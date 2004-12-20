Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов tch-1000 могут быть использованы лишь некоторые из них ввиду небольшой производительности данной модели). В ближайшее время для данной линейки устройств будут доступны модули с поддержкой интерфейсов Packet-over-SONET/SDH OC-3/12/48 и 10-Gigabit Ethernet. Вся линейка OptiSwitch-1000/4000/16000 поддерживает все основные протоколы маршрутизации и коммутации, включая 802.1q, RIP, RIP2, OSPF, I