Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux

Компания «Сила», российский производитель оборудования и разработчик ПО, сообщила о том, что ноутбуки «Сила НК2-3404» получили сертификат, подтверждающий совместимость с российской операционной системой Astra Linux. По желанию заказчиков ноутбуки «Сила НК2-3404» могут поставляться с предустановленной ОС Astra Linux Special Edition.

Корректная работа ноутбуков «Сила НК2-3404» на базе операционной системы Astra Linux Special Edition подтверждена совместными испытаниями.

«Сила НК2-3404» — производительный корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel Core 13 поколения серии Raptor Lake. Для обеспечения интенсивной работы процессора в течение длительного времени используется система теплоотведения с повышенным уровнем эффективности, которая контролирует температуру центрального процессора и позволяет избежать перегрева устройства и принудительного ограничения производительности. Благодаря масштабируемой и высокоскоростной дисковой подсистеме на базе технологии SSD и возможности расширения оперативной памяти до 32 ГБ ноутбуки подходят для работы с ресурсоемкими приложениями. При активной работе в сети высокую скорость обеспечит модуль беспроводной связи с поддержкой стандарта Wi-Fi 6e. Современный дизайн, металлический корпус из анодированного алюминия с магниевым напылением, характерные для всего модельного ряда ноутбуков «Сила», а также яркий экран с соотношением сторон 16:10, обеспечивающий комфортную работу даже при солнечном свете, позволили создать надежный, представительный и комфортный инструмент для работы.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система со встроенными сертифицированными средствами защиты информации. Она подходит для защищённых ИТ-инфраструктур любого масштаба и работы с данными различной степени конфиденциальности, включая государственную тайну.

Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра», сказал: «Мы стремимся к сотрудничеству с перспективными вендорами. Подтверждение совместимости ноутбуков компании «Сила» с нашей платформой — еще один шаг к формированию развитой экосистемы отечественных решений для широкого круга заказчиков».

Петр Старков, руководитель направления клиентских систем компании «Сила», отметил: «Сила НК2-3404» — современный, надежный и производительный рабочий инструмент. Ноутбук соответствует мировым стандартам для корпоративных устройств и предоставляет все возможности для продуктивной работы. Поддержка ОС Astra Linux Special Edition — значимый шаг для нас и наших заказчиков. В перспективе число операционных систем, совместимых с ноутбуками «Сила», продолжит расти, расширяя возможности пользователей наших устройств».

Возможность заказа ноутбуков «Сила» с предустановленной ОС Astra Linux и полной поддержкой производителя на 3 года уже доступна для корпоративных заказчиков.