ONYX SNOW Field
ONYX SNOW Field и организации, системы, технологии, персоны:
|ONYX International 143 43
|МакЦентр - MacCentre 157 31
|Apple Inc 12100 18
|Qualcomm Technologies 1822 13
|PalmStore 15 10
|Wacom 142 6
|Новые облачные технологии (НОТ) 444 4
|Google LLC 11775 1
|NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
|ДОК 828 1
|ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|PocketBook International 92 1
|Цифра ГК 2426 1
|Digma 185 1
|ИКС 318 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.