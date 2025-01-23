Программный комплекс CE2XL предназначен для просмотра, корректировки и печати информации, полученной из корпоративных БД средствами ПО LibreOffice. В решении реализована технология распределения задач при проектировании отчетов: инфосистема организации обеспечивает выборку исходных данных (обычно для этого достаточно одного или нескольких SQL-запросов), а офисное приложение отвечает за их отображение, печать отчетов и формирование XML-файлов.