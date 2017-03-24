Разделы

RAD Data Communications РАД Дейта Коммьюникейшнс

RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс

СОБЫТИЯ

24.03.2017 RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server

Embarcadero Technologies, (подразделение IDERA) объявила о выходе RAD Studio 10.2. Как рассказали CNews в компании, релиз знаменует новый этап, так как включает поддержку Linux и обеспечивает дальнейшее улучшение качества и масштабируемости решения. В RAD<
17.01.2017 Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio

Embarcadero Technologies (подразделение IDERA) объявила о том, что RAD Studio стала первой интегрированной средой разработки (IDE), которая предоставляет встроенную поддержку подготовки приложений Win32 и Win64 для развертывания в Windows 10 Desktop Bridge и р
13.05.2016 Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++

Компания Embarcadero Technologies (недавно вошедшая в Idera), поставщик программных решений для разработки приложений, представила RAD-сервер — готовое решение, которое обеспечивает серверную платформу для разработки и развертывания прикладных сервисов на Delphi и C++ Builder. Об этом CNews сообщили в Embarcadero. С помощь
19.04.2016 Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi

Компания Embarcadero Technologies (недавно приобретенная компанией Idera), поставщик программных решений для разработки приложений, объявила о выходе версии 10.1 RAD Studio, C++Builder и Delphi. Обновление продукта, названное 10.1 Berlin, содержит множество новых и оптимизированных возможностей, в том числе улучшений поддержки интернета вещей (ИВ) и про
31.08.2015 Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle

Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске Embarcadero RAD Studio 10 Seattle — последней версии платформы для быстрой разработки приложений для Windows 10, OS X, мобильных устройств и «Интернета вещей» (IoT). Как сообщили CNews в Embarcadero, RA
03.03.2015 RAD и HP продемонстрировали действующее решение vCPE для корпоративных услуг связи

Компании RAD и HP продемонстрировали действующее решение vCPE для корпоративных услуг связи. Представлены два варианта внедрения vCPE с цепочками сервисов нескольких виртуализированных сетевых функций (
22.01.2015 Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio

для Delphi и набора инструментов Usertility у компании TwoDesk Software. Как сообщили CNews в Embarcadero, компания планирует интегрировать возможности Castalia по повышению производительности кода в RAD Studio, что позволит оптимизировать разработку на Object Pasсal и С++. Usertility, инструмент для мониторинга использования приложений, также станет частью RAD Studio. В целом ожидае
02.09.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE7

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, выпустила Embarcadero RAD Studio XE7 — платформу для разработки взаимодействующих приложений для Windows, Android, iOS, Mac OS X, гаджетов и носимых устройств. Новая версия RAD Studio XE7 позволяет разработчи
15.04.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, выпустила Embarcadero RAD Studio XE6, полнофункциональную платформу для разработки мобильных приложений для работы на различных устройствах, компилируемых в нативный код для Windows, Android, iOS и Mac. Как говоритс
11.09.2013 Embarcadero выпустила RAD Studio XE5 с поддержкой Android и iOS

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске RAD Studio XE5 — пакета средств разработки для различных языков, устройств и баз данных с поддержкой Android и iOS. RAD Studio XE5 предлагает создание приложений на основе нативного кода
22.04.2013 Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выходе RAD Studio XE4 — набора средств разработки, предназначенного для быстрого создания полноценных нативных приложений для ПК, планшетов и смартфонов. Так, RAD Studio XE4 позволяет разрабаты
15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD

ования «Мувиком» объявили об интеграции оборудования линейки Carrier Ethernet производства компании RAD Data Communications с системой контроля качества каналов wiSLA. «Мувиком», официальный ди
29.06.2012 RAD представил новое оборудование Carrier Ethernet на 10 GbE для интеллектуальной демаркации и агрегации трафика

и обеспечением параметров SLA, - объясняет Эяль Алони (Eyal Aloni), менеджер по оборудованию ETX в RAD Data Communications. – В качестве демаркационного оборудования его можно применять для уп
24.05.2012 RAD представила решение для транспорта трафика LTE

ции сервисов Ethernet ETX-5300A и демаркационное устройство для сотового трафика ETX-205A. «Решения RAD для транспорта трафика сетей LTE разработаны под нужды операторов сотовой связи и операто
23.05.2012 EXFO и RAD представили совместное решение для полного мониторинга сетей

Компании EXFO и RAD Data Communications объявили о выпуске интегрированного решения для мониторинга производи
10.02.2012 Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54%

Компания Embarcadero Technologies, производитель программных средств для разработки приложений и баз данных, объявила о том, что мировые продажи нового семейства средств RAD для разработки, включая RAD Studio, Delphi и C++Builder, увеличились на 54% по сравнению с продажами предыдущей версии в 2010 г. Для сравнения, на протяжении предыдущих трех лет прод
21.12.2011 RAD Data Communications представила в России универсальное демаркационное устройство Carrier Ethernet ETX-203AX

службы и интеграции в OSS, - объясняет Наталья Макарочкина, генеральный директор представительства RAD Data Communications в России. – Установка вместо этого одной универсальной единицы оборуд
14.09.2010 RAD выпускает новое устройство Carrier Ethernet для услуг EPL/EVPL Ethernet

