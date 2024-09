Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о старте продаж нового ридера Onyx Boox Go 6. Модель имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным управлением, базируется на 8-ядерном процессоре и работает под управлением ОС Android 11. Ридер оснащен беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, имеет 32 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD. Onyx Boox Go 6 выполнен в тонком легком корпусе, а экран модели закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Go 6 имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1072×1448 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, существенно снижающую нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field (Regal) уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, улучшая качество изображения. Экран ридера дополнительно закрыт защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющим дисплей от царапин и повреждений. Onyx Glass имеет высокую прозрачность, обеспечивая защиту от бликов и отсутствие искажений.

МакЦентр Onyx Boox Go 6

Аппаратная платформа ридера построена на 8-ядерном процессоре и 2 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной скорости работы с большинством стандартных задач. 32 ГБ энергонезависимой памяти в сочетании со слотом microSD позволяют хранить непосредственно на устройстве огромное количество книг и документов. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, работающим в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющим пользоваться различными онлайн-сервисами. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру различных внешних устройств, в том числе беспроводных наушников для прослушивания музыки и аудиокниг. С помощью встроенного микрофона можно создавать голосовые заметки.

Onyx Boox Go 6 работает под управлением операционной системы Android 11, что позволяет использовать сторонние приложения, включая программы для чтения и магазины электронных книг. Ридер имеет предустановленный аудиопроигрыватель, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Ридер выполнен в компактном тонком корпусе, толщина модели 6,8 миллиметров, а вес составляет 146 граммов. Go 6 имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать к ридеру различные аксессуары. Дополнительно к модели можно приобрести магнитный защитный чехол, имеющий функцию автоматически перевода в спящий режим.

МакЦентр Характеристики Onyx Boox Go 6

Благодаря своей компактности, высокой скорости работы и экрану, модель подойдет тем пользователям, кто планирует много читать вне дома. Onyx Boox Go 6 в корпусе черного цвета поступила в продажу по цене 23 990 руб.