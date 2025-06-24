Линейка «Оникс Букс» пополнилась новой доступной моделью – «Васко Да Гама 5»

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки «Оникс Букс». Поступившая в продажу модель «Оникс Букс» «Васко Да Гама 5» продолжает серию устройств для чтения базового уровня. При этом ридер получил улучшенный экран Carta 1200, обновленную аппаратную платформу и существенно доработанное программное обеспечение. Модель поставляется в белом цвете. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Представленный ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta (Carta 1200) с подсветкой Moon Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Разрешение данного дисплея составляет 758x1024 точки, а наличие функции Snow Field позволяет снизить количество артефактов при обновлении экрана. Ридер имеет сенсорное управление с поддержкой Multi-touch, обеспечивающее удобство при чтении и настройках, а также при работе с различными приложениями. Модель базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Такая аппаратная платформа обеспечивает высокую скорость работы устройства в любых стандартных режимах использования. 32 ГБ энергонезависимой памяти, дополненных слотом для карт microSD, позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Ридер имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий не только выходить в интернет, но и получать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Также модель оборудована Bluetooth-модулем, обеспечивающим возможность подключения различных внешних устройств, например, беспроводных наушников или колонок. Помимо этого, ридер оснащен стандартным аудиоразъемом 3,5 мм для подключения наушников и встроенным микрофоном, позволяющим записывать голосовые заметки.

МакЦентр Линейка « Оникс Букс » пополнилась новой доступной моделью – «Васко Да Гама 5»

Ридер базируется на операционной системе Android 11, позволяющей устанавливать и использовать различные сторонние приложения. На устройстве предустановлены магазины приложений Google Play и RuStore, с помощью которых можно скачивать, покупать и обновлять приложения. Также, на «Васко Да Гама 5» предустановлено приложение «Яндекс Книги» (12+), открывающее доступ к более чем 200 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. Модель имеет предустановленный аудиоплеер, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно из текста. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Программное обеспечение модели получило целый ряд удобных функций. Был добавлен ИИ-помощник, который сможет рассказать о книге по её названию, написать историю на заданную тему, составить список дел и ответить на различные вопросы. Также появился детский режим, позволяющий ограничить список доступных для ребенка книг и приложений и установить лимит времени чтения. Появилась возможность добавлять системный шрифт, а также транслировать содержание экрана ридера на другие устройства. Новая библиотека OReaderX дает возможность добавлять метки к новым и прочитанным книгам, выбирать случайную книгу и отображать системные папки в библиотеке. Помимо этого, была улучшена работа с сериями книг и расширены возможности фильтрации и поиска.

Характеристики «Васко Да Гама 5»

Модель «Оникс Букс» «Васко Да Гама 5» в корпусе белого цвета поступила в продажу и доступна для заказа по цене 17 990 руб.