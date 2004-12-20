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SONET/SDH Synchronous Optical Network Synchronous Digital Hierarchy Синхронная оптическая сеть Технология синхронной цифровой иерархии
СОБЫТИЯ
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|20.12.2004
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RAD представила конвертеры для передачи Ethernet поверх SDH
RAD Data Communications выпустила интеллектуальные конвертеры для передачи Fast Ethernet через SDH/SONET. Управляемые конвертеры RICi-E1 и RICi-T1 позволяют объединять сети Ethernet по каналам
|06.11.2003
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ECI расширил возможности SDH/SONET-сетей
разработки – интерфейсных карт Ethernet, рассчитанных для предоставления услуг Layer 2 по сетям SDH/SONET и предназначеных усовершенствовать и расширить возможности XDM – линейки оборудования д
|05.12.2002
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Cisco выпустила сетевую карту для мультисервисной платформы ONS 15454
мпания, ее интерфейсная карта - первое технологическое достижение в стратегии мультисервисных сетей SONET/SDH архитектуры. (SONET - синхронная оптическая сеть, SDH - синхронная цифровая
|20.11.2002
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Lucent Technologies вышла на первое место по поставкам оптического оборудования SONET/SDH
Lucent Technologies вышла на первое место по поставкам оптического оборудования SONET/SDH, сообщает ведущая маркетинговая исследовательская компания Dell'Oro Group. По данны
|01.10.2002
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Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов
tch-1000 могут быть использованы лишь некоторые из них ввиду небольшой производительности данной модели). В ближайшее время для данной линейки устройств будут доступны модули с поддержкой интерфейсов Packet-over-SONET/SDH OC-3/12/48 и 10-Gigabit Ethernet. Вся линейка OptiSwitch-1000/4000/16000 поддерживает все основные протоколы маршрутизации и коммутации, включая 802.1q, RIP, RIP2, OSPF, I
|19.03.2002
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EMCORE представила 10-гигабитный миниатюрный транспондер для сетей стандарта SONET
уске нового миниатюрного транспондера MTR9500, обеспечивающего внутренние соединения на скоростях до 10 Гбит/c в пределах очень короткой досягаемости для корпоративных и магистральных сетей стандарта SONET OC-192. Транспондер специально разработан для cетей протяженностью до 300 метров, имеет незначительные размеры и совместим c другими транспондерами этого стандарта.
|02.10.2000
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IDC отметила продолжающийся рост рынка полупроводников для WAN-сетей
чи) выросла на 36%, доходность сектора T/E-систем выросла на 43%. Наиболее удачным год оказался для SONET/SDH-систем. Доходность этого сектора рынка выросла на 71%, число проданных продуктов пр
|06.09.2000
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Lucent представила чипсет для 10-гигабитных оптических сетей SONET/SDH
Компания Lucent Technologies анонсировала первый чипсет для 10-гигабитных оптических сетей, работающих в стандарте SONET/SDH. Чипсет создан на базе кремниево-германиевой (SiGe) и галлий-арсенидной (GaAs) технологий и поддерживает протокол OC-192 (STM-64). Lucent продемонстрировала разработку на, прошедшей с
|04.09.2000
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Infineon, JDS Uniphase, Light Logic разработают спецификацию на 10-Гбитные транспондеры для оптических сетей SDH/SONET
Компании Infineon Technologies, JDS Uniphase и LightLogic сообщили о достигнутом соглашении о совместной разработке спецификаций на транспондеры OC-192 (10 Гбит/с) для оптических сетей SDH/SONET. Компании намерены выработать единые стандарты на механические, электрические и оптические компоненты для платформы OC-192. Новые транспондеры будут поддерживать линии от 600 м до 12
|27.05.1999
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Hewlett-Packard представила средства для тестирования систем пакетной передачи в сетях SONET/SDH
ackard представила первые в отрасли средства тестирования систем на основе передачи пакетов в сетях SONET/SDH (POS). Средства позволяют тестировать сети POS 155 Мбит/с, 622 Мбит/с (ОС-12с/STM-4
|24.03.1999
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Cisco выпустила новую SONET/SDH платформу доступа
Компания Cisco представила Cisco ISR 3303, новую SONET/SDH платформу доступа, которая позволит провайдерам предоставлять и голосовые, и IP усл
|22.12.1998
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Выпущены новые микросхемы для интерфейсов Packet-Over-SONET/SDH
ершении работ над новой спецификацией интерфейса физического-сетевого уровней для сетей Packet-Over-SONET/SDH (POS) с быстродействием до 3,2 Гб/с и о выпуске первых специализированных микросхем
SONET/SDH и организации, системы, технологии, персоны:
|Total Telecom 613 3
|Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
|TechOnLine 3 1
|Informa PLC - CommsDesign 23 1
|ComNews - Медиа-бизнес 140 1
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