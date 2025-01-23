Система для отчетности CE2XL работает под ОС Astra Linux

«Группа Астра» и разработчик автоматизированных систем бухгалтерского и налогового учета компания «КОМЭК-92» сообщают об официальной сертификации программного комплекса CE2XL 1.04 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Специалисты провели независимое исследование работоспособности CE2XL в среде Astra Linux 1.8 и убедились, что совместное решение работает корректно, и пользователям доступен весь его функционал, что официально подтверждает выданный вендором сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программный комплекс CE2XL предназначен для просмотра, корректировки и печати информации, полученной из корпоративных БД средствами ПО LibreOffice. В решении реализована технология распределения задач при проектировании отчетов: инфосистема организации обеспечивает выборку исходных данных (обычно для этого достаточно одного или нескольких SQL-запросов), а офисное приложение отвечает за их отображение, печать отчетов и формирование XML-файлов. Решение CE2XL версии 1.04 содержит генератор электронных табличных отчетов и поддерживает спектр форматов: диаграммы, сводные таблицы, а также регламентированные формы налоговой, бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности.

С использованием ОС Astra Linux, CE2XL обеспечивает безопасность данных и соответствие требованиям российского законодательства. Это особенно важно для государственных учреждений и организаций, работающих в секторах, требующих строгого соблюдения норм безопасности информации. Благодаря поддержке Astra Linux, пользователи получают доступ к стабильной и защищенной среде, что позволяет снизить риски уязвимостей, связанных с использованием зарубежного ПО.

Переход на CE2XL в сочетании с Astra Linux также означает для организаций возможность интеграции с другими российскими решениями, что способствует созданию единой информационной системы. Это позволяет упростить процессы обработки данных, повысить точность отчетности и ускорить доступ к необходимой информации. Отдельно стоит отметить, что в переходный период при смене платформы Windows на ОС Astra Linux программный комплекс позволяет обеспечить параллельную работу пользователей, как на старой платформе, так и на новой.

«Работа с бухгалтерской, налоговой и другой отчетностью необходима для любой организации. Много лет все пользовались исключительно зарубежными профильными решениями, и сейчас российские ИТ-компании активно развивают собственные технологии, которые приходят на смену импортным продуктам. Мы благодарим коллег из «КОМЭК-92» за сотрудничество и рассчитываем на дальнейшее эффективное взаимодействие», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

«CE2XL предлагает интуитивно понятный интерфейс и гибкие возможности настройки, что значительно облегчает обучение сотрудников и ускоряет их адаптацию к новой системе. Поддержка Astra Linux позволяет пользователям эффективно работать на привычной платформе, не теряя при этом в функциональности и производительности. Наша команда благодарит коллег из «Группы Астра» за поддержку и развитие замечательных программных продуктов, которые непрерывно совершенствуются», — отметил директор «КОМЭК-92» Владимир Соколинский.