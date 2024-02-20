Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного ридера с экраном 6,13 дюйма. Onyx Boox Kant 2 имеет дисплей с соотношением сторон 2:1, что позволило приблизить внешний вид ридера к смартфону. Модель базируется на современном процессоре и работает под управлением ОС Android 11. Onyx Boox Kant 2 оснащен беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, имеет 32 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD. Благодаря специальному гидрофобному покрытию платы модель имеет дополнительную защиту от брызг. Ридер выполнен в тонком легком корпусе и имеет защитное стекло Onyx Glass. В комплекте с Kant 2 поставляется «умная» защитная обложка. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Kant 2 оснащен 6,13-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta 1200 с разрешением 824x1648 точек и соотношением сторон 2:1. Модель имеет встроенную подсветку MOON Light 2, дающую возможность плавно регулировать цветовую температуру и не имеющую мерцания. Поддержка функции SNOW Field позволяет снизить число артефактов при обновлении экрана, улучшая качество изображения. Экран ридера дополнительно закрыт защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющем дисплей от царапин и повреждений. Оно имеет высокую прозрачность, обеспечивая при этом защиту от бликов и отсутствие искажений. Встроенный датчик положения устройства (G-сенсор) автоматически повернет изображение для чтения в портретной или альбомной ориентации.

Фото: МакЦентр Onyx Boox Kant 2

Аппаратная платформа ридера базируется на 4-ядерном процессоре и 2 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной скорости работы устройства в любых стандартных режимах. 32 ГБ энергонезависимой памяти в сочетании со слотом для карт microSD позволяют хранить на ридере большое количество книг и документов. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, работающим на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру внешних устройств, в том числе беспроводных наушников для прослушивания музыки или смартфона для передачи файлов. Благодаря специальному гидрофобному покрытию платы имеется дополнительная защита от брызг. Это позволяет меньше беспокоиться о сохранности устройства при повышенной влажности, например, во время дождя.

Onyx Boox Kant 2 работает под управлением операционной системы Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения. На ридере был добавлен магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 20 тыс. программ. С помощью RuStore можно безопасно скачивать, покупать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки и покупки внутри программ. В состав ПО ридера входит приложение «Букмейт» (12+), открывающее доступ к более чем 200 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. В сервисе доступны книги различных направлений и жанров. У приложения удобные настройки отображения текста, есть возможность сохранять цитаты и прослушивать аудиоверсии книг. Ридер имеет предустановленный аудиопроигрыватель, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно из текста. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Предустановлено два системных приложения для чтения. Первое - AlReaderX Pro - одна из самых популярных читалок. Она позволяет менять шрифт, его размер, межстрочное расстояние, поля, содержимое колонтитула, включать буквицу, переносы и многое другое. Кроме того, можно тонко настраивать управление, включая тап-зоны и жесты, использовать автопрокрутку, TTS, анимацию листания и ночной режим. Текущую позицию чтения можно синхронизировать со смартфоном или планшетом и продолжить чтение там. Вторая программа – NeoReader – это разработка компании Onyx. Помимо поддержки популярных книжных форматов, приложение предназначено для чтения PDF и DjVu с возможностью автоматической и ручной обрезки полей, поддержкой Reflow, настройкой контраста, увеличением толщины линий для лучшего отображения на E Ink-экранах неадаптированных документов. При чтении можно сохранять цитаты, делать закладки и аннотации.

Ридер выполнен в компактном корпусе толщиной 8 мм, при этом вес самого устройства составляет 160 граммов. Соотношение сторон экрана 1:2 позволило сделать внешний вид книги максимально приближенным к смартфону. Модель имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать к ридеру различные аксессуары: мышь, клавиатуру, внешний диск и многое другое. На боковых гранях ридера имеются кнопки управления, функции которых могут быть настроены на перелистывание страниц или другие действия. В заднюю крышку ридера встроен светодиодный фонарик, который можно использовать как дополнительный источник света при плохом освещении. Onyx Boox Kant 2 поставляется в комплекте с «умной» обложкой, обеспечивающей надежную защиту экрана и автоматически переводящей устройство в спящий режим при закрытии крышки.

Onyx Boox Kant 2 в корпусе черного цвета поступит в продажу 21 февраля 2024 г. по цене 21990 руб.

Характеристики Onyx Boox Kant 2

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. Осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Onyx International занимается исключительно производством устройств для чтения, что позволило полностью сфокусироваться на данном направлении. Важным конкурентным преимуществом ридеров Onyx Boox является использование во всех моделях операционной системы Android. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает широкую линейку устройств: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.