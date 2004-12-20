Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26971
Персоны 86033
География 3099
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

SONET/SDH Synchronous Optical Network Synchronous Digital Hierarchy Синхронная оптическая сеть Технология синхронной цифровой иерархии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.12.2004 RAD представила конвертеры для передачи Ethernet поверх SDH

RAD Data Communications выпустила интеллектуальные конвертеры для передачи Fast Ethernet через SDH/SONET. Управляемые конвертеры RICi-E1 и RICi-T1 позволяют объединять сети Ethernet по каналам
06.11.2003 ECI расширил возможности SDH/SONET-сетей

разработки – интерфейсных карт Ethernet, рассчитанных для предоставления услуг Layer 2 по сетям SDH/SONET и предназначеных усовершенствовать и расширить возможности XDM – линейки оборудования д
05.12.2002 Cisco выпустила сетевую карту для мультисервисной платформы ONS 15454

мпания, ее интерфейсная карта - первое технологическое достижение в стратегии мультисервисных сетей SONET/SDH архитектуры. (SONET - синхронная оптическая сеть, SDH - синхронная цифровая

20.11.2002 Lucent Technologies вышла на первое место по поставкам оптического оборудования SONET/SDH

Lucent Technologies вышла на первое место по поставкам оптического оборудования SONET/SDH, сообщает ведущая маркетинговая исследовательская компания Dell'Oro Group. По данны
01.10.2002 Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов

tch-1000 могут быть использованы лишь некоторые из них ввиду небольшой производительности данной модели). В ближайшее время для данной линейки устройств будут доступны модули с поддержкой интерфейсов Packet-over-SONET/SDH OC-3/12/48 и 10-Gigabit Ethernet. Вся линейка OptiSwitch-1000/4000/16000 поддерживает все основные протоколы маршрутизации и коммутации, включая 802.1q, RIP, RIP2, OSPF, I
19.03.2002 EMCORE представила 10-гигабитный миниатюрный транспондер для сетей стандарта SONET

уске нового миниатюрного транспондера MTR9500, обеспечивающего внутренние соединения на скоростях до 10 Гбит/c в пределах очень короткой досягаемости для корпоративных и магистральных сетей стандарта SONET OC-192. Транспондер специально разработан для cетей протяженностью до 300 метров, имеет незначительные размеры и совместим c другими транспондерами этого стандарта.
02.10.2000 IDC отметила продолжающийся рост рынка полупроводников для WAN-сетей

чи) выросла на 36%, доходность сектора T/E-систем выросла на 43%. Наиболее удачным год оказался для SONET/SDH-систем. Доходность этого сектора рынка выросла на 71%, число проданных продуктов пр
06.09.2000 Lucent представила чипсет для 10-гигабитных оптических сетей SONET/SDH

Компания Lucent Technologies анонсировала первый чипсет для 10-гигабитных оптических сетей, работающих в стандарте SONET/SDH. Чипсет создан на базе кремниево-германиевой (SiGe) и галлий-арсенидной (GaAs) технологий и поддерживает протокол OC-192 (STM-64). Lucent продемонстрировала разработку на, прошедшей с
04.09.2000 Infineon, JDS Uniphase, Light Logic разработают спецификацию на 10-Гбитные транспондеры для оптических сетей SDH/SONET

Компании Infineon Technologies, JDS Uniphase и LightLogic сообщили о достигнутом соглашении о совместной разработке спецификаций на транспондеры OC-192 (10 Гбит/с) для оптических сетей SDH/SONET. Компании намерены выработать единые стандарты на механические, электрические и оптические компоненты для платформы OC-192. Новые транспондеры будут поддерживать линии от 600 м до 12

27.05.1999 Hewlett-Packard представила средства для тестирования систем пакетной передачи в сетях SONET/SDH

ackard представила первые в отрасли средства тестирования систем на основе передачи пакетов в сетях SONET/SDH (POS). Средства позволяют тестировать сети POS 155 Мбит/с, 622 Мбит/с (ОС-12с/STM-4
24.03.1999 Cisco выпустила новую SONET/SDH платформу доступа

Компания Cisco представила Cisco ISR 3303, новую SONET/SDH платформу доступа, которая позволит провайдерам предоставлять и голосовые, и IP усл
22.12.1998 Выпущены новые микросхемы для интерфейсов Packet-Over-SONET/SDH

ершении работ над новой спецификацией интерфейса физического-сетевого уровней для сетей Packet-Over-SONET/SDH (POS) с быстродействием до 3,2 Гб/с и о выпуске первых специализированных микросхем

