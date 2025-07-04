«Авто.ру» и «Яндекс Авто»: Более 60% водителей хотят управлять автомобилем голосом, а не через сенсорный экран

Опрос, проведенный «Авто.ру» и «Яндекс Авто», показал: российские автолюбители, несмотря на привычку к сенсорным экранам в автомобилях, видят будущее управления бортовыми системами в голосовых командах. Более 60% автовладельцев хотели бы иметь виртуального ассистента в своем следующем автомобиле.

Исследование выявило противоречивое отношение водителей к сенсорным интерфейсам. С одной стороны, большинство респондентов (более 75%) оценивают удобство взаимодействия с тачскрином на 4 или 5 баллов из 5. Это говорит о высокой степени адаптации к современным технологиям. Однако основными функциями, управляемыми через экран, остаются климат-контроль и аудиосистема — операции, которые требуют высокой точности и часто совершаются во время вождения, отвлекая внимание от дороги.

На этом фоне желание перейти на следующий уровень взаимодействия — голосовое управление — выглядит логичным шагом в эволюции автомобильного интерфейса. Подавляющее большинство (более 60%) участников опроса прямо заявили о желании иметь в своей следующей машине виртуального ассистента с искусственным интеллектом, например «Алису». Ключевым мотивом, который выбрали почти все сторонники технологии, стал аргумент «это будет проще, чем через экран».

«Данные показывают интересный тренд: водители открыты к новым технологиям, но их отталкивают неудобные и потенциально небезопасные способы их использования, — сказала Валентина Самсонова, руководитель по исследованиям «Авто.ру». — Сенсорный экран стал нормой, но его использование в движении остается компромиссом. Водитель вынужден переключать внимание с дороги на дисплей, что потенциально опасно. Запрос на голосовое управление — это не просто желание получить новую “игрушку”, а четко сформировавшаяся потребность в повышении безопасности и реального комфорта за рулем».

Интеграция виртуальных ассистентов, таких как «Алиса» в «Яндекс Авто», напрямую отвечает этому запросу. Она позволяет управлять навигацией, музыкой, звонками и другими функциями, не отрывая рук от руля и взгляда от дороги.

«Автомобильный рынок и пользователи готовы к изменениям — от мануального управления к интуитивному голосовому взаимодействию. Наши исследования подтверждают: будущее автомобильных интерфейсов за умными ассистентами, которые освобождают водителя от необходимости отвлекаться от дороги при взаимодействии с системами автомобиля. Этому способствует развитие искусственного интеллекта в том числе», — сказала Екатерина Дапкус, руководитель продукта «Яндекс Авто».

По данным «Авто.ру», в июне 2025 г. почти 90% объявлений о продаже нового автомобиля, размещенных в сервисе оснащены сенсорным дисплеем. С точки зрения наиболее желанных опций, упомянутых ранее, 40% новых автомобилей предлагаются с системой контроля слепых зон и адаптивным круиз-контролем. У 35% машин в оснащение входит голосовое управление, однако это чаще всего

Опрос проводился в июне 2025 г. В исследовании приняли участие 1213 респондентов — автовладельцев старше 18 лет из разных регионов России.