ООО «КОМЭК-92» – отечественный разработчик автоматизированных систем бухгалтерского, налогового, управленческих учетов, расчета себестоимости продукции и анализа прибыльности по данным MES-систем. Компания специализируется на создании от методологии до внедрения «под ключ» и последующего сопровождения автоматизированных информационных систем для крупных и средних предприятий различного профиля и любой формы собственности.