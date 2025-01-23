КОМЭК-92
ООО «КОМЭК-92» – отечественный разработчик автоматизированных систем бухгалтерского, налогового, управленческих учетов, расчета себестоимости продукции и анализа прибыльности по данным MES-систем. Компания специализируется на создании от методологии до внедрения «под ключ» и последующего сопровождения автоматизированных информационных систем для крупных и средних предприятий различного профиля и любой формы собственности.
|23.01.2025
|Система для отчетности CE2XL работает под ОС Astra Linux 1
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