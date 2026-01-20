«Алиса, заведи машину» — «Яндекс Авто» делает возможным удаленное голосовое управление функциями автомобиля через «Станции»

Теперь в экосистему «Дом с Алисой» можно добавлять ряд автомобилей и управлять их функциями голосом. «Алиса» сможет, например, запустить двигатель, включить подогрев сидений и подсказать, сколько осталось топлива. Взаимодействовать с машиной можно так же, как с устройствами умного дома, — через «Станции», «ТВ Станции» и приложение «Дом с Алисой». Функция доступна для автомобилей Haval, Tank и Wey с активированными сервисами GWM Connection. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Голосом пользователь может заранее запустить двигатель или активировать обогрев сидений. При запуске двигателя также возобновит работу климат-контроль — на ранее выставленном режиме. Благодаря этому пользователь сможет сесть в автомобиль с комфортной температурой в салоне. Если водитель не уверен, закрыл ли он двери автомобиля, ему не придётся возвращаться или доставать телефон, чтобы проверить, — по запросу «Алиса» подскажет статус дверей и удалённо заблокирует их по просьбе пользователя.

Также водитель может спросить «Алису» о текущем запасе топлива или уровне заряда тяговой батареи автомобиля. Умная колонка подскажет примерный запас хода на основе средней статистики расхода, а водитель сможет запланировать остановку на заправке и точнее рассчитать время в дороге.

Для защиты от случайных срабатываний «Алиса» реагирует только на знакомые голоса. Чтобы ИИ-ассистент мог распознать, кто произносит команду, пользователю нужно «познакомиться» с колонкой. Для дополнительной проверки владельцу также нужно назвать пин-код. Если команду произнесет незнакомый человек, система не станет выполнять ее.

Также в будущем пользователи смогут создавать сценарии умного дома с машиной и другими устройствами. Например, чтобы по голосовой команде «Алиса, я поехал на работу» заводился автомобиль и выключался свет во всем доме. А еще можно будет выставить сценарий, при котором автомобиль будет прогреваться в конкретное время: например, каждый будний день в восемь утра.

Данная функция является частью платформы «Яндекс Авто». Для ряда моделей GWM доступен расширенный функционал с «Яндекс Картами», «Музыкой» и «Книгами».

Начать управлять функциями автомобиля голосом можно, связав аккаунты «Яндекс ID» и GWM. Для этого в приложении «Дом с Алисой» на главном экране нужно нажать «+», выбрать «Устройство умного дома», затем — «GWM» и проследовать инструкции на экране. Управлять расширенным функционалом автомобилей можно также через приложение GWM.