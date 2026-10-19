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Кибербезопасность BCM Business Continuity Management System BCDR Business Continuity and Disaster Recovery Управление непрерывностью бизнеса, информационная безопасность бизнес-процессов ISO 22301 Always-On Enterprise Continuous Security

Обзор сервисов для непрерывности бизнеса (BCDR) на CNewsMarket

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19.10.2026 Linx Cloud занял четвертое место в рейтинге облачных сервисов для непрерывности бизнеса по версии CNews

Облачная платформа Linx Cloud заняла четвертое место в рейтинге «Облачные сервисы для непрерывности бизнеса 2026», опубликованном CNews Market. Рейтинг посвящен провайдерам, которые предлагают решения для защиты ИТ-инфраструктуры и данных, а также поддержани
08.10.2026 CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса

связанные с ним финансовые и репутационные потери для компании. Стратегия комплексного обеспечения непрерывности бизнеса подразумевает объединение меры по защите ИТ-инфраструктуры от инциденто
08.10.2026 Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса

Что такое BCDR Единая стратегия обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления называется BCDR (Business Continuity and Di
24.08.2026 IT Elements 2026 раскрыла программу конференции: непрерывность бизнеса 2.0, ИИ под контролем и «прожарка» отечественных вендоров

версия?». ИТ- и ИБ-директора крупнейших российских компаний обсудят, почему классические подходы к Business Continuity больше не отвечают современным угрозам: жизнеспособна ли схема «главный Ц
20.07.2026 «Нижфарм» обеспечила непрерывность производства и автоматизацию процессов с помощью решений Yandex Cloud

сервисами и перевели в облако смежные приложения. Проект подтвердил способность команды проектировать и эксплуатировать сложные распределенные системы в условиях жестких сроков и высоких требований к непрерывности бизнеса. Внешний интегратор выполнял задачи по программированию и моделированию процессов строго в рамках технических заданий, разработанных и согласованных ИТ-командой «Нижфарм».
22.10.2025 Eltex начинает серийное производство промышленного коммутатора для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных

, IS-IS, BGP, RIP) и протоколы для маршрутизации Multicast – PIM SM/DM для оптимальной доставки данных в сетях с высокой плотностью трафика. MES3500I-24F спроектирован для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных. Оборудование включает ряд решений, повышающих отказоустойчивость. Для обеспечения быстрого восстановления соединения при повреждении линии реализован протокол ERP
09.02.2024 Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC

ре доступа к международным ИТ-сервисам. Бухгалтерия осталась без ИТ-инфраструктуры для отражения операций кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн». Чтобы обеспечить непрерывность критически важного бизнес-процесса, российский кластер AGC должен был оперативно организовать бизнес-процессы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ

а ИБ востребована, и действительно есть, что обсудить», — задал тон дискуссии в приветственным слове модератор Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа». В своем докладе эксперт углубился в поиски ответов на вопрос, как найти баланс между ИТ и ИБ? Актуальность достижения этого баланса в текущих ус
08.11.2023 Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса

лизации. Business Impact Analysis В рамках проведения анализа воздействия на деятельность аналитику BCM (Business continuity management, Управление непрерывностью бизнеса) дается возможность сф
02.11.2023 Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса

urity Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса. Security Vision Business Continuity Plan (BCP) – решение автоматизации процесса обеспечения непрерывности и в
06.12.2022 Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса

орогой процесс, к этому пока готовы не все. В тоже время, цифровая инфраструктура должна обеспечить непрерывность бизнеса. Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывнос
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

огии, группа НЛМК. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании Selectel. Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

ии «Манго телеком» Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями Насколько актуальна задача импортозамещения У
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

компании «Яндекс». Вопросы к обсуждению: Цифровая инфраструктура Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями? Насколько актуальна задача импортозамещения?
24.10.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022

сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на
22.09.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ и ИТ-инфраструктуры. Полгода в режиме турбулентности
15.09.2022 Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса

ями при закупке оборудования для расширения мощностей. Требует замены и иностранное ПО. При этом для множества заказчиков облачные услуги являются одним из самых востребованных инструментов поддержки непрерывности бизнеса. Рынок облачных сервисов Как изменился спрос на облачные сервисы в России? С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры? Достаточно ли в России облачных ресурсов?

