headphones 4479 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
USB micro 974 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 9
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 8
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
Google Android 15244 24
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 9
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 8
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Nestle KitKat 165 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 5
Vellamo - набор тестовых программ 17 5
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 5
Linux OS 11533 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
Apple iOS 8583 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 4
Samsung Galaxy 1035 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 4
Google Android 8 - Android Oreo 198 4
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 4
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 6 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 3
Linux - Debian GNU 567 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Samsung Galaxy Note 702 3
Huawei Mate - серия смартфонов 453 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 3
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 3
Евдокимов Андрей 95 3
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Грищенков Александр 17 1
Щеглов Петр 85 1
Синельников Евгений 10 1
Белкин Сергей 12 1
Сивцев Илья 174 1
Коган Алексей 12 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Павлов Никита 146 1
Корнев Александр 7 1
Жеглов Глеб 6 1
Haas Rene - Хаас Рене 11 1
Brown Tudor - Браун Тадор 7 1
Путин Владимир 3454 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Зайцев Михаил 345 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Южная Корея - Республика 7052 5
Китай - Тайвань 4245 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Нидерланды 3746 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Украина - Киев 1151 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Испания - Каталония 33 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Япония 13807 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Сон - Somnus 483 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Reference - Референс 222 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Пищевая промышленность - Чай 148 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
AnandTech 73 1
PhoneArena 75 1
GSM Arena 78 1
Liliputing 76 1
Korea Herald 47 1
Hacker News 92 1
Telegraph 199 1
GizmoChina 171 1
Times 661 1
FT - Financial Times 1296 1
Tom’s Hardware 600 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Samsung Unpacked 41 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще