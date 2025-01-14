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ONYX SNOW Field



14.01.2025 Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже 1
13.12.2024 Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом 1
28.10.2024 Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном 1
17.09.2024 Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе 1
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций 1
04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера 1
06.05.2024 Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций 1
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше 1
26.12.2023 Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года 1
12.12.2023 Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200 1
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200 1
03.11.2023 Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3 1
17.10.2023 Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С 1
12.09.2023 Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе 1
26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер 1
07.06.2023 Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе 1
31.03.2023 Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение 1
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm 1
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер 1
02.12.2022 Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России 1
21.11.2022 ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами 1
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше 1
25.08.2022 Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе 1
14.07.2022 ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер 1
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы 1
08.12.2021 Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM 1
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России 1
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы 1
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе 1
19.03.2020 «Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена 1
09.12.2019 В России стартовали продажи букридера Onyx Boox Livingstone с подсветкой без мерцания. Цена 1
28.11.2019 В России представлен букридер ONYX BOOX Note 2 с 10,3-дюймовым экраном 1
19.09.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro 1
05.06.2019 ONYX BOOX James Cook обновили до второго поколения 1
11.03.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX Darwin 5 1
14.11.2018 "Больших" книг становится больше 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

ONYX SNOW Field и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 143 43
МакЦентр - MacCentre 157 31
Apple Inc 12100 18
Qualcomm Technologies 1822 13
PalmStore 15 10
Wacom 142 6
Новые облачные технологии (НОТ) 444 4
Google LLC 11775 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
ДОК 828 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
PocketBook International 92 1
Цифра ГК 2426 1
Digma 185 1
ИКС 318 1
Asahi Glass 44 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 40
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 38
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 38
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 35
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 29
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 28
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 26
Наушники - Headphones 3999 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 23
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 188 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 20
Аудиокнига - Audiobook 201 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 16
Аксессуары 3881 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 13
Application store - магазин приложений 1195 13
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 12
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 233 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 10
WAV - Waveform Audio File Format 504 9
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 103 9
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 195 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 8
Онлайн-переводчик 39 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 7
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 550 7
Split View 19 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 45
Google Android 13994 38
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 38
ONYX MOON Light 42 21
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 14
Google Play - Google Store - Android Market 3291 13
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 19 7
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 7
VK RuStore 327 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 5
Send2Boox 6 5
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 4
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 4
Nvidia Volta GV 31 2
Google Android Package Kit - APK 178 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Google Android 9 - Android Pie 210 1
ONYX Store 2 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 1
Microsoft Office Word 776 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 66 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Linux OS 9936 1
Amazon Kindle 184 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 1
PocketBook - серия электронных книг 44 1
PocketBook Color Lux 8 1
Digma R 1 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
Яндекс.Плюс 191 1
Грин Александр 2 1
Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 18
Япония 13282 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Украина 7608 3
Африка - Африканский регион 3478 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Испания - Королевство 3706 1
Нидерланды 3517 1
Польша - Республика 1959 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Швеция - Королевство 3619 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Индийский океан - Замбези река 3 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Английский язык 6634 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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