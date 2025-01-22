Создан супермощный смартфон на Linux. Памяти в нем в четыре раза больше, чем в самом дорогом iPhone

Анонсирован смартфон Liberux NEXX с 32 ГБ оперативной памяти – это вчетверо больше по сравнению с iPhone 16 Pro Max и в принципе больше, чем у любого другого смартфона в мире. Мобильник работает на Linux и укомплектован поддержкой сетей пятого поколения, а также большим аккумулятором.

Рекордный объем памяти

Состоялся анонс смартфона Liberux NEXX, главная отличительная черта которого – гигантский по современным меркам объем оперативной памяти. Как пишет Liliputing, ОЗУ у него 32 ГБ – это больше, чем в любом другом смартфоне в мире. Предыдущий рекорд – 24 ГБ, а в топовом Apple iPhone 16 Pro Max установлено и вовсе 8 ГБ LPDDR5x.

Вторая особенность Liberux NEXX – отсутствие в нем ОС Android и любой другой привычной мобильной платформы. Смартфон работает на базе Linux, но разработчики не стали выбирать между имеющимися дистрибутивами. Существует несколько адаптированных под мобильные устройства версий Linux, например, Ubuntu Touch. В России тоже есть подобные дистрибутивы – к примеру, Astra Linux Mobile.

Liberux Liberux NEXX

Вместо них авторы смартфона решили создать свою ОС. NEXX будет поставляться с установленным дистрибутивом Linux под названием LiberuxOS, основанным на Debian 13.

Сломать стереотипы

Liberux NEXX – далеко не первый смартфон на Linux, ведь существуют еще PinePhone , PinePhone Pro, Purism Librem 5 и ряд других. Но всех их объединяет то, что они стоят как субфлагманы на Android, однако располагают давно устаревшим «железом».

Liberux NEXX в этом плане отличается от них в лучшую сторону, по крайней мере, если судить по емкости аккумулятора и объему оперативной памяти. Дисплей у него тоже современный – это OLED-панель с разрешением Full HD+ или 2400х1080 пикселей, притом разработчики решили не делать «лопату», которая не помешается ни в карман, ни в сумку. В результате дисплей Liberux NEXX имеет диагональ 6,34 дюйма.

Емкость АКБ в данном случае составляет 5300 мАч, что выше стандартных 5000 мАч. У смартфона сразу два порта USB-C, притом это скоростные USB 3.1, и оба пригодны для зарядки. Разрешение камер составляет 32 МП для основной, 13 МП для фронтальной.

Liberux Камеры в этом смартфоне - не главное, потому внимания им не уделили

В список характеристик смартфона входят 3,5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев, датчик внешней освещенности, акселерометр, гироскоп и 3-осевой магнитометр, поддержка WiFi 5 и Bluetooth 5.0, а также модем Qualcomm Snapdragon X62 с поддержкой сетей 5G и 4G LTE.

Во имя безопасности

Многие Linux-смартфоны оснащены дополнительными «фишками» безопасности, которых нет в подавляющем большинстве Android-смартфонов и тем более ни в одном Apple iPhone. Новый Liberux NEXX исключением в этом плане не стал.

Смартфон, по словам разработчиков, получит массив аппаратных переключателей, которые позволят принудительно отключать ключевые его компоненты. В их числе – модули Bluetooth и Wi-Fi, ресивер GPS, а также микрофон и встроенные камеры.

Liberux Аппаратные переключатели

При этом полностью обесточить смартфон не получится. Разработчики не стали делать его аккумулятор съемным.

Нашли, на чем скроить

При всех своих отличительных качествах Liberux NEXX не лишен откровенных недостатков. Один из них – это флеш-память устаревшего и медленного по современным меркам формата еММС, которая сильно уступает по скорости работы современным модулям UFS. К тому же ее объем составит 256 ГБ, но разработчики предусмотрели поддержку карт microSD до 2 ТБ.

Liberux Смартфон подойдет всем, кто устал от стандартных мобильных ОС и хочет большего

При этом в основе смартфона лежит довольно производительный процессор Rockchip RK3588S с четырьмя ядрами ARM Cortex-A76, таким же количеством Cortex-A55 и четырехъядерной графикой Mali-G610 MP4. Техпроцесс – 8 нм, частота – до 2,4 ГГц. Используемый в Liberux NEXX стандарт оперативной памяти – LPDDR4x.

Придется подождать

К моменту выхода материала Liberux NEXX не располагал ни ценой, ни датой релиза. Авторы проекта лишь анонсировали его и вышли с ним на платформу для сбора средств на его разработки и производства. Сейчас они готовятся к сборке первых функциональных прототипов.