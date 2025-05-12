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Пантенков Сергей



12.05.2025 Подтверждена совместимость платформы «Турбо» и операционной системы «Роса Хром» 1
30.09.2024 Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пантенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 159 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 64 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 209 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 287 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1325 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 556 1
Linux OS 10196 1
Трубочев Алексей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 857 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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