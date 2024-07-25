Расширение технологических границ: совместимость «Сакура Pro» и ОС Astra Linux

«Сакура Pro» и «Группа Астра» успешно завершили проверку совместимости платформы для визуального конструирования бизнес-приложений «Сакура Pro»и операционной системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Сакура Pro».

Технологическое партнерство ведущих российских разработчиков ПО позволяет развивать востребованные совместные ИТ-решения. Использование «Сакура Pro» на базе ОС Astra Linux позволяет не только ускорить процесс разработки за счет визуальных компонентов и шаблонов, но и гарантирует высокий уровень защиты информации благодаря встроенным механизмам безопасности ОС. Таким образом, компании могут быть уверены в том, что их бизнес-приложения будут работать стабильно и безопасно, соответствуя всем требованиям российского законодательства в области информационной безопасности. создания отказоустойчивых инфраструктур заказчиков.

В ходе работ эксперты провели комплексное исследование, результаты которого подтвердили корректную работу защищенной ОС Astra Lunix и платформы «Сакура Pro». В процессе тестирования на платформе были развернуты виртуальные машины с ОС Astra Linux в качестве гостевой операционной системы.

По итогам проверок подтверждены непрерывная и эффективная работа платформы «Сакура Pro», обеспечивается высокая доступность и надежность системы, развернутых как на виртуальных машинах, так и в Standalone-конфигурации, поддерживается стабильная работа операционной системы Astra Linux и приложений, созданных на базе «Сакура Pro» в условиях высоких нагрузок. Совместимость официально подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

«Сочетание ОС Astra Linux и платформы «Сакура Pro» и является отличным решением для организаций, стремящихся к цифровизации своих процессов без ущерба для безопасности данных. Наше партнерство подчеркивает приверженность разработчиков к развитию отечественных технологий и поддержке суверенитета в сфере информационных систем», - сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».