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ONYX BOOX Оникс Букс серия букридеров электронная книга



14.01.2025 Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки устройств, выпущенных под маркой «Оникс Букс». Основное отличие данной линейки в адаптированном для нужд русскоязычной аудитории программном обеспечении. Поступившие в продажу модели «Оникс Букс Ломоносов 3» и «Оникс

24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

Вольта 6» - 21 490 руб. Приобрести представленные модели можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также у официальных дилеро
13.12.2024 Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом

о том, что теперь все произведенные для российского рынка устройства будут продаваться под маркой «Оникс Букс». Это сделано для того, чтобы выделить локальную линейку устройств и еще больше сф
28.10.2024 Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном

rnational Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерцающей подс
17.09.2024 Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе

эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о старте продаж нового ридера Onyx Boox Go 6. Модель имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветк
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций

бьютор продукции Onyx International, представляет еще одну новинку лета 2024 г. – электронную книгу Onyx Boox Lomonosov 2. Модель продолжает серию крупноформатных ридеров производителя и имеет

27.06.2024 Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже

дукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go 10.3. Устройство Go Color 7 расширяет линейку цвет
04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера

ии Onyx International Inc, представляет первый в линейке ридер с цветным 7-дюймовым экраном. Модель Onyx Boox Raphael выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на со
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday

тор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Faraday. Устройство имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Kaleido 3 с подсветкой и сенсорн
06.05.2024 Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций

я «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с регулируемой подсветкой и сенс
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше

c, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного ридера с экраном 6,13 дюйма. Onyx Boox Kant 2 имеет дисплей с соотношением сторон 2:1, что позволило приблизить внешний ви
26.12.2023 Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года

и Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной моделью - Onyx Boox Note Air 3. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненный подсветкой с регулировкой цве
12.12.2023 Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200

ие обеспечивает дополнительное удобство как при чтении книг, так и при работе с меню и настройками. Onyx Boox Faust 6 Ридер построен на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГ
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200

укции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером Onyx Boox Volta 5. Модель продолжает популярную серию компактных 6-дюймовых ридеров, получив

03.11.2023 Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3

жу двух новых ридеров, выполненных в популярном компактном формате. Это модели Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3, продолжающие серии 6-дюймовых ридеров с экранами высокого разрешения
17.10.2023 Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С

о пополнении своей продуктовой линейки двумя крупноформатными моделями: Onyx Boox Tab Ultra C Pro и Onyx Boox Note Air 3 С. Оба ридера имеют цветные экраны E Ink Kaleido 3 размером 10,3 дюйма,

12.09.2023 Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе

я «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветк
26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер

тор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Boox Kant. Устройство для чтения имеет 6,13-дюймовый экран E Ink Carta с подсветкой и се
30.06.2023 Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page

и Onyx International Inc сообщила о расширении продуктовой линейки сразу двумя новинками - моделями Onyx Boox Page и Onyx Boox Tab Mini C. Оба ридера отличаются увеличенным размером экра
07.06.2023 Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсвет
15.05.2023 Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя

дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на со
31.03.2023 Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение

мпания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она пол
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

пно масштабирование текста. Касания и жесты отрабатываются быстро и точно.Прошивка и быстродействие ONYX BOOX Volta 4 работает под управлением Android 11 в фирменной оболочке производителя. Инт
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm

лнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата. Это модели Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4, продолжающие две известные серии. Ридеры выполн
16.01.2023 Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами

ивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с гибкой подложкой,
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер

ьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и с
02.12.2022 Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России

ernational Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7 дюймов. Ридер ONYX BOOX Leaf 2 получил новую конструкцию корпуса с расширенным боковым полем и расположенны
21.11.2022 ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами

й моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным сенсорным управлением. ONYX BOOX Nova Air 2 базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управление
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше

мпания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюймовом форм-факторе. Устройство продолжает сери
25.08.2022 Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе

тр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжает самую популярную серию производителя, имея при этом ряд

14.07.2022 ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер

X International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite. Модель имеет 6-дюймовый экран с подсветкой и сенсорным управлением, ба
23.06.2022 Две новинки ONYX BOOX уже в продаже

ional Inc, рада сообщить о пополнении линейки своих продуктов двумя ожидаемыми новинками - моделями ONYX BOOX Note Air 2 Plus и ONYX BOOX Nova Air C. Оба ридера стали улучшенным продолжением по
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы

эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет первую новинку 2022 г. – ридер Onyx Boox Edison. Модель имеет экран 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер от
02.12.2021 Четыре новых электронных книги Onyx Boox

Lumi 2 с огромным дисплеем диагональю 13,3 дюйма, а также широкоформатные ридеры Onyx Boox Note 5 и Onyx Boox Note Air 2 с экранами 10,3 дюйма. Устройства сохранили все основные достоинства пре
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

родукции. Благодаря этой технологии у пользователя будут меньше уставать глаза при чтении. В модели ONYX BOOX Faust 4 экран E-Ink Carta Plus сочетается с фирменной подсветкой MOON Light 2, а та
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе

рибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx boox Nova Air. Модель имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus с подсветкой и двойным с
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе

популярной серии букридеров, посвященной бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка Onyx Boox Faust 4 получила новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пиксел
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России

зивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, пополнила свою линейку новой моделью - ридером Onyx Boox Volta 3. Модель третьего поколения продолжает ставшую популярной серию устройств Vo
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы

ивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет очередную новинку – электронную книгу Onyx Boox Lomonosov. Модель продолжает серию крупноформатных ридеров и имеет экран 10,01 дюйм
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе

ный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый крупноформатный букридер – модель Onyx Boox Note Air. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненный подсветкой с регулировкой цвето

Публикаций - 115, упоминаний - 431

ONYX BOOX и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 143 104
МакЦентр - MacCentre 157 72
Apple Inc 12100 27
Qualcomm Technologies 1822 17
PalmStore 15 15
Wacom 142 14
Google LLC 11775 11
PocketBook International 92 9
Digma 185 7
Новые облачные технологии (НОТ) 444 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Sony 6544 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Fly - Explay - Эксплей 240 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 3
Xiaomi 1732 2
Dropbox 498 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 46 2
Цифра ГК 2426 2
Ritmix 63 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 2
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Dell EMC 5027 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
Samsung Electronics 10254 1
X Corp - Twitter 2845 1
Microsoft Corporation 24624 1
Autodesk 608 1
Adobe Systems 1549 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
ДОК 828 1
TeXet 55 1
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Archos Technology 72 1
Treelogic 41 1
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Жемчужина - Санаторий 56 1
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