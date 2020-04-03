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Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Дебютировал смартфон PinePhone UBports Community Edition по цене $150 с предустановленной ОС Ubuntu Touch – особой версией Linux Ubuntu для мобильных устройств. Прошивка смартфона требует доработок и пока не может сравниться по своим возможностям с Android или iOS.

Мобильник на Linux

Компания Pine Microsystems анонсировала смартфон PinePhone с предустановленной ОС Ubuntu Touch. Полное название устройства звучит как PinePhone UBports Community Edition, и в настоящее время разработчики принимают предварительные заказы на него.

Релиз PinePhone под управлением Ubuntu предварительно назначен на май 2020 г., а его стоимость для оформивших предзаказ составит $150 (11,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2020 г.). Розничную цену гаджета разработчики не сообщают.

PinePhone UBports Community Edition – это отдельная модификация смартфона PinePhone Braveheart Edition, дебют которого, как сообщал CNews, состоялся в январе 2020 г. От него новая модель отличается в первую очередь наличием предустановленной ОС – Braveheart Edition поставляется без системы, и покупателям придется устанавливать ее самостоятельно.

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PinePhone UBports Community Edition с новым дизайном задней панели

Еще одно отличие PinePhone UBports Community Edition, по данным ресурса SoftPedia, заключается в новой ревизии системной платы, но авторы не уточняют, что было изменено в ней. Визуально смартфон изменился лишь сзади – на него установлена новая тыльная панель с логотипом UBPorts.

Неполноценный смартфон

По словам разработчиков новой версии PinePhone, на данном этапе его пока нельзя считать полноценной заменой устройств на Android или iOS. Он содержит внушительное количество программных недочетов, которые будут исправлены с течением времени.

В актуальной версии прошивки могут возникать проблемы с работой фотокамеры и с подключением смартфона к компьютеру или внешнего накопителя к самому смартфону. Помимо этого, PinePhone на базе Ubuntu Touch не может похвастаться эффективной экономией заряда аккумулятора.

Программная часть смартфона еще очень далека от идеала

Базовые функции, среди которых прием вызовов, текстовые сообщения, мобильный интернет, навигация по GPS – все это, заверяют разработчики, в новом PinePhone работает без нареканий. При необходимости пользователь сможет установить на смартфон другую необходимую ему ОС на базе Linux – для этого ему потребуется лишь карта microSD с требуемым дистрибутивом.

ОС Ubuntu Touch разрабатывается с 2011 г. для широкого спектра устройств, включая планшеты, смартфоны, смарт-ТВ и умные автомобильные головные устройства. Версия для смартфонов впервые вышла в начале 2013 г. В настоящее время Ubuntu Touch доступна в версии 16.04, распространяемой с октября 2019 г.

Аппаратные спецификации

По своим характеристикам новый PinePhone UBports Community Edition не отличается от январского PinePhone Braveheart Edition, за исключением обновленной системной платы. Смартфон относится к базовому уровню, располагая лишь 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 16 ГБ, тогда как подавляющее большинство недорогих смартфонов, поставляются не менее чем с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. К примеру, Такими объемами располагает младшая версия смартфона Xiaomi Redmi 9, готовящегося к релизу и оцененного в $100 (7800 руб.).

В основе PinePhone с Ubuntu Touch лежит ARM-процессор Allwinner A64 с четырьмя ядрами Cortex A53 и интегрированной двухъядерной видеокартой Mali-400 MP2. Для зарядки и соединения с компьютером используется современный интерфейс USB-C, а для подключения к сотовым сетям – два SIM-слота.

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Батарея в PinePhone UBports Community Edition съемная

Фотокамер в смартфоне две – основная 5- и фронтальная 2-мегапиксельная. PinePhone умеет работать в сетях четвертого поколения, располагает модулями связи Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n, а в дополнение к ресиверу GPS у него есть приемник ГЛОНАСС. В комплекте со смартфоном поставляется съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Дополнительно PinePhone укомплектован защитным стеклом, установленным поверх дисплея, и разъемом 3,5 мм для подключения наушников.

Другие смартфоны на Linux

PinePhone Braveheart Edition и UBports Community Edition – не единственные смартфоны с поддержкой Linux. В июле 2019 г. CNews сообщал о возможностях смартфона Purism Librem 5 на базе дистрибутива Debian с оболочкой GNOME Shell, адаптированной под сенсорные дисплеи.

Purism Librem 5 позиционируется как один из самых защищенных смартфонов в мире – он оснащен тремя аппаратными кнопками-прерывателями, выключающими все модули связи вместе с камерами и микрофоном. Смартфон не намного мощнее PinePhone Braveheart Edition (3 ГБ оперативной, 32 ГБ встроенной памяти, батарея 3500 мАч, разрешение экрана и параметры процессора идентичны), но стоит он не $150, а $650 (40 тыс. руб.).

В январе 2020 г. дебютировал промышленный смартфон премиум-класса MIG S6 за авторством российской компании Mobile Inform Group. Аппарат создавался для использования в экстремальных условиях, и на него можно установить российский дистрибутив Linux – Astra Linux. MIG S6 доступен для заказа на сайте производителя, но если на момент анонса он стоил 69,4 тыс. руб, то 3 апреля 2020 г. его цена составляла уже 79,9 тыс. руб.



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