Публикаций - 108, упоминаний - 137

SONET/SDH и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 28
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 12
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 10
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 8
Cisco Systems 5353 8
Intel Corporation 12780 6
IBM - International Business Machines Corp 9681 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
AT&T Inc 1724 4
Deutsche Telekom 953 4
Ciena 221 4
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 3
Ростелеком 10878 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 3
Fujitsu 2099 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Сонет 173 3
IBM Microelectronics 27 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 2
PMC-Sierra 82 2
Siemens AG - Siemens Group 2666 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 2
Advantech AMT - Allgon Microwave AB 10 2
Ceragon Networks 8 2
МегаФон 10643 2
Dell EMC 5170 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 2
Oracle Corporation 7061 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Vodafone Group 1411 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Emcore Corp 7 1
Cowen - SG Cowen 66 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 270 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
Visa International 1990 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 523 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 588 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 47 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Федеральное казначейство России 1939 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11469 65
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3880 37
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 35
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4980 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27205 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 21
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4529 21
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22778 18
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 868 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 14
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 452 13
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 732 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22448 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 11
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3344 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6608 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 9
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 759 8
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 765 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2304 8
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10706 7
Трансивер - Transceiver 147 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9839 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 7
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 617 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28074 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 6
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI - VoFR - Voice over Frame Relay 140 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5120 5
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 5
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8696 5
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 7
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 7
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 3
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 3
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 3
Nortel OPTera - Nortel OPTera Connect - Nortel OPTera Metro - Nortel OPTera Long Haul 25 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 2
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 2
Ceragon FibeAir 6 2
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1311 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 81 2
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent TTS - Transport Tera Switch 1 1
Nokia Alcatel-Lucent ESS - Ethernet Service Switch 6 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Nokia Alcatel-Lucent Navis Optical Management System 4 1
Nokia Alcatel-Lucent - LambdaUnite Multi-Service Switch 4 1
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 1
Nokia Alcatel-Lucent SM 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Edge Multiplexer - Nokia Alcatel-Lucent Edge Gateway - Nokia Alcatel-Lucent iMerge CFG - Nokia Alcatel-Lucent Centrex Feature Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Multi-service Access Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Media Gateway 9 1
Nokia Alcatel-Lucent PRS - Packet Ring Switch 1 1
Nokia Alcatel-Lucent SONET Link 1 1
Nokia Alcatel-Lucent PRS 1 1
Nokia Alcatel-Lucent GSX - Global Synchronous Cross-Connect 1 1
Nokia Alcatel-Lucent OptiStar EdgeSwitch 1 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Apple iAd 50 1
Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 1
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 1
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 1
RayCom Wireless - LGP AllgonView 2 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Nortel Optivity 12 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 1
Сивидов Алексей 40 1
Солонин Виталий 90 1
Дронов Дмитрий 27 1
Муромец Юлия 28 1
Миркин Борис 2 1
Репин Николай 18 1
Фишкин Сергей 7 1
Семенов Андрей 23 1
Михайлов Юрий 8 1
Вишняков Владимир 2 1
Чернович Михаил 3 1
Коваль Дмитрий 3 1
Неизвестный Сергей 1 1
Булушев Валерий 1 1
Шалахметова Асель 2 1
Станкевич Михаил 1 1
Ullal Jayshree - Уллал Джейшри 3 1
Rabner David - Рабнер Давид 1 1
Smith Gary - Смит Гэри 3 1
Heilborn Erik - Хейлборн Эрик 1 1
Fallon Tom - Фэллон Том 8 1
Cooperson Dana - Куперсон Дэна 1 1
Nahum Orly - Нахум Орли 1 1
Фролов Алексей 26 1
Курочкин Сергей 5 1
Савина Алла 2 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Стасевич Владимир 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54500 18
Европа 24910 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 9
Япония 13767 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 6
Канада 5061 6
Германия - Федеративная Республика 13159 6
Франция - Французская Республика 8143 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 5
Швеция - Королевство 3773 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1932 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18989 3
Израиль 2847 3
США - Калифорния 4813 3
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8503 2
Израиль - Тель-Авив 123 2
Африка - Африканский регион 3632 2
Ближний Восток 3141 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1820 2
Нидерланды - Амстердам 628 2
Россия - СФО - Новосибирск 4847 2
Китай - Тайвань 4233 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1762 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Канада - Оттава 65 1
Япония - Яманаси - Яманаши 7 1
Япония - Хонсю - Тохоку - Мияги 8 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 54 1
Казахстан - Республика 6007 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21452 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 8
Металлы - Медь - Copper 856 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6604 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8448 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3820 2
Энергетика - Energy - Energetically 5806 2
Аренда 2664 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1712 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1641 2
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5640 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6674 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3110 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2455 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 1
Английский язык 7003 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6001 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2157 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1825 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3072 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4615 1
Галлий - Gallium - химический элемент 360 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 1
Total Telecom 613 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
TechOnLine 3 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Dell'Oro Group 66 4
IDC - International Data Corporation 4968 3
Gartner - Dataquest 353 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 2
Forrester Research 833 2
Current Analysis 24 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Frost & Sullivan 207 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
University of California - Калифорнийский университет 101 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Intel Developer Forum - IDF 277 1
ECOC Exhibition - European Conference on Optical Communication - Европейская конференция по оптической связи 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще