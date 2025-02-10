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WEY Technology WEYTEC Вей Текнолоджи

WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи


10.02.2025 200 автомобилей нового бренда WEY пополнили парк «Делимобиля» 1
12.03.2018 WEY Technology представила решение SMART visual для отображения визуальной информации 3
13.11.2017 WEY Technology обновила инфраструктуру рабочих мест трейдеров Райффайзенбанка 2
27.03.2017 WEY Technology модернизировала трейдинговый зал в банке Julius Baer 2
17.05.2016 WEY Technology представит комплексное ИТ-решение для центров управления МЧС 3
15.12.2015 WEY Technology продемонстрировала новые решения для диспетчеров и трейдеров 3
27.10.2015 WEY Technology представит в России клавиатуру с сенсорным экраном WEY Smart Touch 2
19.04.2011 MRV завершила испытания системы LambdaDriver на совместимость с оборудованием WEY Technology 2
04.07.2007 Трейдинг "Тройки Диалог": на рабочем месте как в суперкаре 1
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании 1

Публикаций - 10, упоминаний - 20

WEY Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 292 2
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
Dell EMC 5035 1
Cisco Systems 5119 1
HP Inc. 5689 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
АРМО ГК 147 1
Johnson Controls - SimplexGrinell 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ferrari NV 157 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Julius Bär Group - Группа Юлиус Бэр 13 1
Романов Двор БЦ 5 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3465 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5737 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15967 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16172 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2225 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2905 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10794 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2582 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3879 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6398 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 799 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3647 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 378 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 517 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 1
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 107 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4677 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4252 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4417 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 864 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4091 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13831 1
WEY Smart Touch 4 4
Сбер - Сбербанк Trading Floor 3 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 2
WEY SMART visual 1 1
WEY SMART receiver 1 1
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 5 1
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 1
Schneider Electric InRow 26 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Маргулис Александр 4 2
Жуковский Юрий 6 1
Гераскин Петр 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Маранов Михаил 1 1
Поборцев Николай 1 1
Гусев Сергей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2492 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 2
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Нидерланды 3524 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Швейцария - Невшатель 1 1
Германия - Рейнланд-Пфальц - Кобленц 3 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6181 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 5
Ergonomics - Эргономика 1599 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1805 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1907 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5101 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Bloomberg 1295 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
MIPS Securika 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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