Техника
Onyx Boox Palma 2 Pro – популярный ридер в формфакторе смартфона теперь с цветным экраном

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, рада сообщить о расширении линейки ридеров в формфакторе смартфона новой моделью с цветным экраном. В продажу поступил ридер Onyx Boox Palma 2 Pro, оснащенный 6,13-дюймовым экраном E Ink Kaleido 3 с соотношением сторон 2:1. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Новинка базируется на современном процессоре, имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 15. Ридер имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, а также оборудован слотом под SIM-карту для работы мобильного интернета. Onyx Boox Palma 2 Pro поддерживает стилус для рукописных заметок и рисунков, который можно приобрести дополнительно.

Onyx Boox Palma 2 Pro оснащен цветным 6,13-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido 3, способным отображать до 4096 цветов. Разрешение экрана составляет 824x1648 в черно-белом и 412x824 в цветном режиме. Модель имеет встроенную подсветку MOON Light 2 с плавной регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Помимо обычного емкостного сенсорного управления, ридер имеет дополнительный слой Metal Mesh, позволяющий делать заметки и рисовать с помощью стилуса, который можно приобрести дополнительно. Функция SNOW Field (Regal) снижает количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Защитное стекло Onyx Glass предохраняет экран от царапин и других повреждений. Встроенный датчик положения устройства (G-сенсор) автоматически повернет изображение для чтения в портретной или альбомной ориентации.

Аппаратная платформа ридера базируется на современном 8-ядерном процессоре и 8 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной скорости работы устройства. 128 ГБ энергонезависимой памяти позволяют хранить на ридере огромное количество книг и документов. Встроенный Wi-Fi-модуль, работающий в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, дает возможность пользоваться различными онлайн-сервисами, включая браузер, переводчик и сетевые библиотеки. Благодаря наличию модуля Bluetooth 5.1 имеется возможность подключения беспроводных наушников, колонок и других аксессуаров. Устройство имеет слот для SIM-карты и поддерживает работу мобильного интернета (только передача данных, голосовые звонки не поддерживаются). Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать различные внешние устройства, такие как USB-накопитель, клавиатура, картридер и др. Встроенные динамики дают возможность прослушивать аудиокниги и музыку, а микрофон записывать голосовые заметки. Модель имеет дополнительную защиту от брызг, а кнопка включения оборудована сканером отпечатка пальца для защиты личных данных.

Программное обеспечение ридера базируется на операционной системе Android 15 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, например, из встроенного магазина Google Play. Встроенный плеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а с помощью функции Text-To-Speech можно озвучивать содержимое текстовых файлов. Имеется возможность использовать словари для перевода иностранных слов непосредственно во время чтения. Кроме того, можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении. Встроенная программа для чтения NeoReader поддерживает большинство популярных книжных форматов, включая PDF и DjVu. В приложении имеется возможность автоматической и ручной обрезки полей, поддерживается функция преобразования текста Reflow, настройка контраста и увеличение толщины линий для лучшего отображения неадаптированных документов. При чтении можно сохранять цитаты, делать закладки и аннотации, в том числе при помощи стилуса.

Ридер выполнен в компактном корпусе толщиной 8 миллиметров, при этом вес устройства составляет 175 граммов. Соотношение сторон экрана 1:2 позволило сделать внешний вид книги максимально приближенным к смартфону. На боковых гранях ридера имеются кнопки управления, функции которых могут быть настроены на перелистывание страниц или другие действия. Onyx Boox Palma 2 Pro оборудована встроенной камерой с матрицей 16 МП и имеет специальное ПО с технологией OCR, позволяющее сканировать и распознавать текстовую информацию. Модель поддерживает работу с фирменными чехлами, изготовленными по уникальной гибридной технологии.

Onyx Boox Palma 2 Pro в корпусах черного и белого цвета поступили в продажу по цене 48 990 руб.

Технические характеристики Onyx Boox Palma 2 Pro

