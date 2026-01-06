Разделы

Wellink wiProbe


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.01.2026 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux 1
30.10.2024 «Группа Астра» завершила тестирование на совместимость ОС Astra Linux и агента мониторинга ИТ-метрик wiProbe 1
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 1
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA 1
15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 1
23.05.2012 Wellink выпустила платформу wiSLA 3.0 для управления качеством обслуживания ИТ-услуг и облачных сервисов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Wellink и организации, системы, технологии, персоны:

Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 37 5
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2529 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 277 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 346 1
Cisco Systems 5227 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
Ред Софт - Red Soft 1019 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2117 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 3
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 353 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 46 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 137 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1099 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 277 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34044 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 1
PnP - Plug&Play 321 1
Watchdog timer - Сторожевой таймер - Контрольный таймер - аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы - Watchdog Safety Sensor - Watchdog Service 28 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 404 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Wellink - wiSLA 34 4
Linux OS 10948 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 246 2
Wellink - Slamon 3 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 122 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 640 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 1
Ред Софт - Ред платформа 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 346 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 424 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 330 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
Apple iOS 8278 1
Google Android 14741 1
Wellink - wiTest 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 193 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1332 1
Дякив Денис 6 2
Трубочев Алексей 34 2
Новиков Сергей 46 1
Дубинин Александр 19 1
Рустамов Рустам 522 1
Россия - РФ - Российская федерация 157532 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10359 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
