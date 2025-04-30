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Яндекс.Авто
Яндекс.Авто и организации, системы, технологии, персоны:
|Василевский Андрей 20 9
|Рязанов Антон 12 5
|Лаптев Максим 19 2
|Прудников Роман 4 2
|Акимов Максим 187 1
|Семенов Алексей 82 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Гевак Андрей 14 1
|Аксерод Илья 1 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
|Парахин Виктор 8 1
|Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 1
|Тиньков Олег 47 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Жидовленков Борис 1 1
|Смолин Кирилл 5 1
|Ковалевич Алина 1 1
|Назарбаев Нурсултан 83 1
|Третьяков Алексей 15 1
|Таций Виталий 4 1
|Пучкова Татьяна 4 1
|Хахалев Роман 4 1
|Волож Аркадий 252 1
|Гуринович Эдуард 5 1
|Худавердян Тимур 5 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Забанных Антон 12 1
|Прудников Артём 8 1
|Абрамов Роман 6 1
|Эбич Сергей 1 1
|Воронцов Юрий 3 1
|Зайцев Алексей 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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