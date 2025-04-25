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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Книги



25.04.2025 Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (I квартал 2025 года) 1
16.04.2025 Три новые модели «Оникс Букс» поступили в продажу: «Кон-Тики 4», «Фарадей 2» и «Рафаэль 2» 1
16.04.2025 Аналитика Yota: интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37% 1
20.02.2025 Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (IV квартал 2024 года и 12 месяцев 2024 года) 2
19.02.2025 Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети 2
23.01.2025 В «Яндекс Книгах» вышел аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart 1
14.01.2025 Обновление двух популярных серий «Оникс Букс» – модели «Ломоносов 3» и «Кант 3» уже в продаже 1
13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом 1
24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» 1
13.12.2024 Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом 1
21.10.2024 Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Яндекс.Книги и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13100 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12290 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357313, в очереди разбора - 758214.
Создано именных указателей - 173970.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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