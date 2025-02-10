WEY Technology WEYTEC Вей Текнолоджи
WEY Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
|МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
|Маргулис Александр 4 2
|Жуковский Юрий 6 1
|Гераскин Петр 1 1
|Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
|Маранов Михаил 1 1
|Поборцев Николай 1 1
|Гусев Сергей 43 1
|Bloomberg 1295 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.