Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки устройств, выпущенных под маркой «Оникс Букс». Основное отличие данной линейки в адаптированном для нужд русскоязычной аудитории программном обеспечении. Поступившие в продажу модели «Оникс Букс Ломоносов 3» и «Оникс

Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» Вольта 6» - 21 490 руб. Приобрести представленные модели можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также у официальных дилеро

Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом о том, что теперь все произведенные для российского рынка устройства будут продаваться под маркой «Оникс Букс». Это сделано для того, чтобы выделить локальную линейку устройств и еще больше сф

Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном rnational Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерцающей подс

Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о старте продаж нового ридера Onyx Boox Go 6. Модель имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветк

Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций бьютор продукции Onyx International, представляет еще одну новинку лета 2024 г. – электронную книгу Onyx Boox Lomonosov 2. Модель продолжает серию крупноформатных ридеров производителя и имеет

Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже дукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go 10.3. Устройство Go Color 7 расширяет линейку цвет

Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера ии Onyx International Inc, представляет первый в линейке ридер с цветным 7-дюймовым экраном. Модель Onyx Boox Raphael выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на со

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Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций я «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с регулируемой подсветкой и сенс

Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше c, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного ридера с экраном 6,13 дюйма. Onyx Boox Kant 2 имеет дисплей с соотношением сторон 2:1, что позволило приблизить внешний ви

Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года и Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной моделью - Onyx Boox Note Air 3. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненный подсветкой с регулировкой цве

Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200 ие обеспечивает дополнительное удобство как при чтении книг, так и при работе с меню и настройками. Onyx Boox Faust 6 Ридер построен на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГ

Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200 укции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером Onyx Boox Volta 5. Модель продолжает популярную серию компактных 6-дюймовых ридеров, получив

Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3 жу двух новых ридеров, выполненных в популярном компактном формате. Это модели Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3, продолжающие серии 6-дюймовых ридеров с экранами высокого разрешения

Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С о пополнении своей продуктовой линейки двумя крупноформатными моделями: Onyx Boox Tab Ultra C Pro и Onyx Boox Note Air 3 С. Оба ридера имеют цветные экраны E Ink Kaleido 3 размером 10,3 дюйма,

Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе я «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветк

Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер тор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Boox Kant. Устройство для чтения имеет 6,13-дюймовый экран E Ink Carta с подсветкой и се

Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page и Onyx International Inc сообщила о расширении продуктовой линейки сразу двумя новинками - моделями Onyx Boox Page и Onyx Boox Tab Mini C. Оба ридера отличаются увеличенным размером экра

Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсвет

Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на со

Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение мпания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она пол

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android пно масштабирование текста. Касания и жесты отрабатываются быстро и точно.Прошивка и быстродействие ONYX BOOX Volta 4 работает под управлением Android 11 в фирменной оболочке производителя. Инт

Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm лнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата. Это модели Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4, продолжающие две известные серии. Ридеры выполн

Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами ивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с гибкой подложкой,

Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер ьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и с

Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России ernational Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7 дюймов. Ридер ONYX BOOX Leaf 2 получил новую конструкцию корпуса с расширенным боковым полем и расположенны

ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами й моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным сенсорным управлением. ONYX BOOX Nova Air 2 базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управление

Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше мпания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюймовом форм-факторе. Устройство продолжает сери

Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе тр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжает самую популярную серию производителя, имея при этом ряд

ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер X International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite. Модель имеет 6-дюймовый экран с подсветкой и сенсорным управлением, ба

Две новинки ONYX BOOX уже в продаже ional Inc, рада сообщить о пополнении линейки своих продуктов двумя ожидаемыми новинками - моделями ONYX BOOX Note Air 2 Plus и ONYX BOOX Nova Air C. Оба ридера стали улучшенным продолжением по

Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет первую новинку 2022 г. – ридер Onyx Boox Edison. Модель имеет экран 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер от

Четыре новых электронных книги Onyx Boox Lumi 2 с огромным дисплеем диагональю 13,3 дюйма, а также широкоформатные ридеры Onyx Boox Note 5 и Onyx Boox Note Air 2 с экранами 10,3 дюйма. Устройства сохранили все основные достоинства пре

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4 родукции. Благодаря этой технологии у пользователя будут меньше уставать глаза при чтении. В модели ONYX BOOX Faust 4 экран E-Ink Carta Plus сочетается с фирменной подсветкой MOON Light 2, а та

Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе рибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx boox Nova Air. Модель имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus с подсветкой и двойным с

Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе популярной серии букридеров, посвященной бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка Onyx Boox Faust 4 получила новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пиксел

Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России зивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, пополнила свою линейку новой моделью - ридером Onyx Boox Volta 3. Модель третьего поколения продолжает ставшую популярной серию устройств Vo

Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы ивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет очередную новинку – электронную книгу Onyx Boox Lomonosov. Модель продолжает серию крупноформатных ридеров и имеет экран 10,01 дюйм