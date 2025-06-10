Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176453
ИКТ 13740
Организации 10702
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3463
Системы 25721
Персоны 75717
География 2867
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2643
Мероприятия 855

Никифоров Павел


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Яндекс» объявил о стратегическом партнерстве с компанией GAC для интеграции своих сервисов в её автомобили 1
01.10.2024 Живущие в России граждане Молдовы получат выгодную связь и интернет 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Никифоров Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 189 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 94 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 1
Оповещение и уведомление - Notification 4913 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5335 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4068 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8655 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 60 1
Сбер - СберПрайм 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще