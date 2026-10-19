Linx Cloud занял четвертое место в рейтинге облачных сервисов для непрерывности бизнеса по версии CNews Облачная платформа Linx Cloud заняла четвертое место в рейтинге «Облачные сервисы для непрерывности бизнеса 2026», опубликованном CNews Market. Рейтинг посвящен провайдерам, которые предлагают решения для защиты ИТ-инфраструктуры и данных, а также поддержани

CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса связанные с ним финансовые и репутационные потери для компании. Стратегия комплексного обеспечения непрерывности бизнеса подразумевает объединение меры по защите ИТ-инфраструктуры от инциденто

Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса Что такое BCDR Единая стратегия обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления называется BCDR (Business Continuity and Di

IT Elements 2026 раскрыла программу конференции: непрерывность бизнеса 2.0, ИИ под контролем и «прожарка» отечественных вендоров версия?». ИТ- и ИБ-директора крупнейших российских компаний обсудят, почему классические подходы к Business Continuity больше не отвечают современным угрозам: жизнеспособна ли схема «главный Ц

«Нижфарм» обеспечила непрерывность производства и автоматизацию процессов с помощью решений Yandex Cloud сервисами и перевели в облако смежные приложения. Проект подтвердил способность команды проектировать и эксплуатировать сложные распределенные системы в условиях жестких сроков и высоких требований к непрерывности бизнеса. Внешний интегратор выполнял задачи по программированию и моделированию процессов строго в рамках технических заданий, разработанных и согласованных ИТ-командой «Нижфарм».

Eltex начинает серийное производство промышленного коммутатора для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных , IS-IS, BGP, RIP) и протоколы для маршрутизации Multicast – PIM SM/DM для оптимальной доставки данных в сетях с высокой плотностью трафика. MES3500I-24F спроектирован для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных. Оборудование включает ряд решений, повышающих отказоустойчивость. Для обеспечения быстрого восстановления соединения при повреждении линии реализован протокол ERP

Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC ре доступа к международным ИТ-сервисам. Бухгалтерия осталась без ИТ-инфраструктуры для отражения операций кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн». Чтобы обеспечить непрерывность критически важного бизнес-процесса, российский кластер AGC должен был оперативно организовать бизнес-процессы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками

Бизнесу необходима реальная ИБ а ИБ востребована, и действительно есть, что обсудить», — задал тон дискуссии в приветственным слове модератор Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа». В своем докладе эксперт углубился в поиски ответов на вопрос, как найти баланс между ИТ и ИБ? Актуальность достижения этого баланса в текущих ус

Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса лизации. Business Impact Analysis В рамках проведения анализа воздействия на деятельность аналитику BCM (Business continuity management, Управление непрерывностью бизнеса) дается возможность сф

Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса urity Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса. Security Vision Business Continuity Plan (BCP) – решение автоматизации процесса обеспечения непрерывности и в

Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса орогой процесс, к этому пока готовы не все. В тоже время, цифровая инфраструктура должна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывнос

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?

«Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022 сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на

Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов Как изменился спрос на облачные сервисы в России? С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? Достаточно ли в России облачных ресурсов?

Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук

Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку

Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности г) 2022, 12:00 мск. Программа мероприятия: Вступительное слово руководства Stack Group о текущей ситуации в компании (Евгений Горохов, Сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group, 10 мин.) Антикризисные меры для непрерывной работы ИТ. Опыт компании Mediascope (исследовательский бизнес) (Сергей Ульданов, Руководитель департамента ИТ, Mediascope, 10 мин.) Актуальные вызовы в ИТ и п

ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт

Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер

Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато

Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте

Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о

CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред

«Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в

DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012 DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C

«Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова

Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )

De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар» Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для