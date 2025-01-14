ONYX BOOX Оникс Букс серия букридеров электронная книга
|14.01.2025
|
Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки устройств, выпущенных под маркой «Оникс Букс». Основное отличие данной линейки в адаптированном для нужд русскоязычной аудитории программном обеспечении. Поступившие в продажу модели «Оникс Букс Ломоносов 3» и «Оникс
|24.12.2024
|
Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»
Вольта 6» - 21 490 руб. Приобрести представленные модели можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также у официальных дилеро
|13.12.2024
|
Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом
о том, что теперь все произведенные для российского рынка устройства будут продаваться под маркой «Оникс Букс». Это сделано для того, чтобы выделить локальную линейку устройств и еще больше сф
|28.10.2024
|
Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном
rnational Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерцающей подс
|17.09.2024
|
Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе
эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о старте продаж нового ридера Onyx Boox Go 6. Модель имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветк
|04.07.2024
|
Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций
бьютор продукции Onyx International, представляет еще одну новинку лета 2024 г. – электронную книгу Onyx Boox Lomonosov 2. Модель продолжает серию крупноформатных ридеров производителя и имеет
|27.06.2024
|
Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже
дукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go 10.3. Устройство Go Color 7 расширяет линейку цвет
|04.06.2024
|
Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера
ии Onyx International Inc, представляет первый в линейке ридер с цветным 7-дюймовым экраном. Модель Onyx Boox Raphael выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на со
|14.05.2024
|
Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday
тор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Faraday. Устройство имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Kaleido 3 с подсветкой и сенсорн
|06.05.2024
|
Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций
я «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с регулируемой подсветкой и сенс
|20.02.2024
|
Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше
c, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного ридера с экраном 6,13 дюйма. Onyx Boox Kant 2 имеет дисплей с соотношением сторон 2:1, что позволило приблизить внешний ви
|26.12.2023
|
Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года
и Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной моделью - Onyx Boox Note Air 3. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненный подсветкой с регулировкой цве
|12.12.2023
|
Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200
ие обеспечивает дополнительное удобство как при чтении книг, так и при работе с меню и настройками. Onyx Boox Faust 6 Ридер построен на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГ
|30.11.2023
|
Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200
укции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером Onyx Boox Volta 5. Модель продолжает популярную серию компактных 6-дюймовых ридеров, получив
|03.11.2023
|
Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3
жу двух новых ридеров, выполненных в популярном компактном формате. Это модели Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3, продолжающие серии 6-дюймовых ридеров с экранами высокого разрешения
|17.10.2023
|
Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С
о пополнении своей продуктовой линейки двумя крупноформатными моделями: Onyx Boox Tab Ultra C Pro и Onyx Boox Note Air 3 С. Оба ридера имеют цветные экраны E Ink Kaleido 3 размером 10,3 дюйма,
|12.09.2023
|
Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе
я «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветк
|26.07.2023
|
Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер
тор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Boox Kant. Устройство для чтения имеет 6,13-дюймовый экран E Ink Carta с подсветкой и се
|30.06.2023
|
Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page
и Onyx International Inc сообщила о расширении продуктовой линейки сразу двумя новинками - моделями Onyx Boox Page и Onyx Boox Tab Mini C. Оба ридера отличаются увеличенным размером экра
|07.06.2023
|
Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсвет
|15.05.2023
|
Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя
дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на со
|31.03.2023
|
Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение
мпания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она пол
|12.02.2023
|
Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android
пно масштабирование текста. Касания и жесты отрабатываются быстро и точно.Прошивка и быстродействие ONYX BOOX Volta 4 работает под управлением Android 11 в фирменной оболочке производителя. Инт
|24.01.2023
|
Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm
лнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата. Это модели Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4, продолжающие две известные серии. Ридеры выполн
|16.01.2023
|
Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами
ивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с гибкой подложкой,
|15.12.2022
|
Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер
ьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и с
|02.12.2022
|
Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России
ernational Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7 дюймов. Ридер ONYX BOOX Leaf 2 получил новую конструкцию корпуса с расширенным боковым полем и расположенны
|21.11.2022
|
ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами
й моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным сенсорным управлением. ONYX BOOX Nova Air 2 базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управление
|20.10.2022
|
Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше
мпания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюймовом форм-факторе. Устройство продолжает сери
|25.08.2022
|
Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе
тр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжает самую популярную серию производителя, имея при этом ряд
|14.07.2022
|
ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер
X International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite. Модель имеет 6-дюймовый экран с подсветкой и сенсорным управлением, ба
|23.06.2022
|
Две новинки ONYX BOOX уже в продаже
ional Inc, рада сообщить о пополнении линейки своих продуктов двумя ожидаемыми новинками - моделями ONYX BOOX Note Air 2 Plus и ONYX BOOX Nova Air C. Оба ридера стали улучшенным продолжением по
|13.01.2022
|
Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы
эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет первую новинку 2022 г. – ридер Onyx Boox Edison. Модель имеет экран 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер от
|02.12.2021
|
Четыре новых электронных книги Onyx Boox
Lumi 2 с огромным дисплеем диагональю 13,3 дюйма, а также широкоформатные ридеры Onyx Boox Note 5 и Onyx Boox Note Air 2 с экранами 10,3 дюйма. Устройства сохранили все основные достоинства пре
|11.11.2021
|
Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4
родукции. Благодаря этой технологии у пользователя будут меньше уставать глаза при чтении. В модели ONYX BOOX Faust 4 экран E-Ink Carta Plus сочетается с фирменной подсветкой MOON Light 2, а та
|07.10.2021
|
Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе
рибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx boox Nova Air. Модель имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus с подсветкой и двойным с
|01.10.2021
|
Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе
популярной серии букридеров, посвященной бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка Onyx Boox Faust 4 получила новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пиксел
|24.06.2021
|
Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России
зивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, пополнила свою линейку новой моделью - ридером Onyx Boox Volta 3. Модель третьего поколения продолжает ставшую популярной серию устройств Vo
|02.06.2021
|
Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы
ивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет очередную новинку – электронную книгу Onyx Boox Lomonosov. Модель продолжает серию крупноформатных ридеров и имеет экран 10,01 дюйм
|03.11.2020
|
Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе
ный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый крупноформатный букридер – модель Onyx Boox Note Air. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненный подсветкой с регулировкой цвето
ONYX BOOX и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Чубайс Анатолий 212 2
|Толстой Лев 49 2
|Грин Александр 2 1
|Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
|Донцова Дарья 15 1
|Лукьяненко Сергей 44 1
|Толстая Фекла 7 1
|Липич Григорий 65 1
|Маяковский Владимир 6 1
|Пушкин Александр 24 1
|Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
|Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
|Суворов Евгений 2 1
|Шарапов Владимир 1 1
|Миронов Андрей 14 1
|Крылов Иван 5 1
|Житков Борис 2 1
|Ушинский Константин 2 1
|Жеглов Глеб 5 1
|Сверчков Илья 13 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 15
|Wikipedia - Википедия 502 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.