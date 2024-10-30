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«Группа Астра» завершила тестирование на совместимость ОС Astra Linux и агента мониторинга ИТ-метрик wiProbe

«Группа Астра» продолжает свою миссию по разработке и внедрению высокотехнологичных ИТ-решений, укрепляя технологическую независимость и безопасность информационных систем, и объявляет о завершении серии тестов, подтверждающих совместимость операционной системы Astra Linux и программного агента wiProbe, разработкой которого занимается российский вендор «НТЦ Веллинк». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

wiProbe — универсальный встроенный высокопроизводительный агент мониторинга ИТ-метрик, показателей операционных систем, программного обеспечения, аппаратных платформ и рабочих станций, поддерживающий полный стек протоколов ИТ-мониторинга, в т. ч. проведение нагрузочного тестирования.

В ходе тестирования были тщательно проверены все аспекты взаимодействия ОС Astra Linux и wiProbe. Результаты показали, что оба продукта работают вместе безупречно, обеспечивая стабильность и безопасность при выполнении критически важных задач, что отражено в сертификате, выданном в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

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«ОС Astra Linux известна своими возможностями в области безопасности, а wiProbe предлагает продвинутые функции мониторинга сети. Их совместное использование позволяет создать более защищенную ИТ-инфраструктуру, — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра». — Программный агент wiProbe может быть легко интегрирован в среду Astra Linux без необходимости дополнительных настроек или модификаций, что сокращает время и усилия на развертывание системы».

«Совместимость всей линейки продуктов ИТ-мониторинга «НТЦ Веллинк» с ОС Astra Linux позволяет предлагать российским компаниям единое комплексное решение, которое обеспечивает полное покрытие и контроль ИТ-ландшафта российских заказчиков, в том числе в рамках решения задач импортозамещения и технологической независимости», — сказал Денис Дякив, исполнительный директор «НТЦ Веллинк».

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