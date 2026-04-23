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Mali
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 38, упоминаний - 41
Mali и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Андрей 95 3
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
|Грищенков Александр 17 1
|Щеглов Петр 85 1
|Синельников Евгений 10 1
|Белкин Сергей 12 1
|Сивцев Илья 174 1
|Коган Алексей 12 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Павлов Никита 146 1
|Корнев Александр 7 1
|Жеглов Глеб 6 1
|Haas Rene - Хаас Рене 11 1
|Brown Tudor - Браун Тадор 7 1
|Путин Владимир 3454 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Зайцев Михаил 345 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 8
|AnandTech 73 1
|PhoneArena 75 1
|GSM Arena 78 1
|Liliputing 76 1
|Korea Herald 47 1
|Hacker News 92 1
|Telegraph 199 1
|GizmoChina 171 1
|Times 661 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Tom’s Hardware 600 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.