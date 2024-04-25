IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux

Разработчики ИТ-продуктов Content AI и «Группа Астра» подписали сертификат, подтверждающий корректность работы платформы для интеллектуальной обработки информации ContentCapture в среде ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители Content AI .

Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, и «Группа Астра», один из лидеров рынка системного и инфраструктурного ПО, объявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture 14 и защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

По результатам комплексного тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы Astra Linux Special Edition и ContentCapture 14, кросс-платформенной версии решения для интеллектуальной обработки документов.

Платформа ContentCapture предназначена для автоматизации извлечения данных из любых типов документов. Решение на основе технологий искусственного интеллекта извлекает данные из структурированных и неструктурированных документов и после верификации экспортирует их в базы данных, учетные и другие информационные системы.

Astra Linux Special Edition – сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности.

«Все флагманские продукты Content AI адаптированы под Linux. Тестирование на совместимость с ключевыми отечественными операционными системами – важный шаг в рамках этой работы. ОС Astra Linux крайне востребована российским бизнесом и государственными структурами, поэтому нам было особенно важно подтвердить работоспособность своего решения для этого круга заказчиков», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

«Сертификация ПО от Content AI станет значимой новостью для рынка, так как российские организации применяют автоматизированную обработку документов и данных не один десяток лет, и сейчас вендор официально гарантирует корректность работы ContentCapture под Astra Linux. Это дает нашим клиентам уверенность, что можно успешно пользоваться технологиями, не зависящими от зарубежных разработчиков, и сохранить непрерывность бизнес-процессов. Мы очень рады тому, что коллеги из Content AI разделяют нашу позицию относительно необходимости обеспечивать полную совместимость продуктов, и уверены, что в результате дальнейшего сотрудничества конечным пользователям всегда будут доступны самые современные версии нашего софта, корректно работающие в рамках одной ИТ-инфраструктуры», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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Content AI (ООО «Контент ИИ») – российский разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО.

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.