RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс

|24.03.2017
|
RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server
Embarcadero Technologies, (подразделение IDERA) объявила о выходе RAD Studio 10.2. Как рассказали CNews в компании, релиз знаменует новый этап, так как включает поддержку Linux и обеспечивает дальнейшее улучшение качества и масштабируемости решения. В RAD<
|17.01.2017
|
Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio
Embarcadero Technologies (подразделение IDERA) объявила о том, что RAD Studio стала первой интегрированной средой разработки (IDE), которая предоставляет встроенную поддержку подготовки приложений Win32 и Win64 для развертывания в Windows 10 Desktop Bridge и р
|13.05.2016
|
Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++
Компания Embarcadero Technologies (недавно вошедшая в Idera), поставщик программных решений для разработки приложений, представила RAD-сервер — готовое решение, которое обеспечивает серверную платформу для разработки и развертывания прикладных сервисов на Delphi и C++ Builder. Об этом CNews сообщили в Embarcadero. С помощь
|19.04.2016
|
Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi
Компания Embarcadero Technologies (недавно приобретенная компанией Idera), поставщик программных решений для разработки приложений, объявила о выходе версии 10.1 RAD Studio, C++Builder и Delphi. Обновление продукта, названное 10.1 Berlin, содержит множество новых и оптимизированных возможностей, в том числе улучшений поддержки интернета вещей (ИВ) и про
|31.08.2015
|
Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle
Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске Embarcadero RAD Studio 10 Seattle — последней версии платформы для быстрой разработки приложений для Windows 10, OS X, мобильных устройств и «Интернета вещей» (IoT). Как сообщили CNews в Embarcadero, RA
|03.03.2015
|
RAD и HP продемонстрировали действующее решение vCPE для корпоративных услуг связи
Компании RAD и HP продемонстрировали действующее решение vCPE для корпоративных услуг связи. Представлены два варианта внедрения vCPE с цепочками сервисов нескольких виртуализированных сетевых функций (
|22.01.2015
|
Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio
для Delphi и набора инструментов Usertility у компании TwoDesk Software. Как сообщили CNews в Embarcadero, компания планирует интегрировать возможности Castalia по повышению производительности кода в RAD Studio, что позволит оптимизировать разработку на Object Pasсal и С++. Usertility, инструмент для мониторинга использования приложений, также станет частью RAD Studio. В целом ожидае
|02.09.2014
|
Embarcadero выпустила RAD Studio XE7
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, выпустила Embarcadero RAD Studio XE7 — платформу для разработки взаимодействующих приложений для Windows, Android, iOS, Mac OS X, гаджетов и носимых устройств. Новая версия RAD Studio XE7 позволяет разработчи
|15.04.2014
|
Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, выпустила Embarcadero RAD Studio XE6, полнофункциональную платформу для разработки мобильных приложений для работы на различных устройствах, компилируемых в нативный код для Windows, Android, iOS и Mac. Как говоритс
|11.09.2013
|
Embarcadero выпустила RAD Studio XE5 с поддержкой Android и iOS
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске RAD Studio XE5 — пакета средств разработки для различных языков, устройств и баз данных с поддержкой Android и iOS. RAD Studio XE5 предлагает создание приложений на основе нативного кода
|22.04.2013
|
Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выходе RAD Studio XE4 — набора средств разработки, предназначенного для быстрого создания полноценных нативных приложений для ПК, планшетов и смартфонов. Так, RAD Studio XE4 позволяет разрабаты
|15.11.2012
|
В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD
ования «Мувиком» объявили об интеграции оборудования линейки Carrier Ethernet производства компании RAD Data Communications с системой контроля качества каналов wiSLA. «Мувиком», официальный ди
|29.06.2012
|
RAD представил новое оборудование Carrier Ethernet на 10 GbE для интеллектуальной демаркации и агрегации трафика
и обеспечением параметров SLA, - объясняет Эяль Алони (Eyal Aloni), менеджер по оборудованию ETX в RAD Data Communications. – В качестве демаркационного оборудования его можно применять для уп
|24.05.2012
|
RAD представила решение для транспорта трафика LTE
ции сервисов Ethernet ETX-5300A и демаркационное устройство для сотового трафика ETX-205A. «Решения RAD для транспорта трафика сетей LTE разработаны под нужды операторов сотовой связи и операто
|23.05.2012
|
EXFO и RAD представили совместное решение для полного мониторинга сетей
Компании EXFO и RAD Data Communications объявили о выпуске интегрированного решения для мониторинга производи
|10.02.2012
|
Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54%
Компания Embarcadero Technologies, производитель программных средств для разработки приложений и баз данных, объявила о том, что мировые продажи нового семейства средств RAD для разработки, включая RAD Studio, Delphi и C++Builder, увеличились на 54% по сравнению с продажами предыдущей версии в 2010 г. Для сравнения, на протяжении предыдущих трех лет прод
|21.12.2011
|
RAD Data Communications представила в России универсальное демаркационное устройство Carrier Ethernet ETX-203AX
службы и интеграции в OSS, - объясняет Наталья Макарочкина, генеральный директор представительства RAD Data Communications в России. – Установка вместо этого одной универсальной единицы оборуд
