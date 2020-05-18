Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео

Pine64, создатель Ubuntu-смартфона PinePhone и «ноутбука для параноиков» PineBook Pro на базе Debian Linux, готовит к релизу планшет PineTab, оцененный в $100. Он работает на базе Ubuntu Touch, к нему можно подключать современные SSD-накопители, а в список его опций входит полноразмерная аппаратная клавиатура в составе чехла-обложки.



Планшет без iOS и Android

Компания Pine64 анонсировала сверхбюджетный планшетный компьютер PineTab на базе Linux. Гаджет стоит более чем в три раза дешевле Apple iPad, а по сравнению с iPad Air его цена ниже в пять раз.

PineTab – это планшет начального уровня с 10-дюймовым дисплеем. Pine64 начнет принимать заказы на него и до конца мая 2020 г. Девелоперы не уточняют сроки его появления в продаже в связи с пандемией коронавируса и закрытием многих фабрик в Китае, на одной из которых и будет проходить сборка PineTab.

Компьютер, как пишет издание Liliputing, должен был поступить в продажу до конца 2019 г., и это его вторая по счету премьера – впервые Pine64 рассказала о своих планах по выпуску недорогого Linux-планшета в самом начале 2019 г., не раскрыв и половины технических характеристик. На тот момент предварительная стоимость планшета составляла $80 (5900 руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2020 г.), плюс в список его опций входил чехол-обложка с полноценной аппаратной клавиатурой за $20 (1500 руб.). С течением времени сам PineTab подорожал до $100 (7300 руб.), а стоимость чехла-клавиатуры осталась прежней. Он располагает магнитным коннектором и подсветкой клавиш. Для сравнения, в США Apple iPad стоит от $330 (24,2 тыс. руб.), а iPad Air – от $500 (36,6 тыс. руб.).

Финальный вариант дизайна PineTab

Компьютер PineTab можно будет приобрести на базе прошивки Ubuntu Touch – особой версии дистрибутива Ubuntu, адаптированной под устройства с сенсорным дисплеем. 14 мая 2020 г. для нее вышло масштабное обновление.

Экран как у iPad и сверхдешевый процессор

Интерфейс Ubuntu Touch будет отображаться на экране IPS с диагональю 10 дюймов, поддерживающем разрешение HD (1280x720 пикселей). Упомянутые iPad и iPad Air располагают экранами 10,2 и 10,5 дюйма соответственно.

Работа Ubuntu Touch на PineTab

За производительность планшета отвечают 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и ARM-процессор Allwinner A64 со встроенной двухъядерной видеокартой Mali-400 MP2 и четырьмя вычислительными ядрами Cortex A53 на частоте до 1,15 ГГц. Чип был представлен в начале 2015 г., и выбор разработчиков PineTab пал именно на него по той причине, что он стоит всего $5 (около 370 руб.). Его установка позволила снизить итоговую стоимость планшета.

Возможности дисковой подсистемы

PineTab поставляется с флеш-накопителем стандарта eMMC емкостью 64 ГБ. Варианты с другим объемом памяти пока не предусмотрены, но в планшете есть слот под карты microSD, которые могут использоваться для установки на них других операционных систем и загрузки непосредственно с них.

Ранний прототип PIneTab

В дополнение к этому список опций PineTab включает специализированный адаптер под твердотельные накопители формата M.2, использующиеся в современных настольных ПК и нередко встречающиеся в ноутбуках и планшетных компьютерах. Его стоимость производитель на момент публикации не раскрывал.

Установка такого адаптера подразумевает разборку корпуса, и разработчики упростили пользователям эту задачу. По словам представителей Pine64, задняя крышка планшета держится на защелках и одном-единственном винтике. Вместо адаптера под SSD в формате М.2 в соответствующий слот на плате может быть установлен переходник под 2,5-дюймовые SSD с интерфейсом SATA или плата с LTE-модемом и GPS-ресивером. Полный список опций и их цены Pine64 раскроет позже.

Питание и интерфейсы

На корпусе планшета PineTab есть один слот microUSB 2.0, использующийся для подключения различной периферии – мышек, клавиатур, USB-накопителей и др. Имеется и полноразмерный порт USB 2.0, выполняющий те же функции. Для вывода изображения на внешний дисплей предусмотрен порт microHDMI.

Клавиатура PineTab держится на магнитах, и планшет можно использовать без нее

В распоряжении PineTab есть встроенные микрофон и два динамика, а также две фотокамеры – фронтальная 2 Мп и основная 5 Мп с базовым набором умений. Размеры планшета составляют 260х175х11 мм при весе чуть больше 600 граммов.

PineTab работает от аккумулятора емкостью 6000 мАч, но время автономной работы своего планшета Pine64 не уточняет. Для подзарядки компьютеру требуется 15-ваттный блок питания (5В, 3А).

Другие продукты Pine64

Pine64 специализируется на выпуске оригинальных Linux-устройств, и PineTab – не первый представитель ее модельного ряда. В апреле 2017 г., как сообщал CNews, она начала продажи ноутбука PineBook стоимостью всего $90 (6600 руб.) за 11,6-дюймовую версию и $100 (7320 руб.) за 14-дюймовую. Обе модификации оснащаются недорогим экраном на матрице TN с разрешением 1366x768 пикселей и АКБ емкостью 10000 мАч, а также процессором Allwinner A64, 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем eMMC емкостью 16 ГБ (с возможностью замены на накопитель емкостью до 64 ГБ).

В июле 2019 г. Pine64 выпустила «ноутбук для параноиков» PineBook Pro стоимостью около $200 (14,6 тыс. руб.) с независимыми от операционной системы функциями быстрой блокировки коммуникационных модулей, веб-камеры и микрофона. Лэптом поставляется с ОС Debian Linux и располагает 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, 4-ядерным процессором Rockchip RK3399, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, работающей в двухканальном режиме, и встроенным флеш-модулем eMMC 5.0 вместимостью 64 или 128 ГБ.

Ubuntu-гаджеты Pine64: планшет PIneTab и смартфон PinePhone

Linux также можно встретить и на смартфонах Pine64. Так, в январе 2020 г. компания начала продажи телефона PinePhone Braveheart Edition, поддерживающего различные мобильные дистрибутивы Linux. Покупатели могут выбрать подходящую ОС и самостоятельно установить ее. PinePhone Braveheart Edition стоит ровно $150 (11 тыс. руб.).

В апреле 2020 г. появилась особая модификация этого смартфона под названием PinePhone UBports Community Edition, оцененная в те же $150. как сообщал CNews, она, как и новый PineTab, поставляется с предустановленной ОС Ubuntu Touch.