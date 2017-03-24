RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс

RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server Embarcadero Technologies, (подразделение IDERA) объявила о выходе RAD Studio 10.2. Как рассказали CNews в компании, релиз знаменует новый этап, так как включает поддержку Linux и обеспечивает дальнейшее улучшение качества и масштабируемости решения. В RAD<

Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio Embarcadero Technologies (подразделение IDERA) объявила о том, что RAD Studio стала первой интегрированной средой разработки (IDE), которая предоставляет встроенную поддержку подготовки приложений Win32 и Win64 для развертывания в Windows 10 Desktop Bridge и р

Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++ Компания Embarcadero Technologies (недавно вошедшая в Idera), поставщик программных решений для разработки приложений, представила RAD-сервер — готовое решение, которое обеспечивает серверную платформу для разработки и развертывания прикладных сервисов на Delphi и C++ Builder. Об этом CNews сообщили в Embarcadero. С помощь

Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi Компания Embarcadero Technologies (недавно приобретенная компанией Idera), поставщик программных решений для разработки приложений, объявила о выходе версии 10.1 RAD Studio, C++Builder и Delphi. Обновление продукта, названное 10.1 Berlin, содержит множество новых и оптимизированных возможностей, в том числе улучшений поддержки интернета вещей (ИВ) и про

Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске Embarcadero RAD Studio 10 Seattle — последней версии платформы для быстрой разработки приложений для Windows 10, OS X, мобильных устройств и «Интернета вещей» (IoT). Как сообщили CNews в Embarcadero, RA

RAD и HP продемонстрировали действующее решение vCPE для корпоративных услуг связи Компании RAD и HP продемонстрировали действующее решение vCPE для корпоративных услуг связи. Представлены два варианта внедрения vCPE с цепочками сервисов нескольких виртуализированных сетевых функций (

Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio для Delphi и набора инструментов Usertility у компании TwoDesk Software. Как сообщили CNews в Embarcadero, компания планирует интегрировать возможности Castalia по повышению производительности кода в RAD Studio, что позволит оптимизировать разработку на Object Pasсal и С++. Usertility, инструмент для мониторинга использования приложений, также станет частью RAD Studio. В целом ожидае

Embarcadero выпустила RAD Studio XE7 Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, выпустила Embarcadero RAD Studio XE7 — платформу для разработки взаимодействующих приложений для Windows, Android, iOS, Mac OS X, гаджетов и носимых устройств. Новая версия RAD Studio XE7 позволяет разработчи

Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, выпустила Embarcadero RAD Studio XE6, полнофункциональную платформу для разработки мобильных приложений для работы на различных устройствах, компилируемых в нативный код для Windows, Android, iOS и Mac. Как говоритс

Embarcadero выпустила RAD Studio XE5 с поддержкой Android и iOS Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске RAD Studio XE5 — пакета средств разработки для различных языков, устройств и баз данных с поддержкой Android и iOS. RAD Studio XE5 предлагает создание приложений на основе нативного кода

Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выходе RAD Studio XE4 — набора средств разработки, предназначенного для быстрого создания полноценных нативных приложений для ПК, планшетов и смартфонов. Так, RAD Studio XE4 позволяет разрабаты

В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD ования «Мувиком» объявили об интеграции оборудования линейки Carrier Ethernet производства компании RAD Data Communications с системой контроля качества каналов wiSLA. «Мувиком», официальный ди

RAD представил новое оборудование Carrier Ethernet на 10 GbE для интеллектуальной демаркации и агрегации трафика и обеспечением параметров SLA, - объясняет Эяль Алони (Eyal Aloni), менеджер по оборудованию ETX в RAD Data Communications. – В качестве демаркационного оборудования его можно применять для уп

RAD представила решение для транспорта трафика LTE ции сервисов Ethernet ETX-5300A и демаркационное устройство для сотового трафика ETX-205A. «Решения RAD для транспорта трафика сетей LTE разработаны под нужды операторов сотовой связи и операто

EXFO и RAD представили совместное решение для полного мониторинга сетей Компании EXFO и RAD Data Communications объявили о выпуске интегрированного решения для мониторинга производи

Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54% Компания Embarcadero Technologies, производитель программных средств для разработки приложений и баз данных, объявила о том, что мировые продажи нового семейства средств RAD для разработки, включая RAD Studio, Delphi и C++Builder, увеличились на 54% по сравнению с продажами предыдущей версии в 2010 г. Для сравнения, на протяжении предыдущих трех лет прод

RAD Data Communications представила в России универсальное демаркационное устройство Carrier Ethernet ETX-203AX службы и интеграции в OSS, - объясняет Наталья Макарочкина, генеральный директор представительства RAD Data Communications в России. – Установка вместо этого одной универсальной единицы оборуд

