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Голосовые заметки Voice notes Audio notes Аудиозаметки

Голосовые заметки - Voice notes - Audio notes - Аудиозаметки


24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» 1
13.12.2024 Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом 1
17.09.2024 Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе 1
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций 1
04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера 1
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday 1
06.05.2024 Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций 1
26.12.2023 Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года 1
15.11.2023 Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось 1
16.01.2023 Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами 1
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер 1
22.11.2021 Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее? 1
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео 1
28.11.2019 В России представлен букридер ONYX BOOX Note 2 с 10,3-дюймовым экраном 1
08.11.2019 В России стартовали продажи полноформатного букридера Onyx Boox Max 3. Цена 1
20.09.2019 Apple открыла доступ к скачиванию новейшей iOS 13. Что в ней нового 1
27.09.2017 Ford будет проектировать автомобили с помощью VR и Microsoft HoloLens 1
18.02.2016 LG и Harmon Kardon задают тон 1
18.11.2015 Samsung Gear S2: умный друг человека 1
12.05.2015 Самые ожидаемые смарт-часы 2015 года 1
06.03.2015 Пять самых умных часов с выставки MWC 2015 1
15.09.2014 SAP представила новые приложения дополненной реальности для интеллектуальных очков 1
21.05.2014 Honor 3C — новый смартфон с двумя SIM-картами от Huawei 1
24.02.2014 Huawei представила два новых планшета и умные часы 1
19.09.2013 Главный «убийца SMS» придет на Android и iPhone в ближайшие выходные 1
12.10.2011 В Рунете появился сервис голосовых микроблогов 1
17.06.2011 Evernote выпустил приложение для Windows Phone 7 1
01.12.2010 ViewPad 7: первый взгляд на конкурента Samsung Galaxy Tab 1
11.05.2006 Chaintech MobiBOX - мультимедийный фотогибрид 1
18.08.2005 Испытываем "ТонкоМото" от Fly 1
16.02.2005 Pantech представила свой первый "слайдер" с камерой 1
26.11.2004 Эксклюзив: Creative Zen PMC - первый плеер на Windows 1
14.07.2004 HP Photosmart R707 - фотокамера со справкой 1
02.07.2004 Boost Mobile сделал из Motorola "пудреницу" 1
09.09.2003 Palm обновил ПО для Tungsten W 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Голосовые заметки и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 12
ONYX International 143 12
МакЦентр - MacCentre 157 7
Huawei 3933 5
Google LLC 11775 5
Qualcomm Technologies 1822 5
Samsung Electronics 10255 4
Microsoft Corporation 24625 2
Lenovo Motorola 3501 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Wacom 142 2
Pebble Technology 59 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Lenovo Group 2292 1
HP Inc. 5685 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Intel Corporation 12197 1
Ростелеком 9701 1
Telegram Group 1983 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Nvidia Corp 3487 1
Xiaomi 1732 1
Haier Group 165 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
X Corp - Twitter 2845 1
SAP SE 5277 1
Philips 2053 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
BBK OPPO Electronics 384 1
i-Free Just AI 31 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
LG Electronics 3614 1
Garmin - Гармин 200 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
HTC Corporation 1499 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Ford 411 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 10
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 10
Наушники - Headphones 3999 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 9
Микрофон - Microphone 2501 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 8
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 188 8
Application store - магазин приложений 1195 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 7
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 7
Аудиокнига - Audiobook 201 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 6
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 5
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Google Android 13994 21
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 12
Apple iOS 7809 8
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 7
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 6
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 6
Microsoft Windows 15657 6
VK RuStore 327 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 4
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
Apple iPad 3860 3
Samsung Galaxy 955 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Samsung SVR-диктофон 455 3
Apple - App Store 2890 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Linux OS 9937 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
ONYX MOON Light 42 2
ONYX SNOW Field 45 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Apple iMessage - Мессенджер 155 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google Android 9 - Android Pie 210 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Pebble Time - Умные часы 11 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 2
Google Android Wear OS 98 2
Huawei Watch - Умные часы 90 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 2
ONYX Store 2 2
HP - palmOne - Tungsten 76 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Аносов Сергей 14 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 1
Малафеев Андрей 51 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Сергеев Иван 74 1
Горюнов Михаил 16 1
Никитин Николай 23 1
Громаков Алексей 8 1
Costanzo Rick - Костанцо Рик 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Канада 4881 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Китай - Тайвань 3984 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Япония 13282 1
Испания - Королевство 3706 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Украина 7608 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Южная Корея - Республика 6646 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Германия - Берлин 715 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 2
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Металлы - Сплавы - Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой 16 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Философия - Philosophy 445 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
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Металлы - Серебро - Silver 756 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Спорт - Гольф 84 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Liliputing 59 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Всероссийский тотальный диктант 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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