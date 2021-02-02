Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео

В Китае создана мобильная ОС JingOS, основанная на Ubuntu и разработанная специально для планшетов, а в перспективе – и для смартфонов. Разработчики планируют сделать на ее основе полноценную экосистему с поддержкой многочисленных устройств, собственным магазином приложений и проприетарной оболочкой, которая, правда, пока очень сильно напоминает iOS.

Клон Apple iOS

Компания Jingling создала новую мобильную операционную систему JingOS, разрабатываемую специально для планшетных компьютеров на процессорах с архитектурой х86. В будущем, по данным Liliputing, разработчики планируют выпустить ее для ARM-смартфонов и планшетов.

Jingling – это китайская компания, а ее новая ОС базируется на операционной системе Ubuntu. Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки, он уже способен выполнять базовые функции современной операционной системы.

JingOS построен на настольной Ubuntu 20.04, вышедшей в апреле 2020 г. Сами разработчики называют JingOS первым Linux-дистрибутивом, заточенным под планшетные компьютеры. Впервые о разработке JingOS представители рассказали в январе 2021 г., а теперь они разместили сборку бета-версии своей ОС в свободном доступе.

Главный экран JingOS

JingOS – это Ubuntu Linux в сочетании с окружением KDE Plasma Mobile 5.2. Интерфейс системы во многом скопирован с Apple iOS, что выражается в дизайне некоторых пиктограмм, включая «Настройки», а также в том, как выглядят центр уведомлений и шторка с регулировкой яркости подсветки и громкости звука. Пока неизвестно, планируют ли разработчики в дальнейшем выпустить оболочку для этой ОС без элементов, заимствованных у конкурирующих платформ.

Как скачать

Для загрузки JingOS доступна пока лишь в версии 0.6, и разработчики предупреждают, что это именно бета, способная работать некорректно. В этой версии они реализовали полноценную поддержку сенсорных экранов и адаптировали под них не только сам интерфейс ОС, но и ряд штатных программ, среди которых – календарь, медиаплеер, голосовые заметки, галерея и калькулятор.

Письмо от разработчиков со ссылками на скачивание дистрибутива

Для получения ссылки на дистрибутив для установки необходимо указать свой адрес электронной почты, на который разработчики пришлют письмо с нужной ссылкой. Дистрибутив они разместили в облаке Google, но на момент публикации материала по обеим предоставленным ссылкам получить его было нельзя – Google сообщал о временной недоступности файла из-за слишком большого числа скачиваний. Также его можно загрузить через Telegram, где он разбит на две части приблизительно по 1,3 ГБ каждый, и через торрент единым файлом объемом 2,5 ГБ. Эти способы скачивания на момент публикации материала были рабочими.

Планы на будущее

Jingling собирается и дальше развивать свой проект. В ближайшие два месяца разработчики подготовят к запуску фирменный магазин приложений и добавят в ОС поддержку обновлений «по воздуху». Также в их планы входит создание новой виртуальной клавиатуры и элементов управления, плюс они хотят улучшить механизм запуска полноценных настольных Linux-программ.

Этот элемент интерфейса очень напоминает iOS

Следующий апдейт, который получит индекс 0.8, Jingling выпустит в марте 2021 г. По заверениям создателей, к этому времени система достигнет такого уровня развития, что пользователи смогут без труда взаимодействовать с ней в течение всего дня, как они делают это на планшетах под управлением Android и iOS или на Windows- и Linux-ноутбуках с сенсорными экранами.

Система работоспособна

Еще до выхода JingOS 0.8, в которой обещан целый ряд улучшений, систему, по данным Liliputing, вполне можно установить и использовать на ноутбуках. Ее работоспособность была протестирована на мобильных ПК Huawei MateBook 14, Chuwi Minibook и Eve V. Помимо этого, JingOS успешно установилась и запустилась на Windows-планшете Microsoft Surface Pro 6.

Тестирование JingOS на ноутбуке с сенсорным дисплеем

На момент публикации материала разработчики JingOS не раскрывали ее исходный код. Как пишет Liliputing, они сделают это одновременно с релизом версии 1.0, предварительно запланированным на июнь 2021 г. Тогда же разработчики могут отказаться от KDE в пользу рабочей среды собственной разработки – JDE или Jing Desktop Environment.

Еще одна мобильная Ubuntu

JingOS не стала первой попыткой перенести Ubuntu на планшеты и смартфоны. с 2011 г. существует полноценная мобильная ОС Ubuntu Touch, изначально ориентированная на ARM-устройства с сенсорным дисплеем.

На 2 февраля 2021 г. Ubuntu Touch по-прежнему находилась в активной стадии разработки. Ее самая актуальная стабильная версия 16.04 OTA-14 вышла 4 ноября 2020 г., а бета-версия 16.04 OTA-15 появилась 2 декабря 2020 г.

PinePhone UBports Community Edition

Но, несмотря на то, что Ubuntu Touch существует на протяжении 10 лет, широкого распространения, в отличие от iOS и Android, она так и не добилась. С другой стороны, серийные устройства на ее основе в продаже действительно есть – к примеру, в апреле 2020 г. появился бюджетный смартфон PinePhone UBports Community Edition от компании Pine64, а месяц спустя она выпустила планшет PineTab с все той же Ubuntu Touch на борту.