RAD выпускает новое устройство Carrier Ethernet для услуг EPL/EVPL Ethernet ндартам MEF. Устройство ETX-203A основано на новой микросхеме EtherAccess, разработанной в компании RAD. Применение этой микросхемы позволяет вдвое уменьшить стоимоcть оборудования Carrier Ethe

RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор -услуги, и новые пакетные, - говорит Элад Харф (Elad Harf), менеджер линейки оборудования Optimux в RAD Data Communications. – Предлагая решение на одной платформе, Optimux-134/125 позволяет оп

Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами данных, объявила о выпуске набора средств быстрой разработки приложений Embarcadero RAD Studio XE, который включает в себя новые версии Delphi, C++Builder, Delphi Prism и RadPHP XE. RAD Studio XE поддерживает новые функции для повышения производительности приложений, оп

Новая версия средств разработки Embarcadero RAD Studio XE: видеообзор ки приложений и работы с базами данных, представила третью, заключительную часть видеообзора, посвящённого сентябрьскому выходу новой версии пакета средств быстрой разработки приложений — Embarcadero RAD Studio XE. Заключительный видеообзор демонстрирует возможности RAD Studio XE по взаимодействию с сервисами cloud computing («облачные вычисления»), улучшенные методы построения много

«Датател» подпишет соглашение с RAD Data Communications о производстве оборудования под маркой DT 13 мая 2010 г. на выставке «Связь-Экспокомм 2010» пройдет подписание соглашения между компанией RAD Data Communications, производителем оборудования доступа для телекоммуникаций и передачи

RAD внедрил голосовую связь по IP между аэрокосмическими агентствами Компания RAD Data Communications завершила проект по внедрению оборудования для голосовой связи между

RAD предлагает Carrier Ethernet как альтернативу TDM/SDH на участке доступа заявил Яков Казес (Yacov Cazes), директор по развитию и разработке оборудования Carrier Ethernet в RAD Data Communications. По его словам, интеллектуальная высокопроизводительная обработка тра

RAD представила новое демаркационное устройство Ethernet - LA-210 Компания RAD Data Communications представила LA-210 - устройство Ethernet на «первой миле» (Ethernet i

Модем RAD SHDSL.bis передаёт трафик E1 и Ethernet по 4-проводной линии Компания RAD Data Communications сообщила о том, что новая версия ASMi-54 модема SHDSL.bis поддерживает передачу как E1, так и Ethernet-трафика по 4-проводному соединению. Управляемый модем ASMi-54 дост

Операторское решение RAD VoIP сертифицировано Минкомсвязи РФ Компания RAD Data Communications сообщила, что операторская система RAD VoIP сертифицирована со

Решения RAD позволяют подключать TETRA-оборудование разных поколений Компания RAD Data Communications представила портфель мультисервисных решений для подключения оборудов

RAD представила шлюз для передачи 2G/3G/4G-трафика по транспортной сети Компания RAD Data Communications представила шлюз сотового трафика, поддерживающий плавный переход к с

CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET Компания Embarcadero Technologies объявила о выпуске продукта CodeGear RAD Studio 2009. Это решение для быстрой комплексной разработки приложений предоставляет независимым поставщикам и разработчикам ПО для решения научных, технических и бизнес-задач все необходим

Система RADview-EMS интегрирована в ПО Tivoli Netcool/OMNIbus уемыми компонентами RADview-EMS, построенная по топологии «клиент-сервер» и разработанная компанией RAD Data Communications, прошла сертификацию на совместимость с ПО IBM Tivoli, и теперь может

RAD представил решение для предоставления услуг Ethernet через низкоскоростные линии Компания RAD Data Communications представила первое в мире полное решение для обеспечения максимальной

В Rad Data Communications новый глава представительства Компания RAD Data Communications объявила о назначении Василия Грудева на должность главы представител

Ceragon и RAD представили продукт для передачи трафика в мобильных сетях Компания Ceragon Networks и компания RAD Data Communications представили совместный продукт, предназначенный для передачи трафика

Александр Пятаев: На техподдержке в России можно зарабатывать CNews: Недавно ваша компания запустила интернет-ресурс "Центр компетенции по решениям RAD". Что стало причиной его появления? Александр Пятаев: Компания "Телеинком-ПК" известна ка

«Укртелеком» внедрил решение от RAD Data Communications Украинская государственная телекоммуникационная компания «Укртелеком» внедрила решение компании RAD Data Communications, позволяющее использовать существующие в стране сети PDH/SDH для пред

Мировой объем продаж RAD в 2006 году вырос на 12% Компания RAD Data Communications, специализирующаяся на производстве оборудования сетевого доступа для

RAD объявила о планах в России По словам генерального директора российского представительства RAD Data Communications Григория Баранова, в 2006 г. компания рассчитывает увеличить объем пр