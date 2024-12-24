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Трубочев Алексей



24.12.2024 Подтверждена совместимость Luxms BI v10 и Astra Linux 1.8 1
24.12.2024 ОС Astra Linux совместима с архиватором ARZip 1
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с графическим редактором «АСМОграф» 1
14.11.2024 Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition 1
05.11.2024 Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server 1
01.11.2024 Платформа КОТМИ-14 совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 1
30.10.2024 «Группа Астра» завершила тестирование на совместимость ОС Astra Linux и агента мониторинга ИТ-метрик wiProbe 1
23.10.2024 На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux 1
07.10.2024 «Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с Аstra Linux 1
30.09.2024 Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 1
26.09.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и ПО «Диспетчер» 1
25.09.2024 Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux 1
25.07.2024 Расширение технологических границ: совместимость «Сакура Pro» и ОС Astra Linux 1
16.07.2024 Система мониторинга и анализа бизнес-процессов Optimining совместима с ОС Astra Linux 1
11.06.2024 Игровой 3D-движок резидента «Сколково» совместим с ОС Astra Linux 1
31.05.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с российской СУБД Postgres Pro 1
15.05.2024 Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro 1
26.04.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux 1
25.04.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux 1
10.04.2024 Подтверждена совместимость ИБ-комплекса «Сакура» и ОС Astra Linux 1
03.04.2024 Модуль управления секретами ЦУП — 2.0 «АТ Консалтинг» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux 1
27.03.2024 Система управления доступом RooX UIDM совместима с ОС Astra Linux 1
25.03.2024 DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7 1
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition 1
19.03.2024 VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры 1
18.03.2024 Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux 1
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 1
13.03.2024 Платформа nanoCAD 23.1 поддерживает работу ОС Astra Linux в усиленном и максимальном режимах безопасности 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Трубочев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 10
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 2
Wellink - Веллинк НТЦ 21 2
Нанософт 98 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
Датафлот 7 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
УльтимаТек - UltimaTec. 18 1
Децима 7 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 37 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Альфа-Банк 1769 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 13
Программный стек 213 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 10
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 10
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Linux OS 9937 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 10
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 10
Wellink - wiProbe 5 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 39 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Wellink - wiTest 2 1
Wellink - Slamon 3 1
Wellink - wiSLA 18 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
VisionLabs Luna Cars 11 1
RooX UIDM 32 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
Content AI - ContentCapture 27 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 55 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
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Microsoft Windows 15657 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Top Systems T-Flex CAD 24 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
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Металлы - Платина - Platinum 467 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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