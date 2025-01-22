Pine64 PinePhone Braveheart Edition серия смартфонов
Pine64 и организации, системы, технологии, персоны:
|Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
|36,6 - аптечная сеть 90 1
|MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
|Liliputing 60 5
|Phoronix 40 1
|The Register - The Register Hardware 1552 1
|CNX Software 17 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
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