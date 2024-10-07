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«Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с Аstra Linux

Российская система управления рабочими местами «Колибри-АРМ», разработанная ICL Services, официально совместима с операционной системой Аstra Linux. В рамках финального тестирования экспертами компаний была подтверждена корректная совместная работа продуктов, а также функционирование «Колибри-АРМ» без каких-либо ограничений на платформе от «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Колибри-АРМ» представляет собой быстро развивающийся российский аналог Microsoft SCCM/MECM. Данный продукт придерживается концепции управления из «единого окна» и решает ключевые задачи для бизнес-процессов компаний, включая интеграцию с внешними источниками данных, автоматическое массовое развертывание ПО и ОС по сети в один клик, удаленное подключение к сессиям пользователей и др.

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Цифровизация

«Продукт «Колибри-АРМ» бесшовно интегрируется с операционной системой Astra Linux, что открывает новые возможности выбора для бизнеса. Совместимость с отечественной ОС не только позволяет организациям использовать современные инструменты управления ИТ-инфраструктурой, но и обеспечивает соответствие требованиям компаний к безопасности, стабильности, гибкости в развертывании решений и их масштабируемости», — отметил директор по продукту «Колибри-АРМ» Дмитрий Игнатьев.

«Корректная работа системы «Колибри-АРМ» в среде Astra Linux обеспечивает нашим клиентам высокий уровень безопасности, оптимизацию рабочих процессов и доступ к программным продуктам. Это безусловно снижает зависимость от иностранного ПО и улучшает конкурентоспособность российских разработок», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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