Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет очередную свою новинку - модель «Оникс Букс Галилео 4». Устройство продолжает успевшую стать популярной серию компактных ридеров с увеличенным до 7 дюймов экраном. Галилео 4 имеет экран высокого разрешения и тонкий компактный корпус с кнопками управления. От предыдущего поколения модель отличают поддержка активного стилуса, обновленное программное обеспечение и обложка, на которой добавлен держатель для стилуса. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

«Оникс Букс Галилео 4» имеет 7-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1300). Подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры использует технологию Flicker Free, существенно снижающую нагрузку на глаза при чтении. Функция SNOW Field (Regal) уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, существенно улучшая качество отображаемого текста. Помимо емкостного сенсора, экран имеет дополнительный слой, позволяющий делать заметки и рисунки с помощью стилуса. Данный сенсор распознает 4096 степеней нажатия и позволяет писать и рисовать с высокой точностью. «Оникс Букс Галилео 4» поддерживает работу со стилусами Boox InkSense и Boox InkSense Plus, которые можно приобрести дополнительно. Экран ридера покрыт защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющим дисплей от царапин и повреждений.

МакЦентр Оникс Букс Галилео 4

Модель базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт microSD объемом до 2 ТБ. Wi-Fi-модуль поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяет пользоваться различными онлайн-сервисами, включая браузер, переводчик, сетевые библиотеки, облачные диски и многое другое. Bluetooth 5.0 дает возможность передавать звук на беспроводные наушники или колонки, а также пересылать книги напрямую со смартфона на ридер по беспроводному каналу. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG и позволяет подключать к ридеру клавиатуру, мышь, USB-накопитель и другие внешние устройства. Помимо этого, модель имеет встроенный динамик для воспроизведения аудиокниг и микрофон для записи голосовых заметок. Благодаря встроенному G-сенсору изображение может автоматически перестраиваться при повороте устройства.

Программное обеспечение «Оникс Букс Галилео 4» базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать сторонние приложения из магазинов Google Play и RuStore. В состав ПО ридера входят книжные сервисы «Яндекс Книги» (12+) и «Литрес», обширные каталоги которых включают широкий спектр литературы. С помощью приложения «Заметки» можно делать записи и рисунки стилусом, вести ежедневник, список задач и личный дневник. Кроме того, при чтении текста можно подчеркивать слова и делать заметки «на полях». Аудиопроигрыватель дает возможность прослушивать музыку и аудиокниги. А функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) позволяет озвучивать содержимое текстовых файлов. Предустановленные словари помогут перевести иностранные слова непосредственно во время чтения, а при наличии Интернета можно воспользоваться онлайн-переводчиком для фрагментов текста. ИИ-помощник может рассказать о книге по ее названию, написать историю на заданную тему, составить список дел, ответить на вопросы и многое другое.

Несмотря на увеличенный экран, модель имеет тонкий компактный корпус, оснащенный удобными кнопками управления. Литиево-полимерный аккумулятор емкостью 2300 мАч обеспечивает несколько недель работы от одной зарядки. В комплекте с книгой поставляется «умная» защитная обложка, обеспечивающая сохранность экрана при транспортировке и имеющая специальный держатель для стилуса. Модель в корпусе черного цвета уже доступна для предварительного заказа по специальной цене 28 490 руб., обычная цена ридера составляет 29 990 руб. Подробную информацию о всех продуктах Onyx Boox можно получить на официальном сайте onyx-boox.ru.