14.09.2022 Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

важных задач. Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприят
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud; Дмитрий Шведов, заместитель рук
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г. Подтвердили выступление с докладом: Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим» Кирилл Цверку
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности

г) 2022, 12:00 мск. Программа мероприятия: Вступительное слово руководства Stack Group о текущей ситуации в компании (Евгений Горохов, Сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group, 10 мин.) Антикризисные меры для непрерывной работы ИТ. Опыт компании Mediascope (исследовательский бизнес) (Сергей Ульданов, Руководитель департамента ИТ, Mediascope, 10 мин.) Актуальные вызовы в ИТ и п
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

ter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, серт
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании

sional Services помог CBHS Health перейти на единую платформу Commvault во время пандемии COVID-19. Непрерывность бизнес-процессов была обеспечена с помощью единого решения для управления резер
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД

ы «Эталон» поставила перед собой цель — повысить производительность и надежность виртуальной среды VMware путем обновления и оптимизации ее программно-аппаратной составляющей. Кроме того, обеспечение непрерывности бизнеса требовало защиты критичных сервисов и приложений от возможных аппаратных сбоев. Было принято решение организовать катастрофоустойчивую систему, перераспределив ресурсы в в
18.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
12.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
30.04.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00. Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализато
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине

бесплатный доступ к тем или иным ресурсам, бесплатные лицензии и услуги, которые помогут сохранить непрерывность бизнес-процессов. Скованные одной цепью Когда возникают непредвиденные обстояте
07.03.2019 Исследование: 72% российских компаний внедряет планы непрерывности

респондентов также отметили, что в их компаниях запущен процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM) и именно он позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Телеком о
07.03.2019 CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности

Кроме того, 48% компаний процесс обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. Опрос проводился сред
26.07.2018 «Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM

есячный объем денежного оборота платежной системы составляет от 50 до 70 млрд руб. Поэтому вопросам непрерывности бизнеса и надежности финансовых транзакций уделяется первостепенное значение, в
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012

DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business C
04.10.2017 «Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud

Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствова
12.09.2017 Эксперты назвали главный фактор непрерывности бизнеса после кибератаки

ьном состоянии план восстановления. Также нужно заблаговременно принять меры по своевременному выявлению состоявшегося вторжения и устранению его последствий. Все это позволит организациям обеспечить непрерывность бизнеса, сделав его устойчивым к инцидентам кибербезопасности. setTimeout(function() { if ($('#modaldownload').length) { val = 'modaldownload'; } if ( $('#'+val).is( ":hidden" ) )
24.02.2015 De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»

Компания De Novo, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management

Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Communication Management (SAP BCM), которая позволила повысить качество обслуживания клиентов по принципу «единого окна». В результате внедрения решений SAP УБРиР в несколько раз увеличил скорость обслуживания клиентов, доб

