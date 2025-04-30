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Яндекс.Авто

Яндекс.Авто


30.04.2025 «Алиса» и умные устройства в апреле 1
02.04.2024 Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1
28.08.2020 «Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play 1
03.07.2020 «Яндекс» «научил» плавучие заправки в Санкт-Петербурге принимать оплату дистанционно 1
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи 1
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» 1
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi 1
06.03.2020 Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц 1
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 3
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 3
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 2
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена 2
07.12.2018 Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству 1
21.11.2018 Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей 1
30.10.2018 «Яндекс» начал продажи ограниченной серии «Станции» 1
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 1
19.09.2017 «Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео 1
19.09.2017 Яндекс представил автомобильную интеллектуальную платформу «Яндекс.Авто» 1
04.02.2016 Руководитель «Авто.ру» перешел в CarPrice на пост директора по продукту 1
09.07.2015 «Яндекс.Такси» протестирует водителей на знание русского языка 1
21.04.2015 Посетители портала Auto.ru воспользовались проверкой машин по «Автокоду» более 300 тыс. раз 1
02.03.2015 Auto.ru начал проверять автомобили на угон 1
23.12.2014 Пользователи «Яндекс.Авто» смогут в режиме онлайн приобрести полис КАСКО «АльфаСтрахования» 1
16.06.2014 «Яндекс» покупает легендарный портал Auto.ru 1
12.08.2013 Первым инвестиции от Qiwi Venture получил авто-агрегатор «Карбэй» 1
16.07.2013 Завершилось бета-тестирование «Яндекс.Авто» 2
30.11.2012 «Яндекс» исследовал интернет-рынок подержанных автомобилей 2
20.11.2012 «Яндекс» обновил сервис «Авто» 3
21.10.2011 R2-D2: Обзор приложения Яндекс.Авто для Android 1
18.10.2011 Вышло приложение «Яндекс.Авто» для Android 1
14.10.2009 «Яндекс» запустил версию своего портала в Казахстане 1
26.02.2009 В «Яндекс.Авто» появился справочник по новым авто 1

Публикаций - 41, упоминаний - 51

Яндекс.Авто и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7647 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 4
X Corp - Twitter 2877 2
Huawei 4001 2
Google LLC 11920 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 2
Xiaomi 1797 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
BBK OPPO Electronics 391 1
DEXP 53 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ГЛОНАСС АО 203 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
PocketBook International 94 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Leff 7 1
Yuno 8 1
Глосав 17 1
Wexler 61 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
TeXet 56 1
3Q 48 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 3037 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
RailCommerce - РэйлКоммерс 1 1
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 8 1
QUMO - КУМО 24 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 128 11
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 9
Hyundai Motor Company 398 8
Renault Groupe 160 8
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 8
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 274 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 6
Volkswagen Group - VW 287 5
Skoda - Škoda Auto 50 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 155 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 4
BMW Group 453 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 256 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 57 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 80 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 447 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 32 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 2
Ford 414 2
Tesla Motors 402 2
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 94 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 217 1
Татнефть 229 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
BP - British Petroleum 182 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 85 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 94 1
ЕКА Топливная компания 143 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2566 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1404 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1813 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5700 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24665 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3082 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 6
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 126 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24607 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24842 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1083 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3942 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1592 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3804 4
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4873 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8038 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 628 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11666 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1046 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12619 3
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 318 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7162 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12235 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8540 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5007 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1044 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1340 2
Оцифровка - Digitization 4662 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10107 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4052 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6119 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7769 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10350 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 696 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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