|14.09.2010
|
RAD выпускает новое устройство Carrier Ethernet для услуг EPL/EVPL Ethernet
ндартам MEF. Устройство ETX-203A основано на новой микросхеме EtherAccess, разработанной в компании RAD. Применение этой микросхемы позволяет вдвое уменьшить стоимоcть оборудования Carrier Ethe
|07.09.2010
|
RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор
-услуги, и новые пакетные, - говорит Элад Харф (Elad Harf), менеджер линейки оборудования Optimux в RAD Data Communications. – Предлагая решение на одной платформе, Optimux-134/125 позволяет оп
|03.09.2010
|
Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений
Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами данных, объявила о выпуске набора средств быстрой разработки приложений Embarcadero RAD Studio XE, который включает в себя новые версии Delphi, C++Builder, Delphi Prism и RadPHP XE. RAD Studio XE поддерживает новые функции для повышения производительности приложений, оп
|26.08.2010
|
Новая версия средств разработки Embarcadero RAD Studio XE: видеообзор
ки приложений и работы с базами данных, представила третью, заключительную часть видеообзора, посвящённого сентябрьскому выходу новой версии пакета средств быстрой разработки приложений — Embarcadero RAD Studio XE. Заключительный видеообзор демонстрирует возможности RAD Studio XE по взаимодействию с сервисами cloud computing («облачные вычисления»), улучшенные методы построения много
|13.05.2010
|
«Датател» подпишет соглашение с RAD Data Communications о производстве оборудования под маркой DT
13 мая 2010 г. на выставке «Связь-Экспокомм 2010» пройдет подписание соглашения между компанией RAD Data Communications, производителем оборудования доступа для телекоммуникаций и передачи
|29.01.2010
|
RAD внедрил голосовую связь по IP между аэрокосмическими агентствами
Компания RAD Data Communications завершила проект по внедрению оборудования для голосовой связи между
|24.09.2009
|
RAD предлагает Carrier Ethernet как альтернативу TDM/SDH на участке доступа
заявил Яков Казес (Yacov Cazes), директор по развитию и разработке оборудования Carrier Ethernet в RAD Data Communications. По его словам, интеллектуальная высокопроизводительная обработка тра
|11.09.2009
|
RAD представила новое демаркационное устройство Ethernet - LA-210
Компания RAD Data Communications представила LA-210 - устройство Ethernet на «первой миле» (Ethernet i
|30.07.2009
|
Модем RAD SHDSL.bis передаёт трафик E1 и Ethernet по 4-проводной линии
Компания RAD Data Communications сообщила о том, что новая версия ASMi-54 модема SHDSL.bis поддерживает передачу как E1, так и Ethernet-трафика по 4-проводному соединению. Управляемый модем ASMi-54 дост
|25.06.2009
|
Операторское решение RAD VoIP сертифицировано Минкомсвязи РФ
Компания RAD Data Communications сообщила, что операторская система RAD VoIP сертифицирована со
|28.05.2009
|
Решения RAD позволяют подключать TETRA-оборудование разных поколений
Компания RAD Data Communications представила портфель мультисервисных решений для подключения оборудов
|18.02.2009
|
RAD представила шлюз для передачи 2G/3G/4G-трафика по транспортной сети
Компания RAD Data Communications представила шлюз сотового трафика, поддерживающий плавный переход к с
|04.12.2008
|
CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET
Компания Embarcadero Technologies объявила о выпуске продукта CodeGear RAD Studio 2009. Это решение для быстрой комплексной разработки приложений предоставляет независимым поставщикам и разработчикам ПО для решения научных, технических и бизнес-задач все необходим
|26.06.2008
|
Система RADview-EMS интегрирована в ПО Tivoli Netcool/OMNIbus
уемыми компонентами RADview-EMS, построенная по топологии «клиент-сервер» и разработанная компанией RAD Data Communications, прошла сертификацию на совместимость с ПО IBM Tivoli, и теперь может
|06.06.2008
|
RAD представил решение для предоставления услуг Ethernet через низкоскоростные линии
Компания RAD Data Communications представила первое в мире полное решение для обеспечения максимальной
|19.03.2008
|
В Rad Data Communications новый глава представительства
Компания RAD Data Communications объявила о назначении Василия Грудева на должность главы представител
|08.02.2008
|
Ceragon и RAD представили продукт для передачи трафика в мобильных сетях
Компания Ceragon Networks и компания RAD Data Communications представили совместный продукт, предназначенный для передачи трафика
|03.09.2007
|
Александр Пятаев: На техподдержке в России можно зарабатывать
CNews: Недавно ваша компания запустила интернет-ресурс "Центр компетенции по решениям RAD". Что стало причиной его появления? Александр Пятаев: Компания "Телеинком-ПК" известна ка
|17.08.2007
|RAD Data Communications анонсировала новую VoIP-систему
|03.08.2007
|
«Укртелеком» внедрил решение от RAD Data Communications
Украинская государственная телекоммуникационная компания «Укртелеком» внедрила решение компании RAD Data Communications, позволяющее использовать существующие в стране сети PDH/SDH для пред
|22.01.2007
|
Мировой объем продаж RAD в 2006 году вырос на 12%
Компания RAD Data Communications, специализирующаяся на производстве оборудования сетевого доступа для
|26.09.2006
|
RAD объявила о планах в России
По словам генерального директора российского представительства RAD Data Communications Григория Баранова, в 2006 г. компания рассчитывает увеличить объем пр
|05.09.2006
|
В RAD Data Communications новое назначение
Компания RAD Data Communications объявила о назначении Валерии Наумовой на новую должность директора п