Публикаций - 2649, упоминаний - 2951

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 25 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 2
CSA - Cloud Security Alliance 15 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 2
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 16 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 42 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55328 1511
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36428 843
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24973 807
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34220 804
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26708 750
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37124 708
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13272 686
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 634
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18506 602
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6953 515
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7398 421
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10941 415
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12582 409
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24572 367
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12456 347
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28728 332
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13417 331
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16960 317
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 304
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13106 304
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3330 269
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18450 261
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5371 245
Виртуализация - VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3356 244
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 234
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7919 232
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13755 228
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 213
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8028 206
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3442 200
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2399 199
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8479 181
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14547 178
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6413 177
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3614 177
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7980 174
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9830 172
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14295 171
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8852 170
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8592 164
Linux OS 11749 172
Microsoft Windows 17088 160
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5952 137
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1743 79
Microsoft Azure 1535 72
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 68
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1875 60
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1819 53
Apple iPhone 6 4859 52
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 696 52
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 48
Broadcom - VMware vSphere 620 48
Microsoft Office 4261 46
1С:ERP Управление предприятием 881 44
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2592 44
Google Android 15417 38
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 37
Microsoft Office 365 1058 36
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 36
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 35
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 34
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1683 33
Oracle Java - язык программирования 3512 33
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2586 33
Axiom JDK СЗИ 186 31
Microsoft Windows 2000 8675 30
Apple iOS 8682 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 761 30
Новые облачные технологии - МойОфис 975 29
Microsoft Teams - MS Teams 677 29
Киберпротект - Кибер Бэкап 211 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 434 28
Intel x86 - архитектура процессора 2192 28
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 28
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 309 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 514 26
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 824 26
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 255 25
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 25
Демидов Сергей 130 70
Шадаев Максут 1245 59
Натрусов Артем 324 53
Ульянов Николай 177 50
Сотин Денис 216 49
Сергеев Сергей 179 46
Бурилов Андрей 118 38
Луганцев Александр 51 36
Чаркин Евгений 318 36
Клепиков Алексей 121 33
Мельникова Алиса 100 31
Леонов Алексей 96 31
Козак Николай 217 30
Тятюшев Максим 230 29
Абакумов Евгений 231 29
Федоров Алексей 143 29
Меденцев Константин 106 28
Врацкий Андрей 177 27
Рустамов Рустам 564 27
Шпак Василий 287 27
Сивцев Илья 176 26
Аксаков Анатолий 164 26
Дьяченко Валерий 96 24
Белоусов Максим 109 24
Пшиченко Дмитрий 49 23
Глазков Александр 152 23
Плешков Алексей 68 23
Нестеров Алексей 184 23
Гимранов Ринат 126 23
Макевнин Борис 44 22
Карпов Роман 84 22
Тульчинский Станислав 95 22
Чудинов Дмитрий 108 22
Челидзе Джимшер 44 22
Карпов Иван 79 22
Лобанов Максим 49 21
Панченко Иван 206 21
Степченков Максим 65 21
Козырев Алексей 328 21
Ермолаев Артем 379 21
Россия - РФ - Российская федерация 169639 1732
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48363 453
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 218
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55233 178
Европа 25064 173
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19895 155
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19488 72
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 62
Европа Восточная 3141 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 50
Германия - Федеративная Республика 13327 48
Беларусь - Белоруссия 6394 46
Россия - СФО - Новосибирск 4981 43
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 39
Казахстан - Республика 6160 38
Украина 7986 36
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4588 35
Африка - Африканский регион 3658 35
Земля - планета Солнечной системы 10937 34
Азия - Азиатский регион 5970 33
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3652 30
Франция - Французская Республика 8221 29
Ближний Восток 3173 28
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3540 24
Япония 13876 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3405 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3261 23
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 23
Индия - Bharat 5932 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3088 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2935 22
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1324 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3397 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3555 19
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1834 18
Армения - Республика 2485 17
Израиль 2880 17
Италия - Итальянская Республика 4528 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54459 704
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58834 619
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16480 391
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12169 357
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6737 357
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 317
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6277 307
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22210 231
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8018 217
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Bloomberg 1662 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6142 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 513 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2526 4
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 80
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Forrester Research 837 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 18
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 43 8
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 151 6
IDC Russia Cloud Services Market 16 5
Forbes Global 2000 50 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 4
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Markets&Markets Research 114 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 203 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 158 3
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 148 3
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Grand View Research 26 2
Synergy Research Group 49 2
Vanson Bourne 49 2
Fortune Global 100 142 2
Security Compute Ratings 3 2
B2B International 50 2
AV-Comparatives 29 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 29
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1561 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 11
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 8
РАН - Российская академия наук 2158 7
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1754 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 510 6
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 617 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1274 4
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 218 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
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