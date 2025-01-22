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Pine64 PinePhone Braveheart Edition серия смартфонов



22.01.2025 Создан супермощный смартфон на Linux. Памяти в нем в четыре раза больше, чем в самом дорогом iPhone. Опрос 2
21.02.2024 Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS 2
17.10.2023 Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС 1
25.04.2023 Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 1
27.01.2022 Представлен крошечный Linux-ПК для хакеров по цене кнопочного телефона 1
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах 1
23.12.2021 Разработчики, сбежавшие от «отца» Android, создали уникальный супербезопасный смартфон 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 2
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE 2
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 2
18.05.2020 Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео 2
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 2
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 2

Публикаций - 16, упоминаний - 24

Pine64 и организации, системы, технологии, персоны:

Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 11
Google LLC 11777 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 3
Mali 36 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 59 3
Allwinner Technology 18 3
GitHub 816 3
Apple Inc 12103 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 3
Telegram Group 1987 2
Ростелеком 9705 2
Xiaomi 1733 2
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Red Hat 1305 1
Nvidia Corp 3490 1
Purism 10 1
Fedora Mobility 1 1
Huawei 3934 1
Qualcomm Technologies 1823 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
ZSpace 3 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 589 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 1
ДОК 828 1
Jingling 2 1
BBK OnePlus 216 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 1
MikroTik 34 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Lenovo Group 2292 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Umidigi - UMI 14 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Microsoft Corporation 24630 1
HP Inc. 5687 1
LG Electronics 3614 1
Alibaba Group - T-Head Semiconductor 6 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 8
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7576 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9281 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12486 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7299 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1899 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9602 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13805 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6042 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13936 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9984 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6403 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 4
Микрофон - Microphone 2501 4
Наушники - Headphones 4001 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 784 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4752 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 998 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3463 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1025 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8134 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3211 2
Linux OS 9944 12
Google Android 13997 9
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 32 8
Linux - Debian GNU 466 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4973 6
Linux KDE Plasma 225 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 5
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 5
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 5 5
Apple iOS 7809 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 4
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 69 4
LG webOS - Linux LuneOS 6 4
Red Hat - Linux Fedora 221 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2749 3
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 13 3
Pine64 PineBook 6 3
Pine64 PineTab 3 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 787 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 2
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 2
Мобайл Информ MIG S - Защищенный планшет 10 2
Linux - Debian GNOME Shell 13 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 2
Linux PostmartketOS 2 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Linux GNU - Gentoo 30 2
Tuxedo Computers Manjaro Linux 4 2
Linux Slackware 29 2
Linux - Debian PureOS 9 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 26 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 2
Microsoft Windows 15661 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Аносов Сергей 14 1
Камалетдинов Ильдар 2 1
Аляутдин Роман 13 1
Смирнов Алексей 243 1
Федоров Федор 2 1
Аскарбекулы Нурсултан 1 1
Манцветова Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 2
Канада 4882 1
Испания - Королевство 3708 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Индия - Bharat 5446 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Южная Корея - Республика 6649 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Liliputing 60 5
Phoronix 40 1
The Register - The Register Hardware 1552 1
CNX Software 17 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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