Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Онлайн-переводчик



14.01.2025 Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже 1
24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» 1
24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса 1
24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса 1
13.12.2024 Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом 1
17.09.2024 Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе 1
18.07.2024 Как будущие педагоги и лингвисты используют нейросети в своих работах 1
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций 1
04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера 1
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday 1
27.02.2024 «Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский 1
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше 1
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200 1
03.11.2023 Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3 1
26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер 1
07.06.2023 Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
31.03.2023 Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение 1
06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru 1
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm 1
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше 1
08.08.2022 Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM 2
14.07.2022 ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер 1
08.06.2022 Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику 1
14.12.2021 Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России 1
15.05.2020 Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP 1
14.04.2020 Университет ИТМО и «Яндекс» запускают совместную магистратуру по анализу данных 1
23.04.2014 Сотрудники Pfizer переводят со словарями Abbyy Lingvo 1
18.06.2013 BI: новая волна спроса 1
18.07.2012 С родного на чужой и обратно: тестируем 7 онлайн-переводчиков 2
16.03.2011 «Яндекс» создал онлайн-переводчик 1
14.07.2010 «ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие 1
04.08.2008 Москвичи экономят на электронной почте 1
05.06.2008 Машинный перевод: скромный рост при больших достижениях? 2
28.11.2007 CNews получил «Премию Рунета-2007» 1
08.02.2002 Неделя в Сети: Нет худа без добра 1
15.02.2000 Взломан сайт- онлайновый переводчик ПРОМТ 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Онлайн-переводчик и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 143 18
МакЦентр - MacCentre 157 12
Apple Inc 12099 11
Yandex - Яндекс 7339 9
Google LLC 11775 6
Microsoft Corporation 24623 5
Qualcomm Technologies 1822 5
Promt - Промт 293 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Yahoo! 3697 3
PalmStore 15 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростелеком 9699 2
SAP SE 5276 2
Oracle Corporation 6687 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Telegram Group 1983 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
X Corp - Twitter 2845 1
Cisco Systems 5114 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Цифра ГК 2426 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Qlik - QlikTech 160 1
SAS Institute 971 1
JetBrains 66 1
AOL Inc 1593 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Wacom 142 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Asahi Glass 44 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Enron - Enrongate 122 1
Federated Hermes - Federated Investors 57 1
Thomas Weisel Partners 44 1
МеталКом 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром нефть 618 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Transparent Language 5 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 16
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 15
Наушники - Headphones 3999 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 14
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 13
Аудиокнига - Audiobook 201 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 12
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 188 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 8
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 8
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 233 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 5
Application store - магазин приложений 1194 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
Аксессуары 3881 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 18
Google Android 13994 17
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 12
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 11
ONYX MOON Light 42 8
ONYX SNOW Field 45 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 6
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 6
VK RuStore 326 5
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 58 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 3
Apple iOS 7809 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Microsoft Windows 15656 3
Google Translate 52 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Microsoft Office 3734 2
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Microsoft Translator 10 2
Nvidia Volta GV 31 2
SDL Trados 30 2
DeepL GmbH - DeepL 4 2
Apple - App Store 2890 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Linux OS 9936 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 53 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Иодковский Станислав 80 2
Лебедев Артемий 99 1
Фомин Сергей 18 1
Дехканов Данил 7 1
Мещеряков Алексей 5 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
Маслова Наталья 7 1
Ульянов Владимир 160 1
Шевченко Владимир 146 1
Михалев Александр 26 1
Казак Максим 162 1
Федечкин Эдуард 55 1
Куликова Евгения 1 1
Михайлова Елена 2 1
Панин Денис 5 1
Байтин Алексей 2 1
Макаров Станислав 117 1
Цыплухин Владислав 41 1
Тихомирова Елена 5 1
Катчан Илья 7 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
Мартиросян Самвел 16 1
Ильичев Олег 7 1
Новиков Алексей 59 1
Бурмистров Иван 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Эркола Эдуард 3 1
Тивьяева Ирина 2 1
Куйбида Николай 4 1
Михайлова Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 14
Германия - Федеративная Республика 12681 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Франция - Французская Республика 7845 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Европа 21767 3
Япония 13282 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Украина 7608 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Европа Западная 1481 2
Нидерланды 3517 1
Польша - Республика 1959 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Америка Латинская 1811 1
Сербия - Республика 336 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Израиль 2730 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
США - Иллинойс 332 1
Ирландия - Дублин 159 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Грузия 1240 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Сингапур - Республика 1849 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
США - Мэриленд 291 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Испания - Королевство 3706 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 13
Английский язык 6634 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Льготы - Льготные кредиты 140 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Латинский алфавит 189 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
23ABC News 170 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Information Age 2 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Петербург Online 7 1
Krutoy Media - Love Radio - Радио Дача - Радио Шансон - Радио Русский Хит - Такси FM - Восток FM - Первое Спортивное 4 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Oxford University Press 16 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 2
Fortune Global 500 286 1
Forrester Research 821 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
S&P 500 558 1
eMarketer 205 1
Computer Economics 32 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Computer Science Center 6 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 20 1
CNews AWARDS - награда 519 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 100 1
Антипремия Рунета 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще