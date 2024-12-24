Трубочев Алексей
Трубочев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Дякив Денис 4 2
|Спирин Сергей 5 1
|Гиацинтов Олег 10 1
|Корсаков Константин 19 1
|Панченко Иван 138 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Чернов Иван 28 1
|Пантенков Сергей 1 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Шилов Сергей 91 1
|Борченко Павел 37 1
|Ковалев Денис 17 1
|Козлов Михаил 174 1
|Крылов Юрий 6 1
|Захаркин Денис 8 1
|Старков Петр 7 1
|Чуранов Сергей 2 1
|Лишневский Александр 4 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Бикулов Сергей 2 1
|Громов Антон 7 1
|Игнатьев Дмитрий 8 1
|Ефремов Максим 9 1
|Вятчинин Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 25
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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