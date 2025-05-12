Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пантенков Сергей
|12.05.2025
|Подтверждена совместимость платформы «Турбо» и операционной системы «Роса Хром» 1
|30.09.2024
|Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 1
Пантенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 159 2
|Ланит - Lansoft - Лансофт 64 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.