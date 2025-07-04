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Дапкус Екатерина


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 «Авто.ру» и «Яндекс Авто»: Более 60% водителей хотят управлять автомобилем голосом, а не через сенсорный экран 1
10.06.2025 «Яндекс» объявил о стратегическом партнерстве с компанией GAC для интеграции своих сервисов в её автомобили 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дапкус Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7919 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 160 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6172 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1090 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5725 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12709 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 89 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 41 1
Аудиокнига - Audiobook 225 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7682 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3174 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4054 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24921 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 1
Яндекс.Авто 44 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 733 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 97 1
Яндекс.Книги 17 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 289 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1246 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 558 1
Никифоров Павел 2 1
Самсонова Валентина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5415 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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