ндартам MEF. Устройство ETX-203A основано на новой микросхеме EtherAccess, разработанной в компании RAD. Применение этой микросхемы позволяет вдвое уменьшить стоимоcть оборудования Carrier Ethe
07.09.2010 RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор

-услуги, и новые пакетные, - говорит Элад Харф (Elad Harf), менеджер линейки оборудования Optimux в RAD Data Communications. – Предлагая решение на одной платформе, Optimux-134/125 позволяет оп
03.09.2010 Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений

Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами данных, объявила о выпуске набора средств быстрой разработки приложений Embarcadero RAD Studio XE, который включает в себя новые версии Delphi, C++Builder, Delphi Prism и RadPHP XE. RAD Studio XE поддерживает новые функции для повышения производительности приложений, оп
26.08.2010 Новая версия средств разработки Embarcadero RAD Studio XE: видеообзор

ки приложений и работы с базами данных, представила третью, заключительную часть видеообзора, посвящённого сентябрьскому выходу новой версии пакета средств быстрой разработки приложений — Embarcadero RAD Studio XE. Заключительный видеообзор демонстрирует возможности RAD Studio XE по взаимодействию с сервисами cloud computing («облачные вычисления»), улучшенные методы построения много
13.05.2010 «Датател» подпишет соглашение с RAD Data Communications о производстве оборудования под маркой DT

13 мая 2010 г. на выставке «Связь-Экспокомм 2010» пройдет подписание соглашения между компанией RAD Data Communications, производителем оборудования доступа для телекоммуникаций и передачи

29.01.2010 RAD внедрил голосовую связь по IP между аэрокосмическими агентствами

Компания RAD Data Communications завершила проект по внедрению оборудования для голосовой связи между

24.09.2009 RAD предлагает Carrier Ethernet как альтернативу TDM/SDH на участке доступа

заявил Яков Казес (Yacov Cazes), директор по развитию и разработке оборудования Carrier Ethernet в RAD Data Communications. По его словам, интеллектуальная высокопроизводительная обработка тра
11.09.2009 RAD представила новое демаркационное устройство Ethernet - LA-210

Компания RAD Data Communications представила LA-210 - устройство Ethernet на «первой миле» (Ethernet i
30.07.2009 Модем RAD SHDSL.bis передаёт трафик E1 и Ethernet по 4-проводной линии

Компания RAD Data Communications сообщила о том, что новая версия ASMi-54 модема SHDSL.bis поддерживает передачу как E1, так и Ethernet-трафика по 4-проводному соединению. Управляемый модем ASMi-54 дост
25.06.2009 Операторское решение RAD VoIP сертифицировано Минкомсвязи РФ

Компания RAD Data Communications сообщила, что операторская система RAD VoIP сертифицирована со
28.05.2009 Решения RAD позволяют подключать TETRA-оборудование разных поколений

Компания RAD Data Communications представила портфель мультисервисных решений для подключения оборудов
18.02.2009 RAD представила шлюз для передачи 2G/3G/4G-трафика по транспортной сети

Компания RAD Data Communications представила шлюз сотового трафика, поддерживающий плавный переход к с
04.12.2008 CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET

Компания Embarcadero Technologies объявила о выпуске продукта CodeGear RAD Studio 2009. Это решение для быстрой комплексной разработки приложений предоставляет независимым поставщикам и разработчикам ПО для решения научных, технических и бизнес-задач все необходим
26.06.2008 Система RADview-EMS интегрирована в ПО Tivoli Netcool/OMNIbus

уемыми компонентами RADview-EMS, построенная по топологии «клиент-сервер» и разработанная компанией RAD Data Communications, прошла сертификацию на совместимость с ПО IBM Tivoli, и теперь может
06.06.2008 RAD представил решение для предоставления услуг Ethernet через низкоскоростные линии

Компания RAD Data Communications представила первое в мире полное решение для обеспечения максимальной
19.03.2008 В Rad Data Communications новый глава представительства

Компания RAD Data Communications объявила о назначении Василия Грудева на должность главы представител
08.02.2008 Ceragon и RAD представили продукт для передачи трафика в мобильных сетях

Компания Ceragon Networks и компания RAD Data Communications представили совместный продукт, предназначенный для передачи трафика

03.09.2007 Александр Пятаев: На техподдержке в России можно зарабатывать

CNews: Недавно ваша компания запустила интернет-ресурс "Центр компетенции по решениям RAD". Что стало причиной его появления? Александр Пятаев: Компания "Телеинком-ПК" известна ка
17.08.2007 RAD Data Communications анонсировала новую VoIP-систему
03.08.2007 «Укртелеком» внедрил решение от RAD Data Communications

Украинская государственная телекоммуникационная компания «Укртелеком» внедрила решение компании RAD Data Communications, позволяющее использовать существующие в стране сети PDH/SDH для пред
22.01.2007 Мировой объем продаж RAD в 2006 году вырос на 12%

Компания RAD Data Communications, специализирующаяся на производстве оборудования сетевого доступа для
26.09.2006 RAD объявила о планах в России

По словам генерального директора российского представительства RAD Data Communications Григория Баранова, в 2006 г. компания рассчитывает увеличить объем пр
05.09.2006 В RAD Data Communications новое назначение

Компания RAD Data Communications объявила о назначении Валерии Наумовой на новую должность директора п

Публикаций - 133, упоминаний - 186

