В России объявлены цены на обновленный GAC GS8 в версии Dragon с платформой «Яндекс Авто»

Платформа «Яндекс Авто» будет доступна в обновленном автомобиле GAC GS8 в версии Dragon, продажи которого стартуют первого июля. На российском рынке это первая среди моделей GAC, в которую встроены сервисы «Яндекса» — «Карты», «Музыка» и «Книги». Их интерфейс адаптировали под мультимедийный экран GS8 Dragon — это позволяет управлять сервисами через дисплей автомобиля и не отвлекаться на смартфон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Платформа «Яндекс Авто» работает в GAC GS8 Dragon через мобильный интернет, доступ к которому обеспечивает встроенный в автомобиль модем. Платформа помогает с навигацией за рулем — сервис «Яндекс Карты» прокладывает оптимальные маршруты с учетом ситуации на дорогах, информации о пробках, дорожных происшествиях и данных с камер. Она также показывает расположение парковок и их стоимость, а ещё отображает скорость автомобиля на основе данных GPS и CAN-шины. Платформа работает и с офлайн-картами — это позволяет спланировать маршрут, даже если нет интернета.

Благодаря платформе «Яндекс Авто» обладатели GAC GS8 Dragon получают доступ к десяткам миллионов музыкальных треков российских и зарубежных исполнителей. Водитель в Яндекс Музыке может выбрать личный плейлист или включить систему персональных рекомендаций «Моя волна», которая подбирает композиции с учетом предпочтений пользователя.

В GAC GS8 Dragon с платформой «Яндекс Авто» доступна библиотека аудиокниг самых разных жанров — от художественных бестселлеров до образовательной литературы. Чтобы пользователю было проще найти нужное, книги можно выбрать по жанру, новизне, популярности и рассказчику.

Все сервисы платформы синхронизируются с экосистемой «Яндекса» с помощью «Яндекс ID». Благодаря этому водитель через дисплей автомобиля получает доступ к своим сохранённым адресам, личным плейлистам, избранным трекам и аудиокнигам.

Обновленный кроссовер GAC GS8 Dragon сохранил узнаваемый стиль и габариты и при этом получил новые элементы дизайна. Модель доступна с двигателем внутреннего сгорания и с гибридной силовой установкой. Экстерьер автомобиля получил обновленную решетку радиатора в стиле «драконьей чешуи», вертикальные LED-фары, новый дизайн переднего бампера, а также другие выразительные детали. Интерьер выполнен из премиальных материалов и оснащен современным мультимедийным комплексом. Для кузова предусмотрены пять цветов: черный, белый, серый, серебристый и зеленый. Отделка салона предлагается в трех вариантах: белый, коричневый и черный цвета.