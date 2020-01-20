Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео

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Начались продажи смартфона PinePhone Braveheart Edition, поддерживающего различные мобильные дистрибутивы Linux. Покупатели смогут выбрать подходящую ОС и самостоятельно установить ее. Смартфон поддерживает запуск настольных программ, включая графический редактор GIMP.



Смартфон без встроенной ОС

Компания Pine Microsystems, владеющая брендом Pine64, сообщила о релизе смартфона PinePhone Braveheart Edition. Анонсированный в ноябре 2019 г., смартфон может работать на базе нескольких настольных дистрибутивов Linux, оптимизированных под мобильные устройства.

В отличие от всех смартфонов на Android, а также от Apple iPhone, PinePhone Braveheart Edition поставляется без операционной системы – пользователю понадобится установить ее самостоятельно. Разработчики, по их словам, создавали этот гаджет для «храбрых сердцем», что отражено в его названии (brave heart), готовых оценить возможности Linux на Android.

Пользоваться PinePhone из коробки не получится - операционная система в комплект не входит

На момент публикации материала Pine Microsystems занималась поставкой первый партий PinePhone небольших объемов. Сроки начала массовых продаж смартфонов установлены – если все пойдет по плану, полноценный релиз состоится в март 2020 г. PinePhone Braveheart Edition стоит ровно $150 (9200 руб. по курсу ЦБ на 20 января 2020 г.).

Поддерживаемые ОС

Разработчики не публикуют список операционных систем, которые гарантированно будут работать на PinePhone Braveheart Edition. Вместо этого они предлагают пользователям самостоятельно оценить работоспособность того или иного дистрибутива.

Устанавливать новую ОС на PinePhone можно хоть каждый день

По информации ресурса SoftPedia, на PinePhone Braveheart Edition может запуститься Ubuntu Touch – мобильная версия дистрибутива Ubuntu, изначально ориентированная на смартфоны. Также есть высокая вероятность стабильной работы PostmartketOS, LuneOS и KDE Plasma Mobile. Как пишет портал Liliputing, в ряде случаев возможен даже запуск известных настольных программ, включая офисный редактор Libre Office (аналог Microsoft Office), графический редактор GIMP и браузер Firefox.

Технические характеристики

Оцененный в $150, PinePhone Braveheart Edition относится к бюджетному по меркам 2020 г. сегменту смартфонов. Он существует в единственной комплектации, в составе которой присутствуют лишь 2 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель на 16 ГБ.

Разрешение экрана с диагональю 5,95 дюйма составляет 1440х720 пикселей (формат HD+), что может вызывать определенные неудобства при работе с настольными версиями программ. Также у смартфона есть процессор Allwinner A64 с четырьмя ядрами Cortex A53 и слот под карты microSD, с которых в данном случае поддерживается загрузка операционных систем.

Не все настольные программы, запущенные на PinePhone, работают корректно

К прочим спецификациям PinePhone Braveheart Edition относятся основная фотокамера 5 МП и фронтальная 2 МП, модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и один слот под SIM-карты. Смартфон поддерживает сотовые сети четвертого поколения и работает от съемного аккумулятора емкостью 3000 мАч, который, несмотря на невысокую стоимость устройства, заряжается по современному интерфейсу USB-C вместо устаревшего microUSB 2.0. Дополнительно присутствует разъем 3,5 мм для проводных наушников, а поверх экрана установлено закаленное защитное стекло.

Другие смартфоны на Linux

PinePhone Braveheart Edition – первый смартфон без предустановленной ОС, но не единственный с поддержкой Linux. В июле 2019 г. CNews сообщал о возможностях смартфона Purism Librem 5 на базе дистрибутива Debian с оболочкой GNOME Shell, адаптированной под сенсорные дисплеи.

Purism Librem 5 позиционируется как один из самых защищенных смартфонов в мире – он оснащен тремя аппаратными кнопками-прерывателями, выключающими все модули связи вместе с камерами и микрофоном. Смартфон не намного мощнее PinePhone Braveheart Edition (3 ГБ оперативной, 32 ГБ встроенной памяти, батарея 3500 мАч, разрешение экрана и параметры процессора идентичны), но стоит он не $150, а $650 (40 тыс. руб.).

В январе 2020 г. дебютировал промышленный смартфон премиум-класса MIG S6 за авторством российской компании Mobile Inform Group. Аппарат создавался для использования в экстремальных условиях, и на него можно установить российский дистрибутив Linux – Astra Linux. MIG S6 доступен для заказа на сайте производителя, где цена устройства заявлена на уровне 69,4 тыс. руб.