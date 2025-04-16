Три новые модели «Оникс Букс» поступили в продажу: «Кон-Тики 4», «Фарадей 2» и «Рафаэль 2»

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает об обновлении сразу трех популярных серий ридеров «Оникс Букс» с увеличенным экраном. Под маркой «Оникс Букс» продаются модели ридеров со специально адаптированным для русскоязычной аудитории программным обеспечением. Поступившие в продажу ридеры «Кон-Тики 4», «Фарадей 2» и «Рафаэль 2» сохранили все возможности успевших стать популярными серий ридеров, получив при этом улучшенные технические характеристики и обновленное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Модель «Оникс Букс Кон-Тики 4» оборудована 7,8-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1872x1404 точки. Аппаратная платформа ридера построена на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц. Модель имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ энергонезависимой памяти, позволяющей хранить на устройстве большое количество книг и документов. Модель выполнена в тонком и легком металлическом корпусе, в комплекте с «Кон-Тики 4» поставляется магнитная обложка, защищающая ридер при транспортировке.

МакЦентр Три новые модели «Оникс Букс» поступили в продажу: «Кон-Тики 4», «Фарадей 2» и «Рафаэль 2»

«Оникс Букс Фарадей 2» оснащен цветным 7,8-дюймовым сенсорным экраном E Ink Kaleido 3, имеющим разрешение 1872x1404 точки в черно-белом и 936x702 точки в цветном режиме. Аппаратная платформа ридера базируется на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной работы с любыми приложениями. 32 ГБ энергонезависимой памяти позволяют хранить на ридере необходимое количество книг и документов. Ридер имеет корпус из алюминиево-магниевого сплава, в комплекте с ним поставляется «умная» защитная обложка.

«Оникс Букс Рафаэль 2» имеет 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей E Ink Kaleido 3 с разрешением 1264x1680 точек в черно-белом и 632x840 точек в цветном режиме. Модель базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной скорости работы устройства. 32 ГБ энергонезависимой памяти позволяют хранить большое количество нужных файлов. Помимо этого, ридер оснащен слотом для карт microSD, позволяющим расширить запас памяти устройства. «Рафаэль 2» имеет тонкий легкий корпус. В комплекте с ридером поставляется «умная» защитная обложка.

Все три модели оборудованы встроенной подсветкой MOON Light 2, позволяющей плавно регулировать цветовую температуру и не имеющей мерцания. Поддержка ридерами функции SNOW Field позволяет снизить число артефактов при обновлении экрана, существенно улучшая качество изображения. Экраны моделей дополнительно закрыты защитным стеклом ONYX Glass, предохраняющим их от царапин и других повреждений. Встроенный датчик положения (G-сенсор) автоматически поворачивает изображение на экране для чтения в портретной или альбомной ориентации. Устройства имеют модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяющим использовать различные сетевые сервисы. А Bluetooth обеспечивает возможность подключения внешних устройств, в том числе беспроводных наушников и колонок. Все три ридера оборудованы микрофоном и динамиками: у «Рафаэля 2» один встроенный динамик, а у «Кон-Тики 2» и «Фарадея 2» - по два. Все модели имеют разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG.

Все три модели работают под управлением операционной системы Android 11 и позволяют устанавливать и использовать дополнительные приложения. В состав ПО ридеров входит магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тыс. программ. С помощью RuStore можно безопасно скачивать, покупать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки и покупки внутри программ. На ридерах также предустановлено приложение «Яндекс Книги» (12+), открывающее доступ к более чем 250 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. В сервисе доступна литература различных направлений и жанров. Все модели имеют предустановленный аудиопроигрыватель, позволяющий слушать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно из текста. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста, выделяя их при чтении.

Программное обеспечение всех трех устройств получило обновления, включающие улучшение старых и добавление новых функций. Появился ИИ-помощник, который может рассказать о книге по ее названию, написать историю на заданную тему, составить список дел, ответить на вопросы и многое другое. Также был добавлен детский режим, позволяющий ограничить список доступных для ребенка книг и приложений и установить максимальное время чтения. Появилась возможность добавлять системный шрифт, а также транслировать содержание экрана ридера на другие устройства. В состав ПО вошла новая библиотека OReaderX. В ней появилась возможность добавлять метки к новым и прочитанным книгам, выбирать случайную книгу и отображать системные папки в библиотеке. Помимо этого, была улучшена работа с сериями книг и расширены возможности фильтрации и поиска.

Все три новинки, выполненные в черном цвете, уже доступны для покупки. «Фарадей 2» можно приобрести по цене 39 990 руб., «Кон-Тики 4» за 35 990 руб, а «Рафаэль 2» стоит 31 990 руб.