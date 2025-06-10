Получите все материалы CNews по ключевому слову
Никифоров Павел
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|«Яндекс» объявил о стратегическом партнерстве с компанией GAC для интеграции своих сервисов в её автомобили 1
|01.10.2024
|Живущие в России граждане Молдовы получат выгодную связь и интернет 1
Никифоров Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 189 1
|Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 94 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.