Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (I квартал 2025 года)

«Яндекс» объявил финансовые результаты за I квартал 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Общие показатели

Выручка сегмента «Плюс» и развлекательные сервисы в I квартале 2025 г. выросла по сравнению с I кварталом 2024 г. на 58% и составила 32,5 млрд руб.

Основную выручку сегменту продолжает приносить подписка, доход от которой вырос на 49% год к году, средний доход на подписчика (ARPU) также увеличился. Другие категории выручки сегмента также показали устойчивую положительную динамику.

Скорректированный показатель EBITDA сегмента в I квартале 2025 г. составил 1,8 млрд руб., тогда как в I квартале 2024 г. убыток по этому показателю был равен 0,5 млрд руб. Рост рентабельности, прежде всего, является результатом усилий компании по оптимизации маркетинговых и операционных расходов и развитию дистрибуционных механик, что позволило обеспечить рост бизнеса и вывести в плюс скорректированный показатель EBITDA сегмента.

Доля выручки «Плюс Фантеха» в общей выручке «Яндекса» в I квартале 2025 года составила 9%.

«Яндекс Плюс»

Число подписчиков «Плюса» и развлекательных сервисов за I квартал 2025 г. выросло на 26% до 41,3 млн.

За I квартал 2025 г. подписчики в России получили кешбэк в размере 5,6 млрд баллов «Плюса» (один балл = один рубль), что на 15% больше, чем в I квартале 2024 г.

«Кинопоиск»

В месяц «Кинопоиск» смотрит 16,5 млн подписчиков «Яндекс Плюса», это на 35% больше, чем годом ранее (данные за март 2025 г.).

«Кинопоиск» — единственный из российских онлайн-кинотеатров, который системно занимается поддержкой кинопроката в России: в I квартале 2025 г/ на «Кинопоиске» и «Яндекс Афише» продано 1,8 млн билетов в кинотеатры/

Кинопоиск первым из онлайн-кинотеатров раскрыл аудиторию телесмотрения на сервисе: в январе 2025 г. телеканалы на «Кинопоиске» посмотрели 6,2 млн пользователей (что на 40% больше, чем в январе 2024 г.). Эта аудитория включает в себя прежде всего подписчиков, а также тех пользователей, которые смотрят на «Кинопоиске» бесплатные телеканалы. В топ-10 каналов в 2024 г. преобладали федеральные телеканалы, но были и платные тематические каналы о кино. Топ-10 возглавил «Первый канал».

«Кинопоиск Спорт»

Спортивные трансляции на «Кинопоиске» (эксклюзивный спортивный контент онлайн-кинотеатра и спортивные телеканалы) в месяц смотрят два млн подписчиков (данные за март 2025 г.). Это на 30% больше, чем годом ранее.

Половина из этих двух млн в марте смотрела матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ключевого партнера «Яндекс Плюса» и развлекательных сервисов «Яндекса». «Кинопоиск» – единственный онлайн-кинотеатр, который показывает все матчи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

«Яндекс Музыка»

«Яндекс Музыку» в месяц слушают 28 млн подписчиков «Плюса», что на 38% больше, чем годом ранее (данные за март 2025 г.).

По данным Института человека «Ромир», почти половина пользователей стриминговых сервисов (48%) отмечают, что алгоритмы «Яндекс Музыки» точнее всего попадают в их музыкальные предпочтения. На втором месте «VK Музыка» (32%). Благодаря системе персональных рекомендаций «Моя волна» «Яндекс Музыка» как эффективно удерживает пользователей, так и привлекает новую аудиторию.

В марте 2025 г. «Яндекс Музыка» запустила новую веб-версию сервиса. Теперь в ней доступны трейлеры, рекомендации концертов и функция покупки билетов, а также появилась возможность слушать музыку в lossless-качестве. В обновленном интерфейсе время слушания «Моей волны» за неделю у пользователей выросло на 12%, а общее время прослушивания музыки увеличилось на 7%.

«Яндекс Афиша»

Продажи «Яндекс Афиши» на собственном сайте и в приложении в первом квартале 2025 года выросли на 79% до 11,9 млрд руб., продажи на сайтах партнеров увеличились на 50% до 3,2 млрд руб.

«Яндекс Афиша» продала в первом квартале 2025 г. восемь млн билетов, что на 34% больше, чем годом ранее.

«Яндекс Книги»

На 32% выросло время чтения и слушания книг в среднем в месяц на подписчика «Плюса» (данные за март 2025 г. к марту 2024 г., рассчитанные по подписчикам «Плюса», которые за месяц прочли или прослушали хотя бы одну книгу).

«Яндекс Книги» с помощью синхронизации и технологий искусственного интеллекта предоставляют читателям возможность бесшовного переключения между текстом и аудио: около 40% подписчиков пользуются, а все три формата — электронный, аудио и бумажные книги - совмещают 53% подписчиков.