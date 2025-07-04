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Дапкус Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|«Авто.ру» и «Яндекс Авто»: Более 60% водителей хотят управлять автомобилем голосом, а не через сенсорный экран 1
|10.06.2025
|«Яндекс» объявил о стратегическом партнерстве с компанией GAC для интеграции своих сервисов в её автомобили 1
Дапкус Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7919 2
|МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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