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Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

«Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИT-холдинга LANSOFT), и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, продолжают сотрудничество. Взаимодействие ведется в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra. Компании сообщают об успешном завершении комплекса проверок совместимости платформы «Турбо» с системой управления базами данных (СУБД) Tantor и ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Консист Бизнес Групп».

«Турбо X» — платформа для разработки информационных решений, включенная в реестр российского ПО (№6180 от 13.01.2020). Ее отличают высокая скорость обработки больших объемов данных за счет OLAP in-memory и встроенные средства для быстрого создания бизнес-систем. «Турбо X» совместима с различными СУБД и позволяет разрабатывать десктопные и веб-приложения. На платформе создано готовое программное обеспечение в категориях ERP, EAM, EPM, а также отраслевые решения. Правообладателем и производителем «Турбо X» является «Консист Бизнес Групп».

Проведенное исследование подтвердило корректность совместной работы российской СУБД Tantor на основе PostgreSQL и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 1 (обновление 1.7 с программным обеспечением «Турбо»). Сертификация совместимости открывает новые возможности для их интеграции в различные проекты.

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Цифровизация

Сергей Пантенков, технический директор, «Консист Бизнес Групп»: «Мы рады развитию сотрудничества с «Группой Астра». Успешные тесты совместимости собственных разработок «Консист Бизнес Групп» (платформы «Турбо» и решений на ее основе) с программными продуктами партнера официально подтверждают работоспособность наших систем в среде Astra Linux».

Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения, «Группа Астра»: «Результаты испытаний свидетельствуют о совместимости платформы «Турбо» сразу с двумя нашими популярными продуктами: ОС Astra Linux и СУБД Tantor. Пользователи могут быть полностью уверены, что программный стек работает стабильно и может применяться без ограничений. С его помощью множество организаций сможет оптимизировать затраты на поддержку и развитие ИТ-инфраструктуры, так как им больше не придется тратить время и другие ресурсы на поиск и внедрение дополнительных интеграционных